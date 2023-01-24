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Киноафиша Новости Подошли к концу съемки сериала «Звездные войны: Опорная команда» во главе с Джудом Лоу

Подошли к концу съемки сериала «Звездные войны: Опорная команда» во главе с Джудом Лоу

24 января 2023 13:11
Подошли к концу съемки сериала «Звездные войны: Опорная команда» во главе с Джудом Лоу

Шоу от режиссера «Человека-паука: Нет пути домой» будет выдержано в духе «Очень странных дел».

Накануне официально подошли к концу съемки нового сериала из вселенной «Звездных войн», получившего название «Опорная команда» (Skeleton Crew). О завершении производства с воодушевлением сообщил в своем микроблоге координатор трюков Джордж Коттл:

«Закончились съемки «Опорной команды»! Мне в очередной раз посчастливилось быть в окружении одних из наиболее выдающихся каскадеров, с которыми я когда-либо работал. Настоящее везение! Спасибо всем за ваш тяжелейший труд и самоотдачу! Безумно взволнован!».

О сюжете проекта пока очень мало подробностей, но его позиционируют как сочетание «Очень странных дел» и классических фильмов 1980-х от студии Стивена Спилберга Amblin. Действие сериала развернется в том же временном промежутке, в котором имеют место события «Мандалорца» и «Книги Бобы Фетта». Главными героями станут четверо подростков, заблудившихся в космосе. Пытаясь вернуться домой, они переживут невероятные приключении. Несмотря на такое описание, сообщается, что это будет далеко не детский сериал.

Подошли к концу съемки сериала «Звездные войны: Опорная команда» во главе с Джудом Лоу

Об актерском составе сведений тоже почти нет. Известно лишь, что главную «взрослую» роль сыграл Джуд Лоу. Режиссером масштабного сериала выступает создатель новой трилогии о Человеке-пауке Джон Уоттс, а сценарий написал Кристофер Д. Форд, ранее сотрудничавший с постановщиком над «Возвращением домой», «Полицейской тачкой» и «Клоуном». На правах исполнительных продюсеров восьмисерийного шоу Lucasfilm выступают Джон Фавро и Дэйв Филони.

Сериал «Звездные войны: Опорная команда» стартует на сервисе Disney+ ближе к концу 2023 года.

Фото: Legion-Media; Lucasfilm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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