Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Зомби: Из Пусана в Гангнам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Hulu отказался от сотрудничества с автором «Обратной стороны Земли» Джастином Ройландом

Hulu отказался от сотрудничества с автором «Обратной стороны Земли» Джастином Ройландом

26 января 2023 12:38
Hulu отказался от сотрудничества с автором «Обратной стороны Земли» Джастином Ройландом

Ранее с Ройландом, обвиненном в домашнем насилии, разорвал отношения канал Adult Swim.

Стриминговый сервис Hulu выпустил заявление, в котором объявил о прекращении сотрудничества с Джастином Ройландом. Ранее на такой же шаг пошло руководство телеканала Adult Swim.

Заявление Hulu означает, что Ройланд больше не будет принимать участие в разработке сериалов «Обратная сторона Земли» и «Человек-коала». При этом представители сервиса заявили, что оба шоу продолжат выходить, несмотря на увольнение их автора.

Причиной увольнения Ройланда стали выдвинутые против него обвинения в совершении «домашнего насилия с нанесением телесных повреждений» и «незаконном лишении свободы путем угроз, насилия, мошенничества и/или обмана». Инцидент произошел 19 января 2020 года. Жертвой стала неназванная женщина, которая, по информации Variety, на тот момент встречалась с Ройландом. Первое досудебное слушание по этому делу состоялось 13 января 2023 года, второе пройдет 27 апреля. Дата самого заседания пока не назначена.

Научно-фантастический комедийный мультфильм «Обратная сторона Земли» был создан Ройландом и Майком МакМэханом («Звездный путь: Нижние палубы»). Проект дебютировал на Hulu в 2020 году. Помимо исполнения продюсерских функций, Ройланд озвучивал Корво, одного из главных героев шоу. В настоящее время сериал продлен на пятый сезон. Четвертый сезон должен был выйти на платформе в этом году, но после увольнения Ройланда премьера может быть отложена.

Из-за разрыва отношений с Adult Swim Ройланд также был отстранен от работы над популярным сериалом «Рик и Морти», который он разрабатывал вместе с Дэном Хармоном («Сообщество»). Кроме того, 16 января Ройланд покинул собственную студию по разработке видеоигр Squanch Games.

Фото: Hulu
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале «Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале Читать далее 27 января 2023
Тест: какой вестерн последних лет тебе посмотреть? Тест: какой вестерн последних лет тебе посмотреть? Читать далее 24 января 2023
Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф Читать далее 26 января 2023
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень» Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень» Читать далее 25 января 2023
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней Читать далее 27 января 2023
В день рождения Джима Джармуша: вестерн с Джонни Деппом, зомби-комедия и еще 3 главных фильма режиссера В день рождения Джима Джармуша: вестерн с Джонни Деппом, зомби-комедия и еще 3 главных фильма режиссера Читать далее 22 января 2023
Одержимость, ведьмы и серийные убийцы: 7 жутких испанских фильмов ужасов Одержимость, ведьмы и серийные убийцы: 7 жутких испанских фильмов ужасов Читать далее 24 января 2023
Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей» Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей» Читать далее 21 января 2023
Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов Читать далее 23 января 2023
Тест: угадай актера или актрису по детской фотографии Тест: угадай актера или актрису по детской фотографии Читать далее 21 января 2023
Related video