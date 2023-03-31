Меню
31 марта 2023
Paramount+ анонсировал новый сериал из вселенной «Звездного пути»
На стриминге состоялась премьера фильма «Тетрис» с Тэроном Эджертоном и Никитой Ефремовым
«Вы будете тронуты»: вышел новый проморолик фильма Гая Ричи «Переводчик»
Звезда «Улыбки» Сози Бэйкон получила роль в триллере с Лиамом Нисоном и другими звездами
Финальный сезон «Майянцев» получил дату премьеры и стильный тизер
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука
Официально: мировая премьера «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе состоится в Каннах
Главных героев аниме-сериала «Скотт Пилигрим» озвучат актеры из игрового фильма Эдгара Райта
Джеймс Ганн опроверг информацию о том, что найден актер на роль нового Супермена
Билл Скарсгард не вернется к роли Пеннивайза в сериале «Добро пожаловать в Дерри»
Зак Снайдер отрицает продажу прав на «Снайдерверс»
«Джон Уик 4» собрал в мировом прокате свыше $150 млн менее чем за неделю
Появился второй трейлер шпионского сериала «Цитадель» с Ричардом Мэдденом и Приянкой Чопрой
Тест: какой ты детектив из кино?
Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки фильма своей мечты «Мегалополис»
Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света
Съемки фильма Дэвида Кроненберга «Саван» начнутся в мае
Клинт Иствуд работает над своим последним фильмом
Вуди Харрельсон и Джастин Теру проникают в «Уотергейт» в трейлере сериала «Сантехники Белого дома»
30 марта 2023
Вин Дизель не может представить окончание «Форсажа» без прощания с героем Пола Уокера
Netflix продлил многосерийный боевик «Ночной агент» на второй сезон
Появился дублированный трейлер фильма о музыкальной индустрии «Рождение легенд»
По словам Джеймса Ганна, он решил снять «Стражей Галактики 3» ради Ракеты
Криминальный сериал «Снегопад» получит спин-офф
Продюсер «Джона Уика 4» прокомментировала будущее франшизы
Вышел первый тизер байопика о Леброне Джеймсе
Еврейская версия «Властелина колец»: Ари Астер рассказал о своем новом фильме «Все страхи Бо»
В России создан аналог IMAX, получивший название «Космакс»
Ричард Армитедж заводит роман с невестой своего сына в трейлере сериала «Одержимость»
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер сыграют в триллере корейского режиссера На Хон-джина
Квентин Тарантино подтвердил, что его последним фильмом станет «Кинокритик»
Банда в сборе: Каран Сони и Лесли Аггамс вернутся к своим ролям в «Дэдпуле 3»
Завершились съемки новых «Папиных дочек»
Джереми Реннер дал первое интервью после несчастного случая, едва не стоившего ему жизни
Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака
На Okko выйдет документальный фильм о Михаиле Горшеневе из группы «Король и Шут»
Билл Хейдер теряет рассудок в тюрьме в трейлере финального сезона «Барри»
Две Рэйчел Вайс хотят изменить способ рождения детей в трейлере сериала «Связанные насмерть»
29 марта 2023
Кассовые сборы «Чебурашки» достигли 7 млрд рублей
Сериал «Британия» останется без концовки
Появился первый трейлер фильма Уэса Андерсона «Город астероидов»
Эйса Гонсалес и Аарон Пол сыграют ведущие роли в фантастическом триллере Ash
Netflix готовит сериал по криминальному триллеру «Гнев» с Дензелом Вашингтоном
Дженнифер Энистон признает, что появилось поколение, для которого юмор «Друзей» неприемлем
Звезда «Наследников» Мэттью Макфэдиен пополнил актерский состав «Дэдпула 3»
Вышел трейлер мультфильма «Тролли. Группа в сборе»
Мини-сериал Marvel «Секретное вторжение» обрел дату премьеры
Второй сезон «Дома Дракона» будет короче первого
