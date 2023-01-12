Алехандро Гонсалес Иньярриту не против просмотра шедевров кино на малом экране

Алехандро Гонсалес Иньярриту заявил, что считает несправедливым предвзятое отношение к просмотру фильмов на малом экране. Во время публичного разговора со своими коллегами Гильермо дель Торо и Альфонсо Куароном, организованном изданием Deadline, режиссер сказал, что шедевры великих кинематографистов, таких как Жан-Люк Годар или Федерико Феллини, не становятся хуже от перехода на цифровые платформы:

«Меня беспокоят не столько технологии и то, как люди смотрят кино, сколько то, что за всем этим пренебрежением стоит диктатура идеологии. Некоторые фильмы снимаются для того, чтобы воспользоваться этой идеологией. Если вы посмотрите картины Феллини или Годара на своем компьютере, они все равно будут отличными. Их силы это не поменяет. Но с точки зрения идеологии важность фильма сводится к размеру экрана. Мы должны обсуждать идеи, а не технические возможности».

Иньярриту сравнил развитие кино с эволюций музыкальной индустрии:

«Раньше музыку можно было слушать только в концертных залах, потом появились пластинки, а затем и радио. Разве музыка Бетховена или Моцарта перестает быть великолепной от того, что вы слушаете ее в наушниках? Конечно, всегда лучше пойти в концертный зал и услышать, как те же композиции играют вживую 120 музыкантов. Но как бы вы ее ни слушали, это не умаляет величия, лежащего в основе этих шедевров».

Дель Торо согласился с Иньярриту, сказав:

«Я думаю, что суть произведения определенно важнее размера экрана. Коммерческая сторона кинематографа всегда пыталась сковать всех правилами. Сейчас, например, специальные алгоритмы говорят, что зрителей нужно увлечь фильмом в первые пять минут. Но все знали это и раньше, в 70-х и 80-х годах. Это всегда было правдой. У любой картины должно быть сильное вступление».

Куарон добавил, что переход аудитории на цифровые платформы вовсе не означает смерть кино. По его мнению, такие площадки лишь стали новым форматом для просмотра фильмов, оказавшемся более привлекательным для молодых поколений.