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«Он другой»: Диего Луна объяснил успех «Андора»

16 января 2023 16:01
«Он другой»: Диего Луна объяснил успех «Андора»

По мнению актера, создателям сериала удалось создать уникальный проект во вселенной «Звездных войн».

Диего Луна, исполнивший главную роль в сериале «Андор», поделился мнением о том, что сделало это шоу таким популярным. В новом разговоре с журналистами IndieWire, прошедшем на красной дорожке премии Critics Choice Awards, актер выразил благодарность шоураннеру проекта Тони Гилрою и всей творческой команде за то, что они смогли создать такой уникальный проект, который стал важной частью вселенной «Звездных войн»:

«Когда люди говорят о «Звездных войнах» как о единой вселенной, она кажется просто неподъемно тяжелой. Сегодня я нахожусь здесь, потому что «Андор» запал в душу людям. Он входит в большую семью «Звездных войн». Но это самостоятельный проект, понимаете? Это одна из причин, почему «Андор» стал так популярен. Просто он другой, он самобытный. Это именно то, что мы хотели сделать. Это и прекрасно, и странно одновременно. Потому что сериал является частью «Звездных войн», но он отличается от всех остальных проектов, которые входят в «Звездные войны». И я считаю везением то, что мне дали большую творческую свободу в шоу, являющемся частью крупной киновселенной».

Премьера первого сезона «Андора» состоялась осенью 2022 года. Кроме Луны, главные роли в нем исполнили Кайл Соллер («Ярость»), Стеллан Скарсгард («Рассекая волны»), Женевьев О’Рейли («Город тайн») и Дениз Гоф («Робин Гуд»).

Сериал посвящен приключениям разведчика Кассиана Андора (Луна) в годы зарождения повстанческого Сопротивления, выступающего против Галактической Империи.

«Андор» стал одним из первых проектов расширенной вселенной «Звездных войн» от Disney, полностью реализовавших свой потенциал. Проект получил высокие оценки как от зрителей, так и от критиков. Сам Луна был удостоен номинации на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в сериале.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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