Следующим проектом Ари Астера «почти наверняка» будет вестерн
Ситком Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм» близок к завершению
Джейсон Момоа уверен, что у его Аквамена есть будущее в киновселенной DC
«Город астероидов» Уэса Андерсона войдет в программу Каннского кинофестиваля
Сериал «Миллиарды» завершится седьмым сезоном
Режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер работает над перезапуском «Секретных материалов»
Джоэл Эдгертон раскрывает свои темные секреты в трейлере триллера Пола Шредера «Тихий садовник»
Огонь объединяется с водой в трейлере нового мультфильма Pixar «Элементарно»
28 марта 2023
Последние два человека на Земле: вышел трейлер постапокалиптического фильма «Биосфера»
Съемки нового фильма братьев Сэфди и Адама Сэндлера должны начаться летом
В честь 60-летия великого режиссера: к выходу готовится комикс о Квентине Тарантино
«Аватар: Путь воды» стал доступен на стриминговых площадках
Мировая премьера «Индианы Джонса 5» состоится на Каннском кинофестивале
Второй сезон «Шершней» стал рекордсменом канала Showtime
В «Джоне Уике 4» Киану Ривз произносит лишь 380 слов за весь фильм
Финальный сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» получил трейлер, а «Остров мертвецов» — дату премьеры
Бри Ларсон сообщила, какую именно роль она исполняет в «Форсаже 10»
Фильм Клер Дени «Звезды в полдень» получил дату выхода в российский прокат
К выходу готовится российская антиутопия «Волны»
Сэмюэл Л Джексон и Венсан Кассель снимаются в экшен-триллере о поимке убийцы
Мэтт Дэймон подтвердил, что «Оппенгеймер» Кристофера Нолана будет длиться 3 часа
Эдгар Рамирес играет в опасную игру в трейлере мини-сериала «Человек из Флориды»
Произошла утечка: в сети появился фильм «Ампир V» по роману Виктора Пелевина
Джессика Честейн сыграет элитного следователя под прикрытием в новом мини-сериале от Apple
Лив Тайлер вернется к роли Бетти Росс в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок»
Действие третьего сезона «Белого лотоса» перенесется в Таиланд
Новая картина Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» обрела дату премьеры
В разработку запущен новый фильм из вселенной «Джона Уика»
27 марта 2023
Создатель «Наследников» надеялся, что его отговорят завершать сериал четвертым сезоном
Приключения продолжаются: вышел трейлер нового мультсериала о Покемонах
Появился тизер третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Режиссер «Джона Уика» призывает учредить «Оскар» за каскадерскую работу
Вышел трейлер фэнтезийного фильма «Рыцари Зодиака» по одноименным манге и аниме
Создатель «Клиники» обещает полнометражное продолжение: «Это неизбежно»
Студия Warner Bros заполучила права на экранизацию нового романа Ти Джей Ньюман
На съемках сериала «Властелин колец: Кольца власти» погибла лошадь, организация PETA негодует
Сериал «Анатомия страсти» продлен на двадцатый сезон
Новый фильм Гая Ричи «Переводчик» получил дату выхода в российский прокат
Начались съемки семейного фильма «Я — медведь» с настоящими медвежатами
Звезда «Крида 3» и MCU Джонатан Мэйджерс обвиняется в домашнем насилии
Франшиза «Джон Уик» расширится за счет новой видеоигры
По данным СМИ, хронометраж «Оппенгеймера» Кристофера Нолана составит три часа
Сериал «Ты» завершится пятым сезоном
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках
Роберт Паттинсон и Роберт Дауни — младший снимутся в новом фильме от режиссера «Не смотрите наверх»
Режиссер «Короля и Шута» отрицает, что сериал «порочит память» Михаила Горшенева
Появились новые фото со съемок «Джокера 2» с Леди Гагой в образе Харли Квинн
«Джон Уик»: будет ли пятая часть?
