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Киноафиша Новости Фильм Ghosted с Аной де Армас и Крисом Эвансом должен выйти весной

Фильм Ghosted с Аной де Армас и Крисом Эвансом должен выйти весной

17 января 2023 14:38
Фильм Ghosted с Аной де Армас и Крисом Эвансом должен выйти весной

Это будет приключенческая картина в духе «Романа с камнем».

К выходу готовится концептуальный экшен-ромком от Apple Studios и Skydance «Призрак» (Ghosted), ведущие роли в котором сыграли Крис Эванс и Ана де Армас. В свежем интервью Deadline режиссер картины Декстер Флетчер («Рокетмен») сообщил, что премьера масштабного проекта со звездами детектива «Достать ножи» намечена на апрель. По словам постановщика, работа над фильмом близка к завершению:

«Производство уже завершено. Сейчас я уже вношу последние штрихи. Фильм будет полностью готов к апрелю. Признаться, даже не знаю, могу ли я об этом открыто говорить, но вот сказал. Словом, к апрелю держите свои телевизоры и приставки Apple наготове».

Официального синопсиса у «Призрака» по-прежнему нет, но известно, что это будет яркое романтическое приключение, пропитанное духом фильма Роберта Земекиса «Роман с камнем» (1984). Оригинальный сценарий написали Ретт Риз и Пол Верник, авторы всех трех частей «Дэдпула» и дилогии «Zомбилэнд». В остальной актерский состав вошли Эдриан Броуди, Тим Блейк Нельсон, Майк Мо, Эми Седарис, Мустафа Жакир, Тейт Донован, Марисоль Корреа и Лиззи Бродвей.

Фото: Getty Images; FilmMagic
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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