В мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных» будет показан индийский Человек-паук

Создатели картины представили нового героя, а также его родное измерение Мумбаттан.

Создатели анимационного фильма «Человек-паук: Паутина вселенных» Фил Лорд и Кристофер Миллер выпустили короткий проморолик, представляющий нового персонажа будущего сиквела в лице индийского Человека-паука Павитра Прабхакара из измерения Земля-50101. Ролик был опубликован в официальных социальных сетях картины, а также на канале Sony Pictures.

В начале ролика показан концепт-арт индийского Человека-паука, чей костюм явно был вдохновлен индийским традиционным мужским нарядом дхоти. Комментируя изображение, Миллер говорит:

«Этот персонаж живет в мире, который мы называем Мумбаттан [сочетание слов Мумбаи и Манхэттен]. Он был представлен в индийских комиксах 70-х».

Далее авторы показывают изображение самого Мумбаттана. Его архитектура действительно напоминает некую фантастическую версию Мумбаи, однако, по словам Лорда, самая интересная часть этого мира ждет зрителей под землей:

«Идея, лежащая в основе этого измерения, состоит в том, что это Манхэттен, только наоборот. То есть вместо того, чтобы расти вверх, он растет вниз».

Учитывая важность «перевернутости» во всей визуальной концепции мультфильма и то, как часто этот прием встречается в других его промоматериалах, можно предположить, что Мумбаттан станет важной локацией для сюжета будущей картины.

Премьера «Человека-паука: Паутина вселенных» состоится 2 июня.