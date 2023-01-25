Вышел трейлер испанского сериала «Монтекристо» по мотивам романа Александра Дюма

Испаноязычный стриминговый сервис ViX+ представил трейлер сериала Montecristo («Монтекристо»), который является вольной адаптацией классического романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

Главные роли в шоу исполнили Уильям Леви («Обитель зла: Последняя глава»), Роберто Энрикес («Кухарка из Кастамара»), Хуан Фернандес («Эль Сид»), Эсмеральда Пиментел («Пограничный патруль») и Сильвия Абаскаль («Собор у моря»).

В отличие от оригинальной книги, действие сериала разворачивается в современности. В центре сюжета — таинственный обеспеченный мужчина Алехандро Монтекристо (Леви), чье прошлое и источники богатства неизвестны никому. Герой является основателем и генеральным директором технологической компании, успехи которой привлекли интерес и зависть со стороны многих конкурентов. Среди них — бизнесмен Фернандо Альварес Мондего (Энрикес), тесно связанный с испанской аристократией и стремящийся приобрести предприятие Монтекристо. Однако он даже не подозревает, что за фальшивой личиной Алехандро скрывается человек, чью жизнь Фернандо разрушил несколько десятилетий назад. Теперь он вернулся, чтобы отомстить своему врагу.

Режиссеро сериала — Альберто Руис Рохо («Обвиняемый»). Исполнительными продюсерами проекта выступают сам Леви, Джефф Голдберг («В объятиях убийцы»), Серджио Пиццоланте («Ники Джем: Победитель») и другие. Съемки проходили в разных частях мира, в том числе в Испании и Майами.

Дата премьеры Montecristo пока неизвестна.