9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают

Звезда «Ривердэйла» не скрывает, что у нее акне легкой степени. Она часто выкладывает в соцсети фотографии без ретуши, где видно высыпания и покраснения. Жирная кожа требует тщательного очищения, поэтому пару раз в неделю актриса использует любимые маски с глиной, которые не только подсушивают высыпания, но и контролируют выработку себума.

Для сияния и выравнивания текстуры кожи, что особенно важно при постакне, Лили ежедневно наносит сыворотку с витамином С. Бороться с высыпаниями девушке помогают точечные лосьоны с кислотами, в том числе с салициловой – она одна из самых эффективных. Лили также любит ночные кремы и масла с ретинолом, которые тоже подходят для кожи, склонной к воспалениям. Но прежде чем начать ими пользоваться, необходимо проконсультироваться с врачом.

Лили Рейнхарт

Хейли Бибер

Одна из самых востребованных моделей в мире и жена Джастина Бибера всегда сияет и выглядит очень ухоженной, но это не значит, что у нее не бывает проблем с кожей. Девушка в нескольких интервью рассказывала, что столкнулась с сильными воспалениями – взрослым акне, которые вызвал гормональный сбой, а прием оральных контрацептивов только усугубил высыпания. Из процедур для коррекции следов от воспалений Хейли делает плазмотерапию, а в домашнем уходе регулярно использует средства с кислотами – очищает кожу пилинговыми дисками, а затем наносит эффективную сыворотку с феруловой и аскорбиновой кислотами, которые не только предотвращают появление морщин, но и контролируют проявление акне, сводя его к минимуму. Раз в неделю модель наносит очищающую глиняную маску.

Хейли Бибер

Главная звезда «Эйфории» всегда открыто рассказывала о своей борьбе с акне. В соцсетях она делилась с фанатами тем, что воспаления на ее лице всегда появляются неожиданно, из-за гормональных скачков. Кожа Зендеи выглядит сияющей и увлажненной благодаря правильно подобранному уходу, но даже несмотря на профессиональные средства, актриса появляется на премьерах с высыпаниями, которые не считает необходимым маскировать – она их не стесняется. Девушка считает, что советы «просто пей много воды» и «сходи к дерматологу» не работают – кожа с акне требует особого внимания, и ее состояние непредсказуемо: могут быть моменты спокойствия и обострения. Поэтому Зендея очень поддерживает всех людей, столкнувшихся с воспалениями. Главный лайфхак актрисы в уходе за кожей – тщательное очищение и отшелушивание, а также использование тоника с розовой водой, который успокаивает кожу.

Зендея

Актриса, подарившая нам незабываемую Бриджит Джонс, постоянно появлялась на красных дорожках с очень румяными щеками, как будто только что зашла в помещение с холода. Причина розовых пятен в области скул Рене – розацеа. Благодаря грамотным дерматологам актриса пересмотрела свой уход, и сейчас ее кожа не такая реактивная. Главные правила ежедневной бьюти-рутины Зеллвегер – успокаивающие кремы и маски, нежный пилинг с фруктовыми кислотами для чувствительной кожи, который бережно очищает и удаляет омертвевшие клетки, не травмируя поверхность, и дневная сыворотка с коллагеном, увлажняющая, повышающая упругость и предотвращающая раздражение и зуд.

Рене Зеллвегер

У роковой красотки из «Маски» и «Ангелов Чарли» и звезды романтических комедий Камерон Диаз, по ее же словам, всегда была проблемная кожа и склонность к акне. В своей книге «О теле» актриса рассказывала, что неправильное питание, включавшее перекусы бургерами и буррито на съемках, постоянно провоцировало жирный блеск и воспаления. Когда Диаз обратилась к диетологу и поменяла рацион, ее кожа стала менее реактивной, однако мелкие высыпания все равно периодически беспокоят актрису. Чтобы поры не забивались и не было воспалений, Камерон наносит на лицо только ультралегкие кремы и лосьоны с пометкой oil free (без масла), такие обычно отлично подходят для жирного и комбинированного типа кожи. Для очищения актриса использует легкие средства-эксфолианты, которые отлично отшелушивают, но при этом не травмируют чувствительную кожу и не провоцируют высыпания.

Камерон Диаз

Звезда франшизы «Пираты Карибского моря» и душераздирающих романтических драм Кира Найтли не раз делилась тем, что испытывает проблемы с кожей. Из-за стресса у актрисы часто и в самый неподходящий момент появлялись высыпания. Кира переживала по этому поводу, потому что давление на звезду экрана и лица Chanel по этому поводу было колоссальным – постоянные упреки в несовершенстве причиняли ей боль. Сейчас актриса научилась прислушиваться к потребностям своей кожи. Кира практически не пользуется декоративной косметикой, чтобы не забивать поры, и делает ставку на уход – использует только легкие успокаивающие кремы и специально подобранные профессиональные средства для кожи, склонной к акне.

