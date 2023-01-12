Вышел трейлер пятого и финального сезона сериала «Миллион мелочей»

Телеканал ABC представил трейлер пятого и заключительного сезона драматического сериала «Миллион мелочей». Главные роли в финальных сериях исполнили Дэвид Джунтоли («Гримм»), Романи Малко («Дурман»), Эллисон Миллер («Папе снова 17»), Кристина Моуcес («Изоляция») и Грейс Пак («Ромео должен умереть»).

Сериал посвящен группе друзей, решивших радикально изменить свои жизни после смерти близкого товарища. Новый ролик вновь проводит зрителей по ключевым моментам предыдущих сезонов. Трейлер напоминает о трогательных признаниях, страшных трагедиях, разбитых сердцах и других событиях, которые сделали героев шоу только ближе друг к другу. Вместе они смогли пережить самые темные времена.

Сериал дебютировал на ABC в 2018 году и сразу стал одним из самых популярных проектов канала. В мае 2022 года создатель и исполнительный продюсер шоу DJ Нэш объявил о том, что оно завершится пятым сезоном:

«Я знаю, что новость об окончании шоу может быть грустной для многих людей (особенно для моей мамы, которая смотрит трансляцию каждую неделю), но я всегда знал, что хочу следовать за этими героями в течение пяти сезонов, а затем оставить их».

Шоураннером сериала выступает Терренс Коли («Холм одного дерева»).

Премьера пятого сезона «Миллиона мелочей» состоится 8 февраля.