Джеймс Ганн хотел бы переманить звезд «Стражей Галактики» в киновселенную DC

Режиссер и сценарист Джеймс Ганн всегда с особенной теплотой отзывается о касте «Стражей Галактики», но вскоре на экраны выйдет триквел, в котором история этой супергеройской команды подойдет к концу. Сейчас Ганн занимается постпроизводством блокбастера и параллельно разрабатывает план долгосрочного развития киновселенной DC.

Ганн всегда любил работать с проверенными людьми, а в недавнем эксклюзивном комментарии журналу Empire постановщик намекнул, что с некоторыми из артистов «Стражей Галактики» он обязательное еще воссоединится в обозримом будущем:

«Данный актерский состав для меня как семья. Словами не передать, насколько я близок с Крисом Праттом, Пом Клементьефф, Дэйвом Батистой, Зои Салданой и Карен Гиллан. Но я также могу точно сказать, что в индивидуальном порядке мы еще вместе обязательно поработаем. Вполне возможно, на новом месте».

Под «новым местом» Джеймс, разумеется, подразумевает перезагруженную супергеройскую вселенную DC.

Премьера «Стражей Галактики 3» состоится 5 мая.