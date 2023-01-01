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Киноафиша Новости Телепрограмма на сегодня: 1 января 2023 года для всех каналов

Телепрограмма на сегодня: 1 января 2023 года для всех каналов

1 января 2023 00:00
Телепрограмма на сегодня: 1 января 2023 года для всех каналов

Вот и настал первый день нового, 2023 года! Надеемся, что вы все выспались и с новыми силами вступили в него. А пока вы потягиваетесь и доедаете прошлогодний оливье, мы рассказываем, что можно увидеть 1 января по всем федеральным телеканалам. Наслаждайтесь!

Первый. Программа передач на 1 января

00:00 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя

06:00 Новогодний календарь

06:55 «Операция «Ы»

08:25 Девчата

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 Ирония судьбы, или C легким паром!

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Ирония судьбы, или C легким паром!

13:40 Бриллиантовая рука

15:15 Любовь и голуби

17:00 Новогодний «Мечталлион»

17:50 «Наш Новый год». Большой праздничный концерт

19:05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал

21:00 «Время». Специальный выпуск. 55 лет в эфире

21:45 Впервые на телевидении. «Мажор возвращается»

23:25 Ирония судьбы. Продолжение

01:15 Михаил Задорнов. От первого лица

02:15 Новогодний калейдоскоп

Телепрограмма на сегодня: 1 января 2023 года для всех каналов
Ирония судьбы. Продолжение

Россия 1. Программа передач на 1 января

00:00 Новогодний голубой огонёк-2023

05:10 Карнавальная ночь

06:25 Москва слезам не верит

09:00 Служебный роман

11:45 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

13:05 Песня года

14:55 Иван Васильевич меняет профессию

16:30 Одесский пароход

18:00 Последний богатырь: Корень зла

20:00 Вести

20:45 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

21:00 Последний богатырь: Посланник Тьмы

22:45 Конек-Горбунок

00:35 Последний богатырь

02:30 Мастер и Маргарита. 1-я и 2-я серии

04:13 Перерыв в вещании

Матч!. Программа передач на 1 января

04:00 Наши в UFC

06:00 Ты в бане!

06:25 МультиСпорт

08:05 Все на Матч! Новогодний эфир

09:40 Лица страны

10:30 Здесь был Тимур

12:05 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гордость России!»

13:05 Год российского спорта

13:55 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии

14:35 Команда МАТЧ

14:50 Спорт Тоша

15:10 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

15:45 Ну, погоди!

15:55 Прыжки на лыжах с трамплина. Турне 4-х трамплинов. Прямая трансляция из Германии

17:50 Наши в UFC

19:35 Магия спорта

21:40 Белый снег

23:45 География спорта. Вершина Теи

00:10 География спорта. Кольский полуостров

00:35 География спорта. Катар

01:00 Футбол на все времена

02:40 Лев Яшин - номер один

03:40 Специальный репортаж. Шум древнего города

04:05 Национальная спортивная премия-2022

Телепрограмма на сегодня: 1 января 2023 года для всех каналов
Ну, погоди!

НТВ-Петербург. Программа передач на 1 января

02:00 Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний

05:05 «Следствие вели»

06:25 Дед Мороз. Битва магов

08:20 У нас выигрывают!

09:20 В зоне доступа любви

10:50 Афоня

12:20 Абсурд

15:30 Новогодний миллиард

17:00 Абсурд

19:00 Сегодня

19:20 Абсурд

21:00 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3. Финал

23:45 Везёт. Дед и ночная бабочка

00:15 Везёт. Заполярный еврей

00:45 Везёт. Кинутый кидала

01:15 Везёт. Дополнительная жена

01:45 Везёт. Реликт

02:15 Везёт. Абдукция

02:45 Везёт. Призрак инспектора

03:15 Везёт. На новый круг

03:55 Против всех правил

ТВ-центр. Программа передач на 1 января

03:40 Укрощение строптивого

05:25 Новый год в советском кино

06:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический концерт

09:30 Новогодняя «Москва резиновая»

10:10 Золушка

11:30 Фаина Раневская. Королевство маловато!

12:15 Назад в СССР. Совдетство

12:55 Свадьба в Малиновке

14:30 События

14:45 Вьюга

16:15 Новогодний смехомарафон

17:10 Граф Монте-Кристо. 1-я серия

18:43 Граф Монте-Кристо. 2-я серия

20:15 Артистка

21:55 Приют комедиантов. Новый год - и точка!

