Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На краю" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер пятого и финального сезона сериала «Миллион мелочей»

Вышел трейлер пятого и финального сезона сериала «Миллион мелочей»

12 января 2023 13:31
Вышел трейлер пятого и финального сезона сериала «Миллион мелочей»

Новый ролик напоминает зрителям о самых важных и трогательных моментах предыдущих сезонов.

Телеканал ABC представил трейлер пятого и заключительного сезона драматического сериала «Миллион мелочей». Главные роли в финальных сериях исполнили Дэвид Джунтоли («Гримм»), Романи Малко («Дурман»), Эллисон Миллер («Папе снова 17»), Кристина Моуcес («Изоляция») и Грейс Пак («Ромео должен умереть»).

Сериал посвящен группе друзей, решивших радикально изменить свои жизни после смерти близкого товарища. Новый ролик вновь проводит зрителей по ключевым моментам предыдущих сезонов. Трейлер напоминает о трогательных признаниях, страшных трагедиях, разбитых сердцах и других событиях, которые сделали героев шоу только ближе друг к другу. Вместе они смогли пережить самые темные времена.

Сериал дебютировал на ABC в 2018 году и сразу стал одним из самых популярных проектов канала. В мае 2022 года создатель и исполнительный продюсер шоу DJ Нэш объявил о том, что оно завершится пятым сезоном:

«Я знаю, что новость об окончании шоу может быть грустной для многих людей (особенно для моей мамы, которая смотрит трансляцию каждую неделю), но я всегда знал, что хочу следовать за этими героями в течение пяти сезонов, а затем оставить их».

Шоураннером сериала выступает Терренс Коли («Холм одного дерева»).

Премьера пятого сезона «Миллиона мелочей» состоится 8 февраля.

Фото: ABC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года Читать далее 12 января 2023
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах «Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах Читать далее 10 января 2023
Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Читать далее 9 января 2023
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года Читать далее 12 января 2023
Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Читать далее 10 января 2023
Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году Читать далее 11 января 2023
«Мы ржали каждый день, работая на площадке»: эксклюзивное интервью с Гаем Ричи и актерами «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать» «Мы ржали каждый день, работая на площадке»: эксклюзивное интервью с Гаем Ричи и актерами «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать» Читать далее 11 января 2023
Делай добро и смотри кино: Киноклуб Киноафиши объединяется с благотворительным фондом «Нужна помощь» Делай добро и смотри кино: Киноклуб Киноафиши объединяется с благотворительным фондом «Нужна помощь» Читать далее 12 января 2023
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах Читать далее 11 января 2023
Related video