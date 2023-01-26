Hulu отказался от сотрудничества с автором «Обратной стороны Земли» Джастином Ройландом

Стриминговый сервис Hulu выпустил заявление, в котором объявил о прекращении сотрудничества с Джастином Ройландом. Ранее на такой же шаг пошло руководство телеканала Adult Swim.

Заявление Hulu означает, что Ройланд больше не будет принимать участие в разработке сериалов «Обратная сторона Земли» и «Человек-коала». При этом представители сервиса заявили, что оба шоу продолжат выходить, несмотря на увольнение их автора.

Причиной увольнения Ройланда стали выдвинутые против него обвинения в совершении «домашнего насилия с нанесением телесных повреждений» и «незаконном лишении свободы путем угроз, насилия, мошенничества и/или обмана». Инцидент произошел 19 января 2020 года. Жертвой стала неназванная женщина, которая, по информации Variety, на тот момент встречалась с Ройландом. Первое досудебное слушание по этому делу состоялось 13 января 2023 года, второе пройдет 27 апреля. Дата самого заседания пока не назначена.

Научно-фантастический комедийный мультфильм «Обратная сторона Земли» был создан Ройландом и Майком МакМэханом («Звездный путь: Нижние палубы»). Проект дебютировал на Hulu в 2020 году. Помимо исполнения продюсерских функций, Ройланд озвучивал Корво, одного из главных героев шоу. В настоящее время сериал продлен на пятый сезон. Четвертый сезон должен был выйти на платформе в этом году, но после увольнения Ройланда премьера может быть отложена.

Из-за разрыва отношений с Adult Swim Ройланд также был отстранен от работы над популярным сериалом «Рик и Морти», который он разрабатывал вместе с Дэном Хармоном («Сообщество»). Кроме того, 16 января Ройланд покинул собственную студию по разработке видеоигр Squanch Games.