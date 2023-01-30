Вышел трейлер третьего сезона сериала «Звездный путь: Пикар»

Стриминговый сервис Paramount+ продолжает готовить зрителей к заключительному сезону многосерийной космооперы «Звездный путь: Пикар», в котором сэр Патрик Стюарт навсегда попрощается с образом легендарного адмирала Жана-Люка Пикара. Накануне стример опубликовал полноценный трейлер финального сезона.

В заключительных десяти эпизодах протагонист вернется к истокам, поэтому ожидается масса ностальгических отсылок и больше экшена. В эпической развязке истории бесстрашный пожилой ветеран звездного флота окажется вовлечен в самую опасную миссию из всех, которые у него когда-либо были. Головокружительные приключения начнутся после того, как протагонист откликнется на послание давно потерянного друга, в результате чего он столкнется с призраками прошлого и шокирующими открытиями настоящего, которые навсегда изменят порядок вещей в Федерации.

Вместе со Стюартом в актерский ансамбль третьего сезона вошли ЛеВар Бертон, Майкл Дорн, Гейтс МакФэдден, Джонатан Фрейкс, Марина Сиртис, Дэниэл Дэвис, Брент Спайнер, Аманда Пламмер, Мика Бертон, Эшли Шарп Честнат и другие. Шоураннером выступает Терри Маталас («12 обезьян»), а креативным куратором всей телевизионной ветки культовой франшизы является Алекс Куртцман.

Заключительные серии «Пикара» будут еженедельно выходить на Paramount+ с 16 февраля по 20 апреля.