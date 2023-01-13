Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Отзвуки прошлого" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Кот в сапогах 2: Последнее желание»: почему стоит посмотреть мультфильм и сцену после титров

«Кот в сапогах 2: Последнее желание»: почему стоит посмотреть мультфильм и сцену после титров

13 января 2023 16:06
«Кот в сапогах 2: Последнее желание»: почему стоит посмотреть мультфильм и сцену после титров

В мультфильме дают понять, будет ли в будущем «Шрэк 5».

Сиквел «Кота в сапогах» с подзаголовком «Последнее желание» вышел в прокат несколько недель назад, спустя более чем одиннадцать лет после релиза первой части и через двенадцать после премьеры «Шрэка навсегда». Столь длительные перерывы не всегда идут на пользу крупным франшизам, особенно анимационным, однако в данном случае ожидание в полной мере себя оправдало — критики и зрители приняли ленту с большим радушием, причем даже лучше, чем оригинального «Кота в сапогах». Изюминкой второй части стал обновленный стиль анимации, в котором использовалась набирающая популярность технология ручной дорисовки 3D-графики.

В коммерческом плане «Кот в сапогах 2» также успешен. Несмотря на тот факт, что мультик собирает меньше предшественника, блокбастер уже сумел заработать свыше $200 млн, но это далеко не предел — картина показывает отличную стойкость, и у нее еще есть в запасе ряд незадействованных кинорынков.

В продолжении главному герою в озвучке бессменного Антонио Бандераса необходимо восстановить баланс растраченных жизней, так как за годы своих странствий Кот безрассудно потерял восемь из девяти имеющихся. Помогают персонажу в его миссии верные спутники в лице грациозной Кисы Мягколапки (Сальма Хайек) и болтливого пса Перрито (Харви Гильен).

До релиза «Последнего желания» был актуален вопрос, появится ли в новом мультфильме какой-нибудь намек на Шрэка или какая-нибудь многообещающая сцена после титров. В этом плане надежды зрителей не оправдались. Когда заканчивается титры и музыка, на темном фоне можно услышать лишь голос Кота, с насмешкой говорящего зрителям в духе Ферриса Бьюллера: «Ой, вы еще здесь?».

Но те, кто ждал отсылку на «Шрэка», на самом деле получили даже больше. В самой концовке мультика пушистый персонаж и его союзники плывут на украденном корабле куда-то в неизвестность. Когда Кота спрашивают о дальнейшем курсе, он велит держать путь навстречу новым приключениям, потом что планирует повидать старых друзей. После камера резко смещается с Кота и его подружки на отлично узнаваемые холмы Тридевятого королевства, что непрозрачно намекает на возвращение Шрэка, Фионы, Осла и других знакомых лиц в обозримом будущем.

Про огромную вероятность появления «Шрэка 5» в прошлом месяце говорил и сам Бандерас, а успех «Кота в сапогах 2» только подтверждает неугасающий интерес аудитории к франшизе и заодно укрепляет шансы на анонс нового фильма о Шрэке.

Фото: DreamWorks
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
«Мы ржали каждый день, работая на площадке»: эксклюзивное интервью с Гаем Ричи и актерами «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать» «Мы ржали каждый день, работая на площадке»: эксклюзивное интервью с Гаем Ричи и актерами «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать» Читать далее 11 января 2023
Выжить любой ценой: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет Выжить любой ценой: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет Читать далее 14 января 2023
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года Читать далее 12 января 2023
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов Читать далее 13 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов Читать далее 14 января 2023
Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года Читать далее 12 января 2023
Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году Читать далее 11 января 2023
Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году Читать далее 14 января 2023
Делай добро и смотри кино: Киноклуб Киноафиши объединяется с благотворительным фондом «Нужна помощь» Делай добро и смотри кино: Киноклуб Киноафиши объединяется с благотворительным фондом «Нужна помощь» Читать далее 12 января 2023
Related video