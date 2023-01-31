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Киноафиша Новости Рубен Эстлунд рассказал, о чем будет его следующий фильм

Рубен Эстлунд рассказал, о чем будет его следующий фильм

31 января 2023 10:18
Рубен Эстлунд рассказал, о чем будет его следующий фильм

Режиссер планирует снять хоррор о людях, которым пришлось оторваться от гаджетов на 15 часов.

Признанный шведский режиссер Рубен Эстлунд («Квадрат», «Треугольник печали») поделился творческими планами на ближайшее будущее. В новом интервью для Deadline постановщик заявил, что уже работает над своей следующей — социальным хоррором The Entertainment System is Down («Система развлечений не работает»):

«Я работаю над фильмом под названием The Entertainment System is Down. Действие разворачивается во время дальнемагистрального авиарейса, который должен продлиться около 15 часов. Вскоре после взлета пассажирам сообщают ужасную новость о том, что развлекательная система самолета не работает, их телефоны и планшеты не заряжаются, поэтому они вынуждены провести 15 часов, не отвлекаясь на свои девайсы. Это будет фильм ужасов о современных людях, страдающих зависимостью от гаджетов и социальных сетей».

Несмотря на заявленный жанр ужасов, представленное описание явно намекает на то, что The Entertainment System is Down будет включать себя не только элементы хоррора, но и привычной для Эстлунда сатиры. Режиссер уверен, что избранный им стиль позволит ему легко сочетать развлекательную направленность фильмов с глубоким внутренним содержанием:

«Создавать сатиру — значит задавать вопросы обществу, бросать вызов аудитории. Это отличный способ поговорить об обществе и истории. Вы можете увидеть, что стремление делать картины с политическим подтекстом заложено в ядро нашего общества, поэтому такие проекты становятся прекрасным местом для того, чтобы совместить развлечение и размышления на серьезные темы».

Другие подробности The Entertainment System is Down пока неизвестны.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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