Кира Найтли

Еще одна из самых успешных моделей современности и подруга Хейли Бибер, Кендалл Дженнер из клана Кардашьян долгое время лечила акне, которое все равно периодически дает о себе знать. Впервые с воспалениями девушка столкнулась в подростковом возрасте, но они не покидали ее и после двадцати лет. Больше всего на состоянии кожи Кендалл сказывалось питание – высыпания появлялись в том числе из-за молочных продуктов, но о переносимости лактозы модель узнала только после консультаций с врачами. Тем не менее у нее жирный тип кожи, при котором избавиться от акне навсегда практически невозможно – рецидивы все равно случаются. Поэтому в ежедневном уходе Кендалл прибегает к средствам, разработанным специально для жирной кожи, очищает кожу с помощью дисков с неагрессивными кислотами, наносит крем, сужающий поры и убирающий жирный блеск, и периодически использует очищающие маски, особенно перед съемками. Дерматолог советовал ей избегать скрабов и мощных пилингов, чтобы лишний раз не вызывать воспаления. Шрамы постакне модель убирает с помощью лазерной шлифовки.

Кендалл Дженнер

Актриса, которая запомнилась всем ролью Ханны в «Милых обманщицах», как и ее коллега по цеху Люси Хейл, периодически сталкивается с высыпаниями и покраснениями. Акне Эшли лечит с помощью активных сывороток с ретиноидами, которые уменьшают воспаление и делают следы постакне менее выраженными. Также актриса прибегает к точечным средствам с кислотами от прыщей из аптеки, когда ей срочно нужно убрать пару прыщиков перед съемками.

Эшли Бенсон

Актриса, которую вырастил канал Disney, недавно снявшаяся в одной из серий антологии Райана Мерфи «Американские истории ужасов» (давайте признаем, Белле очень идут роли в хоррорах), еще в 2017 году рассказывала в соцсетях, что страдает от тяжелой формы акне. У девушки периодически случаются ремиссии и состояние кожи немного улучшается, однако избавиться от воспалений насовсем ей все же не удается. Раньше Белла сильно комплексовала из-за акне, получая массу негативных комментариев, но сейчас она даже не маскирует высыпания на фотографиях и призывает своих фолловеров относиться с уважением к чужой внешности.

Белла Торн

Косметика и гаджеты для проблемной кожи

Этот тонизирующий крем идеально подходит для всех типов кожи, включая проблемную. Благодаря витамину С средство выравнивает тон, уменьшает выраженность несовершенств, в том числе неглубоких следов постакне и пигментации, а также отлично увлажняет за счет гиалуроновой кислоты, что тоже важно при уходе за жирной кожей, склонной к воспалениям.

Крем для лица Caudalie 3 в 1 с витамином С для повышения тонуса кожи

Это чудо-средство моментально успокаивает раздраженную, чувствительную и проблемную кожу благодаря органическому маслу камелии, которое призвано уменьшать зуд и шелушение, характерные при розацеа и дерматите. Масло абрикоса же прекрасно справляется с увлажнением. Средство отлично подойдет для зимнего сезона, когда кожа сильно сохнет и выделяет больше жира, что приводит к воспалениям. Масло Clarins будет препятствовать обезвоживанию и легко заменит плотный крем для лица во время холодов.

Восстанавливающее масло для чувствительной кожи Clarins calm-essential

Эта маска отлично подойдет всем обладателям жирного типа кожи в качестве средства, очищающего забитые поры. Два типа белой глины в составе, каолин и бентонит, растворяют загрязнения, постепенно убирают черные точки и делают поверхность кожи ровной и гладкой, при этом не пересушивая ее за счет глицерина. Использовать маску можно раз в неделю.

Глубоко очищающая поры минеральная маска с глиной Vichy

Эта активная сыворотка Vichy призвана бороться с чрезмерной жирностью кожи, воспалениями, черными точками и комедонами. Салициловая и гликолевая кислоты в составе сокращают следы постакне, очищают поры и предотвращают появление новых высыпаний. Пробиотики успокаивают, убирают покраснения и в целом приводят кожу к здоровому состоянию, а витамин С придает ей сияние. Наносить средство можно только на ночь, а днем не стоит забывать про крем с SPF.

Пробиотическая обновляющая сыворотка против несовершенств кожи Vichy Normaderm

Мощная сыворотка французского аптечного бренда La Roche-Posay подходит для чувствительной и проблемной кожи, склонной к воспалениям. Ниацинамид осветляет пигментные пятна и следы постакне, выравнивают ямки после высыпаний и предотвращают появление новых прыщиков. Этот компонент также отвечает за регулирование работы сальных желез – помогает убрать воспаления и сокращает поры, а гиалуроновая кислота отлично увлажняет. Через месяц после использования кожа становится более ровной и здоровой. Концентрированную сыворотку можно использовать каждый день вечером.

