Романтический боевик «Моя пиратская свадьба» выйдет в России 14 февраля

Романтическая экшен-комедия с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем «Моя пиратская свадьба» выйдет в России на месяц раньше заявленного срока. Вместо 8 марта, как изначально планировалось, прокатчик Global Film выпустит ленту в отечественные кинотеатры в другую праздничную дату — 14 февраля. Также появился дублированный трейлер.

В центре сюжета окажется пара влюбленных, Дарси (Лопес) и Том (Дюамель), которые собирают на курорте всех своих шумных родственников, чтобы сыграть долгожданную свадьбу. Им немного досаждают мама жениха (Дженнифер Кулидж) и бывший парень невесты (Ленни Кравиц), из-за чего между героями происходит разлад, однако вскоре они поймут, что все это сущие мелочи. В ходе церемонии бракосочетания на торжество врываются пираты и берут всех гостей в заложники, а разбираться с последствиями и спасать людей придется как раз главным героям. Чтобы преодолеть трудности, Дарси и Тому нужно будет перешагнуть через все свои недомолвки и стать одной боевой единицей.

Поставил фильм режиссер Джейсон Мур («Идеальный голос»), над сценарием работали Элизабет Меривезер («Больше чем секс») и Марк Хаммер («Любовь с первого взгляда»). В остальной актерский состав вошли Чич Марин, Д’Арси Карден, Селена Тан, Десмин Боргес, Стив Култер, Соня Брага, Калли Эрнандес и Алекс Маллари.

Американский релиз «Моей пиратской свадьбы» состоится уже завтра на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.