Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов

История про крепкую дружбу, приключения в мире постапокалипсиса, финальная глава хоррора про жуткий дом и авторский проект от известного режиссера — рассказываем про самые интересные онлайн-новинки первых двух недель нового года.

15 января, HBO

Кому смотреть: тем, кто не верит в проклятие киноадаптаций компьютерных игр.

Первую для HBO экранизацию популярной видеоигры у нас ждали особенно. Предметом большой гордости стала новость о том, что режиссером первых двух эпизодов выступит Кантемир Балагов, автор «Дылды» и «Тесноты». Однако почти случайно спустя год выяснилось, что проект он покинул из-за творческих разногласий. Тем временем дорогостоящий сериал из девяти эпизодов уже готов к старту. Первый сезон, который расскажет о событиях первой части игры, создавали шоураннер «Чернобыля» Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн, руководитель игровой студии Naughty Dog. По сюжету, контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и сирота-подросток Элли (Белла Рэмси) бегут из карантинной зоны через Соединенные Штаты, а точнее, через то, что от них осталось после тяжелой пандемии. Среди режиссеров Али Аббаси («Убийца "Святой паук"») и Ясмила Жбанич («Куда ты идешь, Аида?»). Пресса уже оценила новый сериал довольно высоко, похвалив игру актеров и удачную проработку оригинальной истории.

Одни из нас

12 января, Netflix

Кому смотреть: фанатам суровых мореходов и околоисторического экшена.

Спин-офф хита о воинах-скандинавах возвращается со вторым сезоном. На закате раннего Средневековья, после падения Каттегата, трое героев — Лейф, Фрейдис и Харальд — вынуждены покинуть родные фьорды и отправиться в дальнее путешествие. Харальду предстоит доставить ценную вещь императору Константинополя и сделать все от него зависящее, чтобы занять трон правителя Норвегии. Планируется краткий визит и в Киевскую Русь. В новых сериях Харальд встретится со своим дядей Владимиром Мудрым (его сыграет Марчин Дорочиньский, известный по роли советского шахматиста из «Хода королевы»). Шоураннером сериала по-прежнему служит Джеб Стюарт. Проект уже был продлен на третий — и, вероятно, последний сезон.

Викинги: Вальхалла

Маканай: Готовим для дома майко

12 января, Netflix

Кому смотреть: тем, кто ищет в сериалах уютную атмосферу и успокаивается при виде вкусной горячей пищи на экране.

Победитель Каннского кинофестиваля японский режиссер Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки») впервые поставил сериал. Сюжет основан на одноименной манге-бестселлере о двух подружках, которые, окончив школу, отправляются из родного города в Киото, чтобы стать гейшами. У Сумирэ все получается, а юная Кийё вскоре понимает, что эта роль не для нее. Уже готовая отправиться обратно домой девушка неожиданно обнаруживает у себя талант к кулинарии, и ее принимают в дом майко (гейш) в качестве маканай (кухарки). В девяти эпизодах режиссер предлагает полюбоваться крупными планами всевозможной вкусной еды, насладиться японским колоритом и исследовать его любимую тему — то, как люди становятся настоящей семьей, не имея кровных связей.

От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года

Маканай: Готовим для дома майко

15 января, Paramount +

Кому смотреть: тем, кто ценит в сериалах остроумно сплетенный сюжет, особенно социально-политического толка.

Шоу Тейлора Шеридана («Йеллоустоун») о мэре города в штате Мичиган, где тюрем чуть меньше, чем супермаркетов, показало отличный старт. Весь первый сезон Шеридан прописывал тюремную систему и то, как глубоко завяз в семейном бизнесе местный мэр, чтобы в конце устроить настоящий взрыв. Во втором сезоне Майку Маклански предстоит разбираться с последствиями в городке, где буквально каждый норовит подбросить ему новых проблем. Главную роль исполняет Джереми Реннер, широкому зрителю известный по роли Соколиного глаза из команды Мстителей. Желаем актеру поскорее оправиться от несчастного случая со снегоуборочной машиной, у Шеридана наверняка подготовлен для его отличного героя еще не один сезон.

Мэр Кингстауна (2-й сезон)

13 января, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто мечтает узнать все ответы на вопросы этого мистического шоу.

