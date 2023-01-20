Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям

В конце 2022 года интернет породил новое словосочетание, в одночасье ставшее вирусным. Речь, конечно же, о nepo baby — звездах шоу-бизнеса, которые обрели славу не благодаря своему таланту, а просто потому, что их родители являются знаменитостями. Больше прочих досталось молодым кинозвездам.

Кумовство для Голливуда — дело привычное, скажете вы. И будете правы! Многие заслуженные артисты пробились на экраны благодаря связям — от Дрю Бэрримор и Гвинет Пэлтроу до Майкла Дугласа. Но если одни (как, например, Джейми Ли Кертис) говорят об этом прямо, то другие предпочитают умалчивать. Именно это послужило отправной точкой для всплеска интереса к nepo baby.

Киноафиша предлагает вспомнить непо, переживающих пик популярности прямо сейчас.

Кому досталось в первую очередь

Именно с нее, в общем-то, все и началось. В 16 лет модель и актриса Лили-Роуз Депп снялась в своей первой рекламной кампании Chanel, того самого модного дома, где работала ее мать Ванесса Паради. Годом ранее она дебютировала в кино вместе со своим отцом Джонни Деппом, сыграв второстепенную роль в комедийном хорроре «Бивень» Кевина Смита. Сейчас Лили-Роуз Депп является одной из главных молодых звезд шоу-бизнеса: в 2023 году состоится премьера сериала «Кумир», обреченного стать большим хитом, а ее фото уже несколько лет не сходят с обложек глянцевых журналов.

Все бы ничего, да только в интервью осенью 2022 года Лили-Роуз Депп ляпнула, что успеха добилась вовсе не благодаря родителям, а своему усердному труду. Спорное заявление возымело эффект разорвавшейся бомбы, а любые попытки Депп отстоять свою позицию лишь усугубляли ситуацию. В другом интервью она назвала критиков сексистами (мол, в непотизме обвиняются преимущественно женщины) и связала тренд с проблемой восприятия звезд в интернете:

«Никто же не станет упрекать человека, выросшего в семье врачей, что он тоже решил стать врачом». Подобный ответ породил новую волну хейта в духе: «Она серьезно сравнила профессию врача, требующую многолетнего обучения, с обретением статуса амбассадора Chanel?»

Лили-Роуз Депп в рекламной кампании Chanel

Мод Апатоу — еще одна персона, популярность которой вызвала у юзеров немало вопросов. Дочь режиссера Джадда Апатоу и актрисы Лесли Манн прославилась благодаря сериалу «Эйфория» Сэма Левинсона (в свою очередь, сына режиссера Барри Левинсона, открывшего ему дверь в Голливуд). В данном случае катализатором послужил безобидный твит в духе «а я и не подозревал, что она дочь того-то и того-то», после чего пользователи Reddit принялись выискивать остальных непо. И пошло-поехало. Ухватившись за невесть откуда взявшийся феномен, нью-йоркское издание Vulture выпустило материал, в котором говорилось о десятках других nepo babies. Для пущей скандальности на обложке номера их поместили в подгузники, вызвав неоднозначную реакцию читателей.

Мод Апатоу

Другие известные непо

Под ударом оказалась и Майя Хоук — та самая Робин из сериала «Очень странные дела». Благодаря хиту Netflix начинающая актриса обрела всемирную славу и сейчас снимается у режиссеров калибра Уэса Андерсона и Брэдли Купера. Беда в том, что Хоук не только родилась в семье знаменитостей (Умы Турман и Итана Хоука), но и выглядит как они. Именно за это и ухватились недоброжелатели.

Майя Хоук

Во многих источниках также фигурирует Маргарет Куэлли — дочь актрисы Энди Макдауэлл («День сурка», «Секс, ложь и видео») и бизнесмена Пола Куэлли. Заявив о себе благодаря второстепенным ролям в «Тетради смерти» от Netflix и «Однажды в Голливуде» Тарантино, Куэлли сыграла вместе со своей мамой в мини-сериале «Уборщица. История матери-одиночки», проснувшись знаменитой. За главную роль Маргарет получила номинацию на «Эмми», но интернет-пользователи уверены, что без влияния Энди Макдауэлл молодая актриса ни за что не добилась бы столь феноменального успеха.

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Маргарет Куэлли

Про уже состоявшихся суперзвезд комментаторы также не забыли. В частности, о Зои Кравиц, благодаря роли Женщины-кошки подтвердившей статус одной из главных актрис современности. Невзирая на тот факт, что карьера голливудской звезды пошла в гору задолго до «Бэтмена» 2022 года (за плечами Зои участие в сериале «Большая маленькая ложь», кинофраншизе «Дивергент» и четвертом «Безумном Максе»), некоторые по-прежнему убеждены, что без связей — отца Ленни Кравица и матери Лизы Боне — она бы ничего не добилась.

Зои Кравиц

Братья Скарсгарды

Семейство Скарсгардов — одно из самых известных в Швеции. Еще в 90-е Стеллан Скарсгард прославился благодаря кинокартине Ларса фон Триера «Рассекая волны» и продолжает сотрудничать с датским провокатором по сей день. В новом тысячелетии фактурный швед пробился в Голливуд, отметившись в кассовых кинохитах «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Тор» и «Девушка с татуировкой дракона», а также сыграв Бориса Щербину в нашумевшем мини-сериале «Чернобыль».

Насыщенная у Стеллана Скарсгарда не только фильмография, но и личная жизнь, о чем свидетельствуют восемь детей от разных браков. Трое из них — Густаф, Александр и Билл – пошли по стопам отца. Первого зрители могли видеть в сериалах «Мир Дикого Запада» и «Викинги», второго – в недавних блокбастерах «Годзилла против Конга», «Варяг» и у того же Триера в «Меланхолии», однако на пике популярности нынче находится именно Билл, воплотивший образ клоуна-убийцы Пеннивайза в дилогии «Оно». Невзирая на безусловный талант каждого из Скарсгардов, Билл и Александр также угодили в пресловутый список непо от Vulture.

Густаф, Билл и Александр Скарсгарды

Интернет-дебаты о кумовстве в актерской профессии не обошли стороной и Лили Коллинз, исполнительницу заглавной роли в сериале «Эмили в Париже». Вопреки скандалу, развернувшемуся вокруг «Золотого глобуса» несколькими годами ранее, шоу продолжает возглавлять топы Netflix. Однако вызвавшая резонанс тема непо вынудила Коллинз высказаться.

Будучи дочерью рок-музыканта Фила Коллинза, Лили отказалась от карьеры на сцене: «Я обожаю петь, но хотела идти своим путем, вдали от отцовской гениальности, и предпочла быть актрисой».

Впрочем, у многих имя звезды «Эмили в Париже» по-прежнему ассоциируется именно с ее отцом.