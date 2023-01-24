Подошли к концу съемки сериала «Звездные войны: Опорная команда» во главе с Джудом Лоу

Шоу от режиссера «Человека-паука: Нет пути домой» будет выдержано в духе «Очень странных дел».

Накануне официально подошли к концу съемки нового сериала из вселенной «Звездных войн», получившего название «Опорная команда» (Skeleton Crew). О завершении производства с воодушевлением сообщил в своем микроблоге координатор трюков Джордж Коттл:

«Закончились съемки «Опорной команды»! Мне в очередной раз посчастливилось быть в окружении одних из наиболее выдающихся каскадеров, с которыми я когда-либо работал. Настоящее везение! Спасибо всем за ваш тяжелейший труд и самоотдачу! Безумно взволнован!».

О сюжете проекта пока очень мало подробностей, но его позиционируют как сочетание «Очень странных дел» и классических фильмов 1980-х от студии Стивена Спилберга Amblin. Действие сериала развернется в том же временном промежутке, в котором имеют место события «Мандалорца» и «Книги Бобы Фетта». Главными героями станут четверо подростков, заблудившихся в космосе. Пытаясь вернуться домой, они переживут невероятные приключении. Несмотря на такое описание, сообщается, что это будет далеко не детский сериал.

Об актерском составе сведений тоже почти нет. Известно лишь, что главную «взрослую» роль сыграл Джуд Лоу. Режиссером масштабного сериала выступает создатель новой трилогии о Человеке-пауке Джон Уоттс, а сценарий написал Кристофер Д. Форд, ранее сотрудничавший с постановщиком над «Возвращением домой», «Полицейской тачкой» и «Клоуном». На правах исполнительных продюсеров восьмисерийного шоу Lucasfilm выступают Джон Фавро и Дэйв Филони.

Сериал «Звездные войны: Опорная команда» стартует на сервисе Disney+ ближе к концу 2023 года.