За первые дни в мировом прокате «Джон Уик 4» собрал рекордные для франшизы деньги
24 марта 2023
Инсайдер: Disney и Lucasfilm готовят анонс трех полнометражных фильмов по «Звездным войнам»
По данным исследования, сериалы значительно влияют на туристические предпочтения зрителей
Компания Apple собирается тратить по $1 млрд в год на фильмы для кинопроката
Режиссер культовой «Комнаты» Томми Вайсо снял новый фильм — доступен трейлер
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»
Триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым обрел дату выхода в прокат
Николь Кидман, Лив Шрайбер и другие звезды снимутся в мини-сериале «Идеальная пара»
Донни Йен орудует мечом в Древнем Китае в трейлере фильма в жанре уся «Шакра»
Джош Лукас защищает свою семью от гигантской акулы в трейлере триллера «Мегалодон»
Рэйчел Зеглер, Джейден Мартелл и другие сыграют в комедийном фильме-катастрофе от студии A24
Вышел финальный трейлер фэнтезийного блокбастера «Подземелья и драконы: Честь среди воров»
Начались съемки комедийного сериала «Соседка», который выйдет на ТНТ
Элизабет Олсен заводит роман с Джесси Племонсом в трейлере мини-сериала «Любовь и смерть»
Netflix выпустил полноценный трейлер мини-сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»
Михаил Пореченков расследует загадочное убийство в трейлере фильма «Хитровка. Знак четырех»
Павел Деревянко попадает во временную петлю в трейлере сериала «Сансара»
Студия Paramount готовит ремейк «Головокружения» Альфреда Хичкока с Робертом Дауни — младшим
Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг»
23 марта 2023
Актер, сыгравший Джа-Джа Бинкса, исполнил роль джедая в третьем сезоне «Мандалорца»
Нил Патрик Харрис появится в роли Барни еще минимум в одной серии «Как я встретила вашего папу»
Изначальный хронометраж «Джона Уика 4» составлял почти 4 часа
Супергерои попадают в другие измерения в трейлере финального сезона «Титанов»
Звезда «Наследников» Алан Рак сыграет в сиквеле «Ветреной реки»
Марсиане вторгаются на Землю в трейлере фантастического боевика «Война миров: Нападение»
Зак Снайдер поделился новостями о сиквеле «Армии мертвецов»
Создатель «Острых козырьков» напишет сценарий нового фильма по «Звездным войнам»
Вышел трейлер драмы «МРТ» от признанного румынского режиссера Кристиана Мунджиу
С соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда сняты обвинения в домашнем насилии
В фильме «Балерина» будут раскрыты истоки Джона Уика
Девушка переживает незапланированную беременность в трейлере фильма «Черри»
Техасец Томас Джейн присоединяется к британской разведке в трейлере боевика «Один рейнджер»
10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году
Финальный сезон «Наследников» имеет 100%-ный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Федор Бондарчук анонсировал фильм об Игоре Талькове
Николас Холт хочет избавиться от вампира Николаса Кейджа в финальном трейлере «Ренфилда»
В российский прокат выходит «Джон Уик 4
Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза
22 марта 2023
У создателей сериала «Шершни» есть идеи для потенциальных спин-оффов
Предстоящий комедийный хоррор «Ренфилд» будет сиквелом «Дракулы» 1931 года
Создатель «Мандалорца» ответил, как долго будет длиться сериал о Дине Джарине и Грогу
Бен Аффлек объяснил отсутствие Майкла Джордана в фильме Air
Вышел дублированный трейлер фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян» с Венсаном Касселем и другими звездами
Крис Такер готов сняться в «Часе пик 4»: «Мне нравится работать с Джеки Чаном»
Риз Уизерспун в качестве продюсера работает над фильмом в духе «Дня сурка»
Светлана Ходченкова отстаивает невиновность своего жениха в трейлере сериала «Мерзлая земля»
Тодд Филд допускает, что «Тар» может оказаться его последним фильмом
Над сценарием фильма по видеоигре Gears of War работает соавтор «Дюны» и «Доктора Стрэнджа»
Цифровой релиз «Шазама! Ярость богов» состоится уже через месяц после старта проката
Секретный фильм по «Звездным войнам» лишился сценаристов
Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»
Режиссер Чад Стахелски объяснил хронологию фильмов о Джоне Уике
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу
Начались съемки фильма Marvel «Капитан Америка: Новый мировой порядок»
Энн Хэтэуэй снимется в новом фильме от режиссера «Легенды о Зеленом Рыцаре»
Вышел трейлер криминального триллера «Один день в шкуре льва» с Дж К Симмонсом и Фрэнком Грилло
Эдди Редмэйн сыграет киллера в новой экранизации романа «День Шакала»
21 марта 2023
Джулия Луи-Дрейфус переживает тяжелые времена в трейлере комедийной драмы «Ты ранил мои чувства»
Начались съемки приключенческого фильма «Золото Умальты» с Павлом Деревянко
Второй сезон сериала «Шершни» удерживает максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes
«Крид 3» и «Крик 6» продолжают наращивать свои кассовые сборы
Киран Хайндс, Рори Киннер и другие пополнили каст второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»
Режиссер Дэвид Ф Сандберг и актриса Рэйчел Зеглер огорошены реакцией критиков на сиквел «Шазама!»
Режиссеры «Всё везде и сразу» поработают над сериалом «Звездные войны: Опорная команда»
Зак Снайдер раскрыл смысл загадочного анонса в связи со своими фильмами DC
Джеймс Ганн сообщил, что в будущем он еще непременно поработает с Марго Робби
Роман Курцын возьмется за создание кино для детей
Мишель Родригес обещает, что в концовке «Форсажа 10» зрителей ждет большой сюрприз
«Джон Уик 4» превзошел предыдущие фильмы франшизы по рейтингу критиков на Rotten Tomatoes
Валерия Гай Германика работает над историческим сериалом о княгине Ольге
Стартовали съемки эпического сериала Роланда Эммериха о гладиаторах
Начались съемки новой части «Охотников за привидениями»
«Чебурашка» стал рекордсменом онлайн-кинотеатра Okko
Доброму семьянину приходится стать бойцом MMA в трейлере сериала «Колотушка»
Создатель «Мы» и «Нет» Джордан Пил приступил к производству своего очередного фильма
Мидж преодолевает трудности на пути к славе в трейлере финального сезона «Удивительной миссис Мейзел»
Киллиан Мерфи исполнит главную роль в экранизации признанного рождественского романа
20 марта 2023
Турция профинансирует анимационный фильм Тимура Бекмамбетова о Ходже Насреддине
Выпуск мини-сериала Marvel «Секретное вторжение» откладывается
Завершились съемки сериала «Макс и Гусь», который является спин-оффом «Зёмы»
Режиссер Нэнси Майерс объяснила название своего предстоящего фильма Paris Paramount
Брайан Кокс рад, что сериал «Наследники» подходит к концу
Том Круз остался в восторге от блокбастера DC «Флэш»
Сэм Нил лечится от рака крови третьей стадии
Тайриз Гибсон и Харви Кейтель сыграют в боевике The Wrecker
«Песняры» покоряют советскую эстраду в трейлере сериала «За полчаса до весны»
Фильм Роберта Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком обрел дату релиза
Триллер «Вышка» получит сиквел
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»
«Бэтмен», «Топ Ган: Мэверик», «Пацаны»: объявлены победители Critics Choice Super Awards 2023
Дэйзи Эдгар-Джонс исполнит главную роль в сиквеле «Смерча»
Уиллем Дефо был бы рад сыграть Зеленого гоблина в дальнейших фильмах о Человеке-пауке
Молодые принц Уильям и Кейт Миддлтон: появился первый кадр со съемок шестого сезона «Короны»
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга
«Шазам! Ярость богов» слабо стартовал в мировом прокате
Критики сдержанно приняли детективный фильм «Бостонский душитель» с Кирой Найтли
Дензел Вашингтон договаривается о роли в «Гладиаторе 2»
Киану Ривз и другие звезды почтили память ушедшего из жизни Лэнса Реддика
Белла Рэмзи ответила, когда выйдет второй сезон сериала «Одни из нас»
Энн Хэтэуэй исполнит ведущую роль в новом фильме от режиссера «Под Сильвер-Лэйк»
19 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата
18 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться
17 марта 2023
Когда ждать второй сезон сериала «Одни из нас»?
Появился дублированный трейлер боевика «Черный лотос» с Фрэнком Грилло
Фильм «Сочувствие дьяволу» с Николасом Кейджем и Юэлем Каннаманом обрел дату релиза
Новое семейное фэнтези о взрослении: вышел трейлер мультфильма «