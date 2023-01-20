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Киноафиша Новости Рами Малек договаривается о главной роли в сериале о Бастере Китоне

Рами Малек договаривается о главной роли в сериале о Бастере Китоне

20 января 2023 11:04
Рами Малек договаривается о главной роли в сериале о Бастере Китоне

Постановкой байопика о легенде немого кино займется режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.

Звезда «Богемской рапсодии» и «Мистера Робота» Рами Малек присоединился к новому многообещающему проекту. По сведениям Deadline, обладатель премии «Оскар» сыграет главную роль в биографическом мини-сериале Warner Bros. Television о легенде немого кино Бастере Китоне.

У предстоящего шоу пока нет официального названия, зато есть крепкая творческая команда. Режиссурой займется постановщик «Бэтмена» Мэтт Ривз, а сценарий напишет трехкратный обладатель «Эмми» Тед Коэн («Наследники», «Вице-президент», «Друзья»). Оба вместе с Дэвидом Уиддлом («Ради всего человечества») задействованы также в качестве исполнительных продюсеров.

В основу мини-сериала должна лечь книга Джеймса Кертиса «Бастер Китон: Жизнь кинорежиссера». Сейчас ведутся переговоры о приобретении прав на литературный первоисточник. В данный момент проект готовят на рассмотрение стриминговым сервисам и телесетям.

Китон, проживший с 1895 по 1966 годы, считается одной из самых главных звезд эпохи немого кино. Он начал свою карьеру еще в детстве, выступая в водевильных постановках вместе с родителями, которые были бродячими артистами, а его карьера в кинематографе стартовала в 1910 году. Его главные фильмы — «Паровоз Генерал», «Кинооператор», «Шерлок младший», «Семь шансов», «Пароходный Билл»

После успеха «Богемской рапсодии» Малек снялся в криминальном триллере «Дьявол в деталях», озвучил персонажа в семейном блокбастере «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», а также сыграл центрального злодея в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать». В прошлом году исполнителя можно было видеть в авантюрной комедии Дэвида О. Расселла «Амстердам», а будущим летом он появится в картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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