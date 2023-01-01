Телепрограмма на сегодня: 1 января 2023 года для всех каналов

Вот и настал первый день нового, 2023 года! Надеемся, что вы все выспались и с новыми силами вступили в него. А пока вы потягиваетесь и доедаете прошлогодний оливье, мы рассказываем, что можно увидеть 1 января по всем федеральным телеканалам. Наслаждайтесь!