В разработке находится перезапуск «Пятницы 13-е»

Создатель франшизы «Пятница 13-е» Шон С. Каннингэм работает над перезапуском своей культовой серии хорроров вместе со сценаристом Джеффом Локкером («Добрый самаритянин») и режиссером Джереми Уайссом («Адская кухня»).

Об этом Уайсс и Локкер заявили в интервью Bloody Disgusting. По словам последнего, идея создать новую часть «Пятницы 13-е» пришла к ним во время совместной работой над триллером The Night Driver («Ночной водитель»):

«Шон нанял меня, чтобы я переписал сценарий The Night Driver, режиссером которого выступает Джереми Уайсс. После работы мы втроем заговорили о «Пятнице 13-е» и «Доме». Джереми и я представили свою идею перезапуска «Пятницы 13-е» Шону и получили от него благословение продолжить разработку фильма вместе с ним».

Сценарист имеет в виду фильм ужасов «Дом» 1985 года, продюсером которой также выступал Каннингэм. Уайсс добавил, что они также обсуждали с Каннингэмом возможность создания ремейка этой картины и вместе пришли к неким «схожим идеям» на этот счет.

Кроме того, Локкер уверен, что пребывающий в разработке сериал Crystal Lake («Хрустальное озеро»), который является приквелом «Пятницы 13-е» от Брайана Фуллера и студии A-24, только подогреет интерес аудитории к их фильму:

«Очевидно, что сериал-приквел подогреет интерес к нашему фильму. Мы надеемся, что ажиотаж вокруг шоу возродит в зрителях желание вновь увидеть Джейсона Вурхиза на большом экране спустя 14 лет. Но у нас также есть собственный «План Б» для продолжения оригинального фильма, который поможет нас избежать проблем с авторскими правами».

На данный момент франшиза «Пятница 13-е» находится в застое из-за судебных разбирательств между Каннингэмом и сценаристом оригинального фильма Виктором Миллером. Исход этого дела во многом определит дальнейшую судьбу серии.