Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Изумительный Морис" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В разработке находится перезапуск «Пятницы 13-е»

В разработке находится перезапуск «Пятницы 13-е»

23 января 2023 16:09
В разработке находится перезапуск «Пятницы 13-е»

Одним из создателей фильма выступает автор оригинальной «Пятницы 13-е».

Создатель франшизы «Пятница 13-е» Шон С. Каннингэм работает над перезапуском своей культовой серии хорроров вместе со сценаристом Джеффом Локкером («Добрый самаритянин») и режиссером Джереми Уайссом («Адская кухня»).

Об этом Уайсс и Локкер заявили в интервью Bloody Disgusting. По словам последнего, идея создать новую часть «Пятницы 13-е» пришла к ним во время совместной работой над триллером The Night Driver («Ночной водитель»):

«Шон нанял меня, чтобы я переписал сценарий The Night Driver, режиссером которого выступает Джереми Уайсс. После работы мы втроем заговорили о «Пятнице 13-е» и «Доме». Джереми и я представили свою идею перезапуска «Пятницы 13-е» Шону и получили от него благословение продолжить разработку фильма вместе с ним».

Сценарист имеет в виду фильм ужасов «Дом» 1985 года, продюсером которой также выступал Каннингэм. Уайсс добавил, что они также обсуждали с Каннингэмом возможность создания ремейка этой картины и вместе пришли к неким «схожим идеям» на этот счет.

Кроме того, Локкер уверен, что пребывающий в разработке сериал Crystal Lake («Хрустальное озеро»), который является приквелом «Пятницы 13-е» от Брайана Фуллера и студии A-24, только подогреет интерес аудитории к их фильму:

«Очевидно, что сериал-приквел подогреет интерес к нашему фильму. Мы надеемся, что ажиотаж вокруг шоу возродит в зрителях желание вновь увидеть Джейсона Вурхиза на большом экране спустя 14 лет. Но у нас также есть собственный «План Б» для продолжения оригинального фильма, который поможет нас избежать проблем с авторскими правами».

На данный момент франшиза «Пятница 13-е» находится в застое из-за судебных разбирательств между Каннингэмом и сценаристом оригинального фильма Виктором Миллером. Исход этого дела во многом определит дальнейшую судьбу серии.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей» Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей» Читать далее 21 января 2023
10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона 10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона Читать далее 21 января 2023
Что смотреть на выходных: «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, сериал про вампиров и продолжение «Территории» Что смотреть на выходных: «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, сериал про вампиров и продолжение «Территории» Читать далее 20 января 2023
Тест: угадай актера или актрису по детской фотографии Тест: угадай актера или актрису по детской фотографии Читать далее 21 января 2023
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям Читать далее 20 января 2023
9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают 9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают Читать далее 19 января 2023
В день рождения Джима Джармуша: вестерн с Джонни Деппом, зомби-комедия и еще 3 главных фильма режиссера В день рождения Джима Джармуша: вестерн с Джонни Деппом, зомби-комедия и еще 3 главных фильма режиссера Читать далее 22 января 2023
От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм  От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм Читать далее 19 января 2023
Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов Читать далее 23 января 2023
23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга» 23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга» Читать далее 19 января 2023
Related video