Новый сезон хоррор-сериала М. Найта Шьямалана («Сплит») завершает историю семьи Тернер в нехорошем доме. Постановщику, известному большой страстью к плот-твистам, формат сериала, где клиффхэнгер не прихоть, а традиция, пришелся как раз. В новых сериях герои будут разбираться не только с угрозой, исходящей от зловещей служанки Лиенн. Дороти, которая в первом сезоне потеряла ребенка и помешалась на куклах, наконец придет в себя. В касте по-прежнему Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт. Последний, кажется, решил продолжить карьеру в направлении жанра хоррор. Он уже засветился в «Кабинете редкостей Гильермо дель Торо» и теперь появится в новом фильме Шьямалана «Стук в хижине».

Дом с прислугой (4-й сезон)

8 января, AMC +

Кому смотреть: поклонникам ведьминской красоты Александры Даддарио и книг Энн Райс.

Канал AMC пакетно скупил права на книги Энн Райс и теперь выстраивает так называемую «Вселенную бессмертных». После сериала «Интервью с вампиром» продюсер Марк Джонсон («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу») взялся за экранизацию книги «Час ведьмовства» из трилогии о колдуньях Мейфейр. Александра Даддарио («Белый лотос») играет нейрохирурга Роуэн Филдинг, которая после смерти матери узнает, что принадлежит к древнему роду ведьм. Героиня постепенно погружается в историю необычных родственников, открывает в себе способности и обретает новую идентичность. Создательницами шоу выступили Эста Спалдинг и Мишель Эшфорд, известные работой над сериалом «Мастера секса».

Мэйферские ведьмы

5 января, Netflix

Кому смотреть: тем, кто остался в восторге от первого сезона.

Спустя два года со вторым сезоном в топ стриминг-гиганта возвращается шоу про мать и дочь, которые пытаются выстроить жизнь в новом городе. В конце первого сезона Джинни узнает секрет своей матери и, оставив ей красноречивое послание, уезжает вместе с младшим братом в Бостон к бывшему отчиму. Дуэт Антонии Гентри и Брианны Хоуи в новых сериях раскроется по-новому. В интервью актрисы неоднократно обещали фанатам, что грядущие эпизоды готовят самые неожиданные повороты сюжета, в том числе в насыщенных любовных линиях обеих героинь. Шоураннером неизменно выступает Дебра Джей Фишер («Мыслить как преступник»), а создателем — сценаристка Сара Лэмперт.

Джинни и Джорджия (2-й сезон)

5 января, Netflix

Кому смотреть: ценителям творчества датского режиссера и тем, кто готов раздвинуть границы своего представления о том, каким может быть сериал.

Николас Виндинг Рефн («Драйв») снимает уже второй сериал. После медленного артового «Слишком стар, чтобы умирать молодым» с Райаном Гослингом он поставил столь же медленное шоу про девушку Миу (Анжела Бундалович), которая путешествует по преступному миру Копенгагена. Она ищет справедливости и несет возмездие. В неоновых огнях и под биты музыки 80-х Миу с помощью особых способностей расправляется со всеми, кто встает на ее пути. Старое доброе ультранасилие без крутых нарративных виражей станет для широкого зрителя Netflix испытанием, однако для ценителей творчества режиссера может оказаться подарком. Сам Рефн остался от сотрудничества со стримингом, давшем ему столько свободы, в полном восторге. Кажется, ради чистого веселья он пригласил для камео легендарного дизайнера видеоигр (и гения) Хидэо Кодзиму, а также снял свою дочь Лолу Корфиксен в роли злодейки, за которой охотится главная героиня.

Галопом по Копенгагену

7 января, Premier

Кому смотреть: всем, кого интересует заглавная тема и творчество начинающих российских кинематографистов.

На скромной томской студии CAST Production сняли сериал о людях в мире цифровых технологий. Каждый эпизод — отдельная история, которая рассказывает об усиливающемся чувстве одиночества при все большем погружении в соцсети. Действие шестисерийного шоу происходит в 2050 году. В первом эпизоде Любовь Аксенова играет девушку, чей цифровой помощник следит за уровнем счастья в ее жизни и воспринимает как угрозу ее нового молодого человека, отказавшегося от гаджетов. Также в касте звезды «Эпидемии» Эльдар Калимулин и Кирилл Кяро, а также Иван Мулин («Перевал Дятлова») и другие актеры.