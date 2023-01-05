По данным СМИ, Ноа Баумбак снимет для Netflix фильм с Брэдом Питтом и Адамом Сэндлером

Появились первые подробности следующего режиссерского проекта Ноа Баумбака. Согласно эксклюзиву издания New York Post, ведущие роли в предстоящей картине сыграют Брэд Питт и Адам Сэндлер, а релиз состоится на стриминговом сервисе Netflix.

О сюжете пока ничего неизвестно. Для Баумбака это будет уже второй совместный фильм с Сэндлером после «Истории семьи Майровиц» (2017). Постановщик заключил с медиагигантом многолетний контракт на волне успеха оскароносной семейной драмы «История о супружестве». Если эта картина со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером оказалась успешной, то последняя лента кинематографиста «Белый шум» получила неоднозначный прием. Фильм по мотивам постмодернистского романа Дона ДеЛилло позиционировался одним из главных фильмов «сезона наград», однако после воодушевляющего показа на 79-м Венецианском кинофестивале публика оказалась к нему не столь благосклонна.

О масштабах новой ленты режиссера пока также нет никакой информации, но обычно Баумбак работает над проектами с небольшим бюджетом. Единственным исключением стал «Белый шум», производство которого стоило около $100 млн.

Следующий фильм Баумбака пока пребывает на ранней стадии разработки, но, учитывая участие Питта и Сэндлера, можно предположить, что это будет не менее амбициозный проект, чем «Белый шум».