23:30 «Песня года». Битва за эфир»

00:10 Короли комедии. Взлететь до небес

00:50 Короли комедии. Пережить славу

01:35 Михаил Задорнов. Трудно жить легко

02:15 Горбун

04:00 Жан Маре. Игры с любовью и смертью

04:40 Жан Маре против Луи де Фюнеса

Культура. Программа передач на 1 января

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Двенадцать месяцев

07:30 Похищение

10:25 Запечатленное время. Кремлёвские ёлки

11:00 Маленький бабуин и его семья

11:55 Про Красную Шапочку

14:15 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-концерт в театре Ковент-Гарден. 1996 год

15:45 Беглецы

17:15 Сокровища Московского Кремля. «Избранный, но не Призванный...», Фильм 1-й

18:10 Гала-концерт звёзд «Под сказочным небом «Геликона»

19:45 Невероятные приключения Луи де Фюнеса

20:35 Человек-оркестр

22:00 Спектакль «Щелкунчик»

23:25 Рождество в гостях у Тюдоров с Люси Уорсли

00:25 Фильм-концерт «Ив Монтан поет Превера»

01:10 Запечатленное время. Кремлёвские ёлки

01:35 Маленький бабуин и его семья

02:30 «Падал прошлогодний снег». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании

СТС. Программа передач на 1 января

04:00 Уральские пельмени. Заливной огонёк

05:10 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «У»

05:45 6 кадров. Сезон 3. 25-я серия

06:00 Уральские пельмени. Страна Гирляндия

07:05 Трое из Простоквашино

07:25 Каникулы в Простоквашино

07:40 Зима в Простоквашино

08:00 Снежная королева

09:15 Снежная королева-2. Перезаморозка

10:30 Снежная королева-3. Огонь и лёд

11:55 Снежная королева: Зазеркалье

13:20 Астерикс и Обелиск против Цезаря

15:05 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра

16:50 Кот в сапогах

18:10 Шрек-2

19:35 Шрэк Третий

21:00 Шрэк навсегда

22:25 Снегурочка против всех

23:35 Ирония судьбы в Голливуде

01:15 Страна чудес

02:35 Знакомство с Факерами

04:20 Воронины

04:45 Воронины. Сезон 12. 12-я серия

Телепрограмма на сегодня: 1 января 2023 года для всех каналов
Шрэк Третий

РЕН ТВ. Программа передач на 1 января

05:00 Особенности подледного лова

06:05 Три богатыря и Конь на троне

07:30 Алеша Попович и Тугарин Змей

08:45 Добрыня Никитич и Змей Горыныч

09:45 Илья Муромец и Соловей Разбойник

11:00 Три богатыря и Шамаханская царица

12:15 Три богатыря на дальних берегах

13:20 Три богатыря: Ход конем

14:30 Три богатыря и Морской царь

15:40 Три богатыря и принцесса Египта

16:45 Три богатыря и наследница престола

18:05 Конь Юлий и большие скачки

19:15 Три богатыря и Конь на троне

20:40 Иван Царевич и Серый Волк

22:05 Иван Царевич и Серый Волк-2

23:10 Иван Царевич и Серый волк-3

00:25 Иван Царевич и Серый Волк-4

01:45 Как поймать перо Жар-Птицы

02:50 Садко

04:05 Синдбад. Пираты семи штормов

Телепрограмма на сегодня: 1 января 2023 года для всех каналов
Алеша Попович и Тугарин Змей

ТНТ. Программа передач на 1 января

04:40 Комеди Клаб. Новогодний выпуск. Сезон 13. 464-я серия, 2-я часть

05:30 Комеди Клаб. Лучшее. 18-я серия

06:10 Комеди Клаб. Лучшее. 17-я серия

07:00 Наша Russia. Дайджест. 27-я серия

07:20 Наша Russia. Дайджест. 28-я серия

07:45 Наша Russia. Дайджест. 1-я серия

08:05 Наша Russia. Дайджест. 2-я серия

08:30 Наша Russia. Дайджест. 3-я серия

08:50 Наша Russia. Дайджест. 4-я серия

09:15 Однажды в России. Сезон 9. 234-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я серия

10:45 Однажды в России. Сезон 9. 236-я серия

11:30 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 5. 134-я серия

12:15 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 6. 159-я серия

13:00 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 7. 181-я серия

13:50 Однажды в России. Сезон 8. 211-я серия

14:35 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия

15:20 Однажды в России. Сезон 9. 238-я серия

16:00 Самоирония судьбы

17:10 Комеди Клаб. Дайджесты. Лучшие номера. 18-я серия

18:00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Новогодний выпуск. Лучшее-2019. 15-я серия

19:10 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Новогодний выпуск. Лучшее-2021. 13-я серия

20:20 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшие номера. 17-я серия

21:00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 19-я серия

21:50 Комеди Клаб. Сезон 18. 767-я серия

22:10 Комеди Клаб. 768-я серия

22:20 Комеди Клаб. Сезон 18. 768-я серия

23:00 Пьяная фирма. 1-я серия

23:50 Пьяная фирма. 2-я серия

00:40 Пьяная фирма. 3-я серия

01:40 Пьяная фирма. 4-я серия

02:30 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»

02:55 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»

03:20 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»

03:45 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»

04:10 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»

04:30 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»

04:55 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»

Домашний. Программа передач на 1 января

04:20 Наш Новый год. Душевные семидесятые

05:35 Домашняя кухня. «Павел Глоба». «Анжелика Агурбаш»

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

06:55 Любимый Новый год. 1-я - 4-я серии

10:10 Если наступит завтра

15:25 Мой милый найдёныш. 1-я - 4-я серии

19:00 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии

22:50 Мужчина в моей голове

00:50 Наш Новый год. Золотые восьмидесятые

02:00 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии

Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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