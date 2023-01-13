«Кот в сапогах 2: Последнее желание»: почему стоит посмотреть мультфильм и сцену после титров

Сиквел «Кота в сапогах» с подзаголовком «Последнее желание» вышел в прокат несколько недель назад, спустя более чем одиннадцать лет после релиза первой части и через двенадцать после премьеры «Шрэка навсегда». Столь длительные перерывы не всегда идут на пользу крупным франшизам, особенно анимационным, однако в данном случае ожидание в полной мере себя оправдало — критики и зрители приняли ленту с большим радушием, причем даже лучше, чем оригинального «Кота в сапогах». Изюминкой второй части стал обновленный стиль анимации, в котором использовалась набирающая популярность технология ручной дорисовки 3D-графики.

В коммерческом плане «Кот в сапогах 2» также успешен. Несмотря на тот факт, что мультик собирает меньше предшественника, блокбастер уже сумел заработать свыше $200 млн, но это далеко не предел — картина показывает отличную стойкость, и у нее еще есть в запасе ряд незадействованных кинорынков.

В продолжении главному герою в озвучке бессменного Антонио Бандераса необходимо восстановить баланс растраченных жизней, так как за годы своих странствий Кот безрассудно потерял восемь из девяти имеющихся. Помогают персонажу в его миссии верные спутники в лице грациозной Кисы Мягколапки (Сальма Хайек) и болтливого пса Перрито (Харви Гильен).

До релиза «Последнего желания» был актуален вопрос, появится ли в новом мультфильме какой-нибудь намек на Шрэка или какая-нибудь многообещающая сцена после титров. В этом плане надежды зрителей не оправдались. Когда заканчивается титры и музыка, на темном фоне можно услышать лишь голос Кота, с насмешкой говорящего зрителям в духе Ферриса Бьюллера: «Ой, вы еще здесь?».

Но те, кто ждал отсылку на «Шрэка», на самом деле получили даже больше. В самой концовке мультика пушистый персонаж и его союзники плывут на украденном корабле куда-то в неизвестность. Когда Кота спрашивают о дальнейшем курсе, он велит держать путь навстречу новым приключениям, потом что планирует повидать старых друзей. После камера резко смещается с Кота и его подружки на отлично узнаваемые холмы Тридевятого королевства, что непрозрачно намекает на возвращение Шрэка, Фионы, Осла и других знакомых лиц в обозримом будущем.

Про огромную вероятность появления «Шрэка 5» в прошлом месяце говорил и сам Бандерас, а успех «Кота в сапогах 2» только подтверждает неугасающий интерес аудитории к франшизе и заодно укрепляет шансы на анонс нового фильма о Шрэке.