AMC планирует кроссовер сериалов «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы»

Продюсер обоих шоу намекнул, что в них есть общий персонаж, создающий между проектами странную связь.

Телеканал AMC планирует создать кроссовер мистических сериалов «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы», основанных на произведениях американской писательницы Энн Рейс. Об этом заявил исполнительный продюсер обоих шоу Марк Джонсон, выступая в ходе пресс-тура канала:

«Вы увидите много связей между этими проектами, как с точки зрения того, как Энн Райс работает с персонажами, так и с точки зрения места действия. Эти связи похожи на своеобразные пасхалки. Мы очень хотим связать миры двух проектов вместе так, чтобы это имело смысл. Конечно, они совершенно разные, но их тематика и персонажи очень схожи между собой. Мы хотим стремимся точки, через которые сможем создать мосты между двумя непохожими друг на друга проектами».

Джонсон добавил, что в обоих шоу присутствует некий особенный герой, который также «странным образом создает между ними связь».

Премьера новой экранизации «Интервью с вампиром» состоялась 2 октября, еще до этого сериал был продлен на второй сезон. В центре сюжета — вампир Луи де Пуант дю Лак (Джейкоб Андерсон), рассказывающий журналисту Дэниелу Моллою (Эрик Богосян) историю своей жизни.

«Мэйфейрские ведьмы» вышли на экраны на прошлой неделе, 8 января. Шоу повествует о молодой женщине-нейрохирурге Роуэн Филдинг (Александра Даддарио), однажды узнавшей, что она является наследницей семьи могущественных ведьм. Пока героиня пытается разобраться со своими проснувшимися магическими способностями, ей также приходится столкнуться со злыми силами, преследовавшими ее род на протяжении поколений.