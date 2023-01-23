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Киноафиша Новости Мировой бокс-офис «Аватара 2: Путь воды» превысил $2 млрд

Мировой бокс-офис «Аватара 2: Путь воды» превысил $2 млрд

23 января 2023 12:58
Мировой бокс-офис «Аватара 2: Путь воды» превысил $2 млрд

Скоро фильм догонит «Войну бесконечности» и «Пробуждение силы».

Как и ожидалось, на этих выходных «Аватар: Путь воды» преодолел в кинопрокате очередную знаковую планку — глобальные сборы фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона превысили $2 млрд. По предварительным данным, в настоящий момент в общей копилке ленты уже $2,023,9 млрд, что делает его шестым фильмом, сумевшим покорить такую отметку. В ближайшее время картина обойдет «Мстителей: Война бесконечности» ($2,052,4 млрд) и седьмой эпизод «Звездных войн» ($2,071,3 млрд), а дальше будут лишь «Титаник» Кэмерона ($2,194,6 млрд), «Мстители: Финал» ($2,799,4 млрд) и его оригинальный «Аватар» ($2,923,7 млрд).

Таким образом, Джеймс Кэмерон стал первым режиссером, чьи три фильма подряд собирали в прокате свыше $2 млрд. Кроме того, благодаря «Аватарам» и блокбастерам Marvel у Зои Салданы таких проектов целых четыре.

Касательно Северной Америки, то за свой шестой уик-энд «Путь воды» заработал еще $20 млн, обвалившись примерно на 40% — это третий результат за всю историю. На данном этапе лучше выступали только первый «Аватар» ($34,9 млн) и «Титаник» ($25,2 млн). $600-миллионный рубеж в США будет пройден либо сегодня вечером, либо уже завтра.

Несмотря на доминирование «Аватара 2», по-прежнему хорошо держится «Кот в сапогах 2: Последнее желание» — мультфильм Universal и DreamWorks снова отделался минимальным падением, благодаря чему поднялся в США на вторую строчку прокатного чарта. За выходные анимационная лента заработала еще $11,5 млн, доведя свои сборы дома до $126,4 млн. Глобальный рубеж в $300 млн будет пройден уже со дня на день (сейчас в активе проекта $297,5 млн).

Замыкает тройку лидеров США хоррор «М3ГАН» с общей кассой в $73,2 млн ($9,8 млн за уик-энд). С учетом международной выручки, в активе фильма ужасов теперь $124,6 млн. Главная новинка выходных, скринлайф-триллер «Пропавшая» от продюсера Тимура Бекмамбетова, стартовал с $9,3 млн, что обеспечило ему четвертую позицию в общем топе.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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