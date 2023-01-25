В московском кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива Ларса фон Триера
За две недели в кинотеатре будут показы важнейшие картины культового датского режиссера.
Московский кинотеатр «Художественный» анонсировал ретроспективу фильмов выдающегося датского режиссера Ларса фон Триера. Мероприятие организовано совместно с кинопрокатной компанией ARTHOUSR.RU, в обширном каталоге которой собраны практически все картины Триера.
Ретроспектива будет проходить в течение двух недель, с 6 по 19 февраля. За это время зрителям будут представлены важнейшие фильмы в карьере режиссера, начиная с его криминальной драмы «Элемент преступления» и заканчивая гротескным триллером «Антихрист» с Шарлоттой Генсбур и Уиллемом Дефо в главных ролях. Также в программу войдут первые два сезона фантастического хоррор-сериала «Королевство», продолжение которого вышло на экраны в декабре прошлого года.
Все показы пройдут в кинотеатре «Художественный». Полное расписание ретроспективы:
- 6 февраля, 19:30 — историческая драма «Европа»
- 7 февраля, 19:30 — драма «Догвилль»
- 10 февраля, 19:30 — экспериментальный документальный фильм «Пять препятствий»
- 11 февраля, 21:00 — драма «Мандерлей», сиквел «Догвилля»
- 12 февраля, 21:00 — медитативный детектив «Элемент преступления»
- 12 февраля, 20:30 — комедия «Самый главный босс»
- 13 февраля, 19:30 — драматический мюзикл «Танцующая в темноте»
- 14 февраля, 19:00 — социальная драма «Идиоты»
- 16 февраля, 19:30 — фильм ужасов «Антихрист»
- 18 и 19 февраля, 19:00 — первый и второй сезоны «Королевства»