Сыворотка для лица La Roche-Posay Pure niacianamide

Этот гаджет для очищения кожи шведского бренда FOREO уже давно стал культовым, в своей ежедневной бьюти-рутине его используют многие звезды – от Риты Оры до звезды «Короны» Эммы Коррин. Благодаря звуковой пульсации щеточка эффективно удаляет загрязнения и очищает поры, при этом не травмируя и не раздражая даже чувствительную кожу. В итоге кожа становится более ровной и гладкой, а воспаления появляются реже из-за того, что гаджет постоянно убирает излишки себума. Щеточку можно использовать утром и вечером – просто води ей по лицу мягкими движениями, предварительно нанеся гель для умывания.

Электрическая очищающая щеточка для лица FOREO LUNA mini 3 pearl pink

Этот универсальный очищающий гель для лица – один из главных хитов российского бренда Openface и безупречное, деликатно отшелушивающее средство, которое подойдет для любого типа кожи, включая чувствительную, жирную и комбинированную. Гель можно использовать ежедневно – за счет энзимов он аккуратно, но эффективно удаляет загрязнения. После умывания кожа будет гладкой и свежей.

Очищающий гель для лица с энзимами и пробиотиками Openface Cleanbiome

Этот многофункциональный увлажняющий крем справляется сразу с несколькими задачами – благодаря пробиотикам успокаивает, снимая раздражение, а за счет ниацинамида регулирует выработку кожного сала, сокращая высыпания и препятствуя появлению новых. High Culture – отличное средство для чувствительной кожи, склонной к воспалениям.

Увлажняющий крем для лица с пробиотиками Openface High Culture

Ночная сыворотка-уход Martiderm NIGHT RENEW из гаммы PLATINUM

Главные задачи ночных ампул с активным составом – мягкое отшелушивание, увлажнение и обновление кожи. Звучит как идеальный план для ухода за проблемной кожей, не так ли? Альфа-гидроксикислоты выравнивают текстуру, морской коллаген и гиалуроновая кислота наполняют влагой и тонизируют кожу, придавая ей сияние и делая ее более эластичной, пока ты спишь.

Ночная сыворотка-уход Martiderm NIGHT RENEW из гаммы PLATINUM

Мягкий очищающий гель Noreva Exfoliac

Очищающий гель, специально разработанный дерматологами для кожи с акне средней и тяжелой степени, с противовоспалительным экстрактами лопуха и шалфея бережно очищает, успокаивает и убирает покраснения. Это базовое ежедневное средство для тех, кого беспокоят высыпания. Гель легко пенится и не раздражает кожу.

Мягкий очищающий гель Noreva Exfoliac

Новый крем, созданный французской независимой лабораторией SVR, подойдет даже самой чувствительной коже. Благодаря активным компонентам, среди которых омега-керамиды, гидрофильные сахара и 5%-ный ниацинамид, средство устраняет сухость и ощущение стянутости, увлажняет и уменьшает воспаления. Крем рекомендуется наносить каждый день утром и вечером.

Крем-уход SVR SEBIACLEAR Hydra

Пенка для ежедневного умывания мягко растворяет загрязнения и очищает кожу без пересушивания. Деликатная формула, разработанная для проблемной кожи, не вызывает раздражение, убирает зуд и покраснения.

Очищающая пенка для лица Lierac La Mousse Nettoyante

Всем обладателям жирного типа кожи, склонной к воспалениям, в уходе можно использовать не только специальные кремы с кислотами для лица, но и для тела, особенно когда беспокоят высыпания на спине и шее. Средство бренда Openface Acid Cloud содержит целый комплекс АНА- и ВНА-кислот (гликолевую, салициловую, миндальную и азелаиновую), которые эффективно отшелушивают и сокращают количество высыпаний, а энзимы в составе усиливают действие других активных компонентов.

Крем для тела с кислотами и энзимами Openface Acid Cloud

У профессионального австралийского уходового бренда Ultraceuticals многие средства рассчитаны на проблемную кожу и эффективно борются с воспалениями и постакне, и эта сыворотка – не исключение. Благодаря салициловой кислоте, ниацинамиду и провитамину С она помогает нормализовать состояние кожи, склонной к акне, убирает неровности и ямки, снижает жирность и придает здоровое сияние. Сыворотка, эффективная при воспалениях, не сушит кожу благодаря провитамину Е. Прежде чем включить средство в уход, проконсультируйтесь со специалистом.

Сыворотка Ultraceuticals Ultra clear treatment lotion (Authentica.love)

Этот крем можно добавить в уход даже тем, у кого сверхчувствительная кожа, ведь он призван снижать ее реактивность. Формула с ниацинамидом, линолевой кислотой, церамидами и витамином Е не только эффективна для уменьшения воспалений и купероза, но и помогает восстановить барьерные функции кожи, защищая ее от сухости, а значит, средство подойдет для использования в отопительный сезон.

Ультраувлажняющий крем для чувствительной кожи с ниацинамидом Ultraceuticals even skintone smoothing moisturizer (Authentica.love)

Эффективный гель с комплексом кислот (салициловой и азелаиновой) очищает поры, контролирует выработку себума, уменьшает воспаления и снимает зуд. Это добротное средство для ежедневного использования, которое подойдет всем, кого периодически беспокоят высыпания на теле.