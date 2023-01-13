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Киноафиша Новости Риз Уизерспун и Эштон Кутчер меняются городами в трейлере ромкома Your Place or Mine

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер меняются городами в трейлере ромкома Your Place or Mine

13 января 2023 11:16
Риз Уизерспун и Эштон Кутчер меняются городами в трейлере ромкома Your Place or Mine

Фильм стал режиссерским дебютом сценаристки «Дьявол носит Prada» и «Круэллы».

Netflix опубликовал трейлер романтической комедии «К тебе или ко мне?» (Your Place or Mine). Главные роли в фильме сыграли Риз Уизерспун («Дикая»), Эштон Кутчер («Энни»), Уэсли Киммел («Новичок»), племянник Джимми Киммела, Джесси Уильямс («Дворецкий») и Зои Чао («Ассистент звезды»).

В центре истории — лучшие друзья Дебби (Уизерспун) и Питер (Кутчер). Некогда они провели «запоминающуюся» ночь вместе, но после решили оставить свои отношения чисто платоническими. Спустя 20 лет Дебби в одиночку воспитывает сына Джека (Киммел) в Лос-Анджелесе, Питер работает руководителем маркетингового отдела в Нью-Йорке, а видятся друг с другом они только по видеосвязи. Оба героя чувствуют, что им чего-то не хватает в жизни, поэтому решают обменяться домами на неделю: Питер приезжает в Лос-Анджелес, чтобы присмотреть за Джеком, а Дебби отправляется на заслуженный отдых в Нью-Йорк. Однако после долгожданной смены обстановки герои начинают понимать, что все еще хранят в душе нежные чувства друг к другу.

Сняла фильм постановщица Алин Брош МакКенна, ранее работавшая в качестве сценаристки над такими картинами, как «Дьявол носит Prada», «Мы купили зоопарк» и «Круэлла». Новая лента стала ее полнометражным режиссерским дебютом.

«К тебе или ко мне?» выйдет на Netflix 10 февраля, в преддверии Дня святого Валентина.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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