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Киноафиша Новости В московском кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива Ларса фон Триера

В московском кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива Ларса фон Триера

25 января 2023 11:11
В московском кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива Ларса фон Триера

За две недели в кинотеатре будут показы важнейшие картины культового датского режиссера.

Московский кинотеатр «Художественный» анонсировал ретроспективу фильмов выдающегося датского режиссера Ларса фон Триера. Мероприятие организовано совместно с кинопрокатной компанией ARTHOUSR.RU, в обширном каталоге которой собраны практически все картины Триера.

Ретроспектива будет проходить в течение двух недель, с 6 по 19 февраля. За это время зрителям будут представлены важнейшие фильмы в карьере режиссера, начиная с его криминальной драмы «Элемент преступления» и заканчивая гротескным триллером «Антихрист» с Шарлоттой Генсбур и Уиллемом Дефо в главных ролях. Также в программу войдут первые два сезона фантастического хоррор-сериала «Королевство», продолжение которого вышло на экраны в декабре прошлого года.

Все показы пройдут в кинотеатре «Художественный». Полное расписание ретроспективы:

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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