Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов

В свое лучшее время вестерны были золотой жилой Голливуда – их производство было поставлено на конвейер, кинотеатры без остановки крутили ковбойские ленты, а исполнители главных ролей моментально становились всеобщими кумирами. Сегодня вестерны переживают новую веху в своей истории, разрушая шаблоны и возглавляя шорт-листы лучших мировых кинопремий. В этой подборке вспомним 10 самых знаковых современных вестернов, которым удалось покорить сердце зрителя.

За свою многолетнюю карьеру Николасу Кейджу удавалось обходить вестерны стороной. Актер предпочитал блокбастеры с высоким бюджетом (коим фильмы про ковбоев располагают довольно редко). В последние же годы актер выбирает крайне нетипичные для себя роли, которые объединяет только одно: низкий зрительский рейтинг. Приятным исключением стала последняя работа актера – «Невыносимая тяжесть огромного таланта», где Николас, по сути, сыграл самого себя. На заре карьеры Кейдж все же решил сесть на лошадь и взять в руки револьвер – так появился фильм «Отзвуки прошлого» о ковбое Колтоне Бриггсе, который должен разобраться со своим прошлым и спасти семью. В общем, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не прекращало сниматься. Посмотреть на Кейджа в роли никудышного отца можно в российских кинотеатрах с 19 января.

Отзвуки прошлого

История про Лео ДиКаприо, который смог: его герой Хью Гласс смог отомстить за смерть сына, а сам Лео наконец пересек финишную черту чересчур затянувшейся гонки за Оскар. Несмотря на ошеломительный успех «Волка с Уолл-стрит» и «Великого Гэтсби», а также несколько номинаций в прошлом, именно эта работа актера по мнению Киноакадемии заслужила заветную статуэтку. Стоит сказать, что «Выживший» получил рекордных 12 номинаций, из которых победил в трех (лучший режиссёр, лучшая мужская роль и лучшая операторская работа). И пару слов о сюжете: 19-й век, долина реки Миссури. Охотник Хью Гласс тяжело ранен дикой медведицей. Его сын Хоук и двое охотников остаются в лесу, чтобы дождаться смерти Гласса и похоронить его, однако один из них решает сэкономить драгоценное время: он убивает Хоука и подговаривает второго подельника уйти, чтобы избежать риска нападения индейцев. Теперь у Гласса есть весомая причина, чтобы выжить – месть.

Выживший

Картина, которая вряд ли могла пройти мимо вашего внимания. О ней в 2021 году говорили много, долго и увлеченно. Во-первых, режиссер фильма Джейн Кэмпион стала первой женщиной в истории, номинированной на оскар за лучшую режиссуру во второй раз. В эпоху феминизма это кажется невероятным, но факт остается фактом. Кроме того, в фильме поднимается тема токсичной маскулинности, а один из главных героев – гомосексуал, что крайне нетипично для классических американских вестернов. Но главное – сама история основана на романе Томаса Сэвиджа, который писал его, основываясь на собственной истории жизни. При создании фильма Кэмпион часто общалась с семьей писателя, чтобы узнать больше о травмирующем опыте, который пережил Сэвидж. Во «Власти пса» снялись Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс, а номинированная Кэмпион все-таки забрала свой оскар.

Власть пса

Квентин Тарантино, как главный поклонник спагетти-вестернов (в свое время он составил список из 20-ти любимых представителей жанра), не смог обойти их стороной в своей собственной карьере. Первым и наиболее известным вестерном Тарантино стал фильм «Джанго освобожденный»: картина в свойственной Тарантино ироничной манере поднимала вопросы расового неравенства в декорациях Америки 1858 года, когда страна принадлежала богатым белым плантаторам, а их состояние оценивалось количеством рабов в собственности. Доктор Кинг Шульц, иммигрант из Германии, освобождает раба по имени Джанго, и вместе они отправляются на поиски его жены Брумхильды, которую продали на печально известную ферму Кэлвина Кэнди. В картине появится почти неузнаваемый Самюэль Л. Джексон, исполнивший роль престарелого дворецкого, и (да, снова он) Леонардо ДиКаприо, который особо отличился на съемках одной из сцен – в порыве эмоций он так сильно ударил кулаком по столу, что разбил стакан, а осколки порезали ему руку. Несмотря на боль, актер все же доиграл сцену, а в финальный монтаж вошел именно этот дубль.

Джанго освобожденный

История настоящего Робина Гуда, воплощенная на кинопленке. Нед Келли – известный разбойник, орудовавший в Австралии в 1870-х годах. В отличие от многих головорезов того времени, Нед смог снискать народную любовь, благодаря своей четкой позиции – он яро ненавидел полицейских и никогда не трогал простых граждан. Банда Неда совершала налеты, которые после обрастали легендами: во время ограблений банков Нед и подельники поили заложников чаем, развлекали их трюками на лошадях, сжигали банковские закладные, освобождая людей от кредитов. О Неде Келли было снято несколько фильмов (главные роли в свое время исполняли Хит Леджер и Мик Джаггер), но «Подлинная история банды Келли» кажется наиболее жестоким из всех. Здесь Келли – не благодетель и романтический герой, а в первую очередь преступник и убийца.

Подлинная история банды Келли

Свой восьмой фильм Тарантино символично назвал «Омерзительная восьмерка», имея в виду восьмерых отъявленных головорезов и блюстителей закона, застрявших в старом доме посреди бушующей метели. Оказавшись вместе в замкнутом пространстве, герои обнажают свои тайные пороки и самые темные мысли. Теперь их главная задача – понять, кому из присутствующих можно доверять, а с кем стоит быть начеку. «Омерзительная восьмерка» - первый фильм со времен 60-х годов, снятый на 70-миллиметровую пленку. Снимать на Ultra Panavision 70 – удовольствие не из дешевых. Чтобы достать специальные проекторы и обеспечить ими десятки американских кинотеатров, студия потратила около 10 миллионов долларов. Однако результат того стоил: сверхширокий формат позволил охватить все пространство комнаты, так что в поле зрения зрителя оставалось сразу несколько героев. Ограниченность декораций и классическая ставка Тарантино на персонажей и диалоги (которая, как всегда, сыграла) придает фильму специфическую атмосферу, словно ты случайно оказался в доме девятым. Но стоит иметь в виду: в фильме есть много жестоких и откровенно мерзких сцен.

Омерзительная восьмерка

Фильм основан на одноименном романе Полетт Джилес 2016 года. Капитан Джефферсон Кайл Кидд, бывший солдат Конфедерации, после поражения в Гражданской войне странствует по городам Америки, читая местным газетные заметки. Однажды ему на пути встречается маленькая Джоанна – девочка, четыре года назад похищенная у родителей индейцами племени кайова. Теперь Кидду предстоит пройти путь через весь Техас, чтобы вернуть девочку ее семье. Главную роль в картине исполнил Том Хэнкс, но настоящим открытием стала его маленькая напарница, немецкая актриса Хелен Зенгель – ей пришлось играть, используя только мимику и эмоции (по сюжету, девочка говорила только на языке кайова). Забавно, что до начала съемок Хелен не имела ни малейшего представления о том, кто такой Том Хэнкс. А вот Хэнксу, пожалуй, стоит запомнить ее имя - после выхода фильма Зенгель стала самой юной номинанткой на «Золотой глобус» - на момент номинации девочке было всего 12 лет.

Новости со всех концов света

Молодой агент ФБР Джейн Беннер (Элизабет Олсен) приезжает в резервацию «Ветреная река», чтобы расследовать убийство юной индианки. Девушка была найдена босой на пустынной заснеженной равнине без каких-либо признаков насилия. Чтобы освоиться на новой местности и наладить контакт с индейцами, Беннер обращается за помощью к местному егерю Кори Ламберту (Джереми Реннер), другу семьи погибшей. Шаг за шагом пара распутывает, казалось бы, глухое дело, и узнает жестокую правду о гибели Натали Хэнсон. «Ветреная река» - классический представитель нео-вестерна. Главной чертой жанра является то, что события не обязательно происходят на Диком Западе 19-го века – история может случиться там и тогда, когда решит режиссер. В основу сюжета фильма легла реальная история, произошедшая в резервации много лет назад. Она поднимает большую проблему американского законодательства – власти штата не имеют права вмешиваться в дела индейских резерваций, а полиция резервации не в праве арестовывать приезжих американцев. В связи с этим местные преступники часто остаются безнаказанными.

Ветреная река

Два брата, спокойный и рефлексирующий Элай (Джон К. Райлли) и агрессивный Чарли (Хоакин Феникс) – известные охотники за головами. Однажды им поручают найти и убить человека по имени Уорм. За всеми перемещениями потенциальной жертвы следит некий разведчик Моррис (Джейк Джилленхол), который докладывает обо всем братьям. Однако случай заставляет Морриса сменить сторону, и внезапно бывшие соратники оказываются заклятыми врагами. Кто победит – цепкий ум или грубая сила? Премьера фильма прошла на Венецианском кинофестивале, где картина сорвала овации зрителей и получила высокие оценки кинокритиков, а Жак Одиар был награжден Серебряным львом за лучшую режиссуру. Несмотря на то, что фильм провалился в прокате (заработав всего 7 миллионов долларов против бюджета в 38 миллионов), он точно заслужил свое место среди главных вестернов современности.

Братья Систерс

Нет, это не пародия на «Омерзительную восьмерку», как многие могли предположить. «Великолепная семерка» - это ремейк культового вестерна Джона Стёрджеса 1970 года, а если копнуть глубже, то первым прототипом был легендарный фильм «Семь самураев» Акиры Куросавы, которым, кстати, вдохновлялся и сам Тарантино. Действие происходит на Диком Западе в 1879 году. Золотодобывающий магнат Бортоломью Боуг угнетает жителей маленького городка Роуз-Крик, заставляя их работать в своих шахтах и продавать собственные земли за бесценок. Помочь жителям вызываются семеро авантюристов: маршал Сэм Чизем, картежник Джошуа Фарадей, бандит-мексиканец Васкес, бывший солдат Робишо, его напарник Билли Рокс, местный житель Тедди Хью и великан Джек Хорн (ровно семеро, можете пересчитать). Интересно, что во время съемок картины режиссер минимально полагался на графику: большинство опасных и зрелищных трюков в фильме были исполнены настоящими людьми, будь то падение с бегущей лошади или прыжок с огромной высоты.