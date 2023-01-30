Сериал «Одни из нас» официально продлен на второй сезон

После невероятно воодушевляющего старта вопрос о потенциальном втором сезоне многосерийной адаптации видеоигры «Одни из нас» у многих перестал вызывать сомнения, а на днях кабельный канал HBO это подтвердил. Не дожидаясь премьеры третьего эпизода, телесеть официально анонсировала продолжение.

Как передает Deadline, вышедший в эфир в середине января дебютный эпизод набрал в США колоссальные 22 миллиона просмотров. Вторая же серия продемонстрировала самый мощный двухнедельный прирост в блоке оригинальных проектов HBO, собрав у экранов 5,7 млн телезрителей.

Ниже приведена цитата Нила Дракманна, создателя оригинальной видеоигры и соавтора сериала:

«Я польщен и откровенно ошеломлен тем, что так много людей присоединились к нашему пересказу путешествия Джоэла и Элли. Сотрудничество с шоураннером Крэйгом Мэйзином, нашим невероятным актерским составом и съемочной группой, а также с HBO превзошло все мои и без того высокие ожидания. Теперь мы с удовольствие сделаем второй сезон!».

Четвертый эпизод «Одних из нас» выйдет в эфир 6 февраля.