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Киноафиша Новости Российским онлайн-кинотеатрам грозит масштабная потеря подписчиков

Российским онлайн-кинотеатрам грозит масштабная потеря подписчиков

20 января 2023 16:29
Российским онлайн-кинотеатрам грозит масштабная потеря подписчиков

Согласно свежему исследованию, отечественные сервисы могут потерять до 25% своей аудитории.

Российские онлайн-кинотеатры могут потерять более 25% своих пользователей. К такому выводу пришла аудиторская компания «Б1», которая провела масштабное исследование, опросив более 700 подписчиков отечественных цифровых платформ.

Согласно данным «Б1», многие подписчики сервисов могут отказаться от их услуг уже в ближайшем будущем: 32% респондентов указали, что хотят отменить подписку после того, как досмотрят определенное шоу, еще 11% признались, что получили подписку в подарок и не собираются ее продлевать. Самой распространенной причиной ухода с платформ стала слишком дорогая плата за подписку — такой ответ дали 44% респондентов. Кроме того, 10% опрошенных заявили, что их не устроило качество представленных на сервисах сериалов, и только 3% обвинили сами платформы в низком качестве обслуживания.

При этом, по информации издания TelecomDaily, за 2022 год рынок российских онлайн-кинотеатров вырос на 5%. Мнения экспертов в вопросе о том, продолжится ли этот рост и дальше или же рынок ждет серьезный спад, крайне разнятся. Часть специалистов заявляют, что в 2023 году развитие российских сервисов может замедлиться из-за проблем с закупкой зарубежного контента. Другая часть утверждает, что не ожидает серьезного оттока аудитории с цифровых платформ.

Также в материале «Б1» указано, что из-за потери контента западных киностудий, общий ассортимент российских онлайн-кинотеатров сократился в среднем на 10%. При этом отдельные сервисы потеряли до 70% своего каталога. В итоге пользователи, ранее платившие за две или три подписки, в нынешних условиях предпочитают оставить одну. Однако, по мнению представителей сервиса Wink, отток зрителей вряд ли продолжится, поскольку «онлайн-сервисы подготовили солидный набор новинок оригинального контента, что потенциально должно удержать пользователей». Многие другие российские онлайн-кинотеатры также завили о росте числа подписчиков из-за ухода западных конкурентов.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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