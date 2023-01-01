Телепрограмма на сегодня: 1 января 2023 года для всех каналов
Вот и настал первый день нового, 2023 года! Надеемся, что вы все выспались и с новыми силами вступили в него. А пока вы потягиваетесь и доедаете прошлогодний оливье, мы рассказываем, что можно увидеть 1 января по всем федеральным телеканалам. Наслаждайтесь!
Первый. Программа передач на 1 января
00:00 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя
06:00 Новогодний календарь
06:55 «Операция «Ы»
08:25 Девчата
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Ирония судьбы, или C легким паром!
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Ирония судьбы, или C легким паром!
13:40 Бриллиантовая рука
15:15 Любовь и голуби
17:00 Новогодний «Мечталлион»
17:50 «Наш Новый год». Большой праздничный концерт
19:05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал
21:00 «Время». Специальный выпуск. 55 лет в эфире
21:45 Впервые на телевидении. «Мажор возвращается»
23:25 Ирония судьбы. Продолжение
01:15 Михаил Задорнов. От первого лица
02:15 Новогодний калейдоскоп
Россия 1. Программа передач на 1 января
00:00 Новогодний голубой огонёк-2023
05:10 Карнавальная ночь
06:25 Москва слезам не верит
09:00 Служебный роман
11:45 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
13:05 Песня года
14:55 Иван Васильевич меняет профессию
16:30 Одесский пароход
18:00 Последний богатырь: Корень зла
20:00 Вести
20:45 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
21:00 Последний богатырь: Посланник Тьмы
22:45 Конек-Горбунок
00:35 Последний богатырь
02:30 Мастер и Маргарита. 1-я и 2-я серии
04:13 Перерыв в вещании
Матч!. Программа передач на 1 января
04:00 Наши в UFC
06:00 Ты в бане!
06:25 МультиСпорт
08:05 Все на Матч! Новогодний эфир
09:40 Лица страны
10:30 Здесь был Тимур
12:05 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гордость России!»
13:05 Год российского спорта
13:55 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии
14:35 Команда МАТЧ
14:50 Спорт Тоша
15:10 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии
15:45 Ну, погоди!
15:55 Прыжки на лыжах с трамплина. Турне 4-х трамплинов. Прямая трансляция из Германии
17:50 Наши в UFC
19:35 Магия спорта
21:40 Белый снег
23:45 География спорта. Вершина Теи
00:10 География спорта. Кольский полуостров
00:35 География спорта. Катар
01:00 Футбол на все времена
02:40 Лев Яшин - номер один
03:40 Специальный репортаж. Шум древнего города
04:05 Национальная спортивная премия-2022
НТВ-Петербург. Программа передач на 1 января
02:00 Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний
05:05 «Следствие вели»
06:25 Дед Мороз. Битва магов
08:20 У нас выигрывают!
09:20 В зоне доступа любви
10:50 Афоня
12:20 Абсурд
15:30 Новогодний миллиард
17:00 Абсурд
19:00 Сегодня
19:20 Абсурд
21:00 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3. Финал
23:45 Везёт. Дед и ночная бабочка
00:15 Везёт. Заполярный еврей
00:45 Везёт. Кинутый кидала
01:15 Везёт. Дополнительная жена
01:45 Везёт. Реликт
02:15 Везёт. Абдукция
02:45 Везёт. Призрак инспектора
03:15 Везёт. На новый круг
03:55 Против всех правил
ТВ-центр. Программа передач на 1 января
03:40 Укрощение строптивого
05:25 Новый год в советском кино
06:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический концерт
09:30 Новогодняя «Москва резиновая»
10:10 Золушка
11:30 Фаина Раневская. Королевство маловато!
12:15 Назад в СССР. Совдетство
12:55 Свадьба в Малиновке
14:30 События
14:45 Вьюга
16:15 Новогодний смехомарафон
17:10 Граф Монте-Кристо. 1-я серия
18:43 Граф Монте-Кристо. 2-я серия
20:15 Артистка
21:55 Приют комедиантов. Новый год - и точка!
23:30 «Песня года». Битва за эфир»
00:10 Короли комедии. Взлететь до небес
00:50 Короли комедии. Пережить славу
01:35 Михаил Задорнов. Трудно жить легко
02:15 Горбун
04:00 Жан Маре. Игры с любовью и смертью
04:40 Жан Маре против Луи де Фюнеса
Культура. Программа передач на 1 января
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Двенадцать месяцев
07:30 Похищение
10:25 Запечатленное время. Кремлёвские ёлки
11:00 Маленький бабуин и его семья
11:55 Про Красную Шапочку
14:15 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-концерт в театре Ковент-Гарден. 1996 год
15:45 Беглецы
17:15 Сокровища Московского Кремля. «Избранный, но не Призванный...», Фильм 1-й
18:10 Гала-концерт звёзд «Под сказочным небом «Геликона»
19:45 Невероятные приключения Луи де Фюнеса
20:35 Человек-оркестр
22:00 Спектакль «Щелкунчик»
23:25 Рождество в гостях у Тюдоров с Люси Уорсли
00:25 Фильм-концерт «Ив Монтан поет Превера»
01:10 Запечатленное время. Кремлёвские ёлки
01:35 Маленький бабуин и его семья
02:30 «Падал прошлогодний снег». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач на 1 января
04:00 Уральские пельмени. Заливной огонёк
05:10 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «У»
05:45 6 кадров. Сезон 3. 25-я серия
06:00 Уральские пельмени. Страна Гирляндия
07:05 Трое из Простоквашино
07:25 Каникулы в Простоквашино
07:40 Зима в Простоквашино
08:00 Снежная королева
09:15 Снежная королева-2. Перезаморозка
10:30 Снежная королева-3. Огонь и лёд
11:55 Снежная королева: Зазеркалье
13:20 Астерикс и Обелиск против Цезаря
15:05 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
16:50 Кот в сапогах
18:10 Шрек-2
19:35 Шрэк Третий
21:00 Шрэк навсегда
22:25 Снегурочка против всех
23:35 Ирония судьбы в Голливуде
01:15 Страна чудес
02:35 Знакомство с Факерами
04:20 Воронины
04:45 Воронины. Сезон 12. 12-я серия
РЕН ТВ. Программа передач на 1 января
05:00 Особенности подледного лова
06:05 Три богатыря и Конь на троне
07:30 Алеша Попович и Тугарин Змей
08:45 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
09:45 Илья Муромец и Соловей Разбойник
11:00 Три богатыря и Шамаханская царица
12:15 Три богатыря на дальних берегах
13:20 Три богатыря: Ход конем
14:30 Три богатыря и Морской царь
15:40 Три богатыря и принцесса Египта
16:45 Три богатыря и наследница престола
18:05 Конь Юлий и большие скачки
19:15 Три богатыря и Конь на троне
20:40 Иван Царевич и Серый Волк
22:05 Иван Царевич и Серый Волк-2
23:10 Иван Царевич и Серый волк-3
00:25 Иван Царевич и Серый Волк-4
01:45 Как поймать перо Жар-Птицы
02:50 Садко
04:05 Синдбад. Пираты семи штормов
ТНТ. Программа передач на 1 января
04:40 Комеди Клаб. Новогодний выпуск. Сезон 13. 464-я серия, 2-я часть
05:30 Комеди Клаб. Лучшее. 18-я серия
06:10 Комеди Клаб. Лучшее. 17-я серия
07:00 Наша Russia. Дайджест. 27-я серия
07:20 Наша Russia. Дайджест. 28-я серия
07:45 Наша Russia. Дайджест. 1-я серия
08:05 Наша Russia. Дайджест. 2-я серия
08:30 Наша Russia. Дайджест. 3-я серия
08:50 Наша Russia. Дайджест. 4-я серия
09:15 Однажды в России. Сезон 9. 234-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я серия
10:45 Однажды в России. Сезон 9. 236-я серия
11:30 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 5. 134-я серия
12:15 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 6. 159-я серия
13:00 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 7. 181-я серия
13:50 Однажды в России. Сезон 8. 211-я серия
14:35 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия
15:20 Однажды в России. Сезон 9. 238-я серия
16:00 Самоирония судьбы
17:10 Комеди Клаб. Дайджесты. Лучшие номера. 18-я серия
18:00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Новогодний выпуск. Лучшее-2019. 15-я серия
19:10 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Новогодний выпуск. Лучшее-2021. 13-я серия
20:20 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшие номера. 17-я серия
21:00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 19-я серия
21:50 Комеди Клаб. Сезон 18. 767-я серия
22:10 Комеди Клаб. 768-я серия
22:20 Комеди Клаб. Сезон 18. 768-я серия
23:00 Пьяная фирма. 1-я серия
23:50 Пьяная фирма. 2-я серия
00:40 Пьяная фирма. 3-я серия
01:40 Пьяная фирма. 4-я серия
02:30 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»
02:55 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»
03:20 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»
03:45 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»
04:10 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»
04:30 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»
04:55 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»
Домашний. Программа передач на 1 января
04:20 Наш Новый год. Душевные семидесятые
05:35 Домашняя кухня. «Павел Глоба». «Анжелика Агурбаш»
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
06:55 Любимый Новый год. 1-я - 4-я серии
10:10 Если наступит завтра
15:25 Мой милый найдёныш. 1-я - 4-я серии
19:00 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии
22:50 Мужчина в моей голове
00:50 Наш Новый год. Золотые восьмидесятые
02:00 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии