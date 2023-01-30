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Киноафиша Новости Фиби Уоллер-Бридж работает над сериалом по видеоигре «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

Фиби Уоллер-Бридж работает над сериалом по видеоигре «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

30 января 2023 10:21
Фиби Уоллер-Бридж работает над сериалом по видеоигре «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

Также планируется новый полнометражный фильм.

Как сообшают IndieWire и The Hollywood Reporter, компания Amazon работает над целой серией взаимосвязанных проектов о приключениях Лары Крофт, которая является главной героиней серии видеоигр Tomb Raider. В новую франшизу войдут полнометражный фильм, сериал и игра, которая уже была анонсирована ранее.

Ожидается, что первым из трех проектов станет шоу, разработкой которого занимается Фиби Уоллер-Бридж, звезда знаменитого комедийного сериала «Дрянь» и будущего приключенческого фильма «Индиана Джонс и часы судьбы». Уоллер-Бридж напишет сценарий сериала и выступит его исполнительным продюсером вместе с Райаном Андолиной и Амандой Гринблатт, бывшими руководителями отделов Amazon по созданию комедий и драм. Однако она не будет исполнять в нем главную роль. Также журналисты подчеркнули, что она не будет принимать участие в разработке полнометражной картины и игры. Ее шоу в первую очередь призвано перезагрузить всю кинематографическую франшизу Tomb Raider, чтобы затем вселенная могла продолжить развиваться в других проектах.

Первая часть игровой серии Tomb Raider вышла в свет в 1994 году. Главная героиня франшизы — атлетичная женщина-археолог из Англии Лара Крофт, которая путешествует по миру в поисках редких артефактов. Оригинальная игра была продана тиражом более 7 млн копий. Последующие игры были проданы тиражом более 95 млн копий по всему миру.

В кино Лара Крофт появлялась уже трижды. В начале 2000-х студия Paramount Pictures выпустила фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и его сиквел «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни». Обе картины неплохо показали себя в прокате, но получили низкие оценки от критиков. Затем в 2018 году компания Warner Bros. попыталась перезапустить кинематографическую франшизу, выпустив фильм «Tomb Raider: Лара Крофт», который также вызвал неоднозначную реакцию со стороны критиков и зрителей. Ранее MGM занималась разработкой сиквела фильма, но в 2022 году проект оказался заморожен из-за того, что студия утратила права на экранизацию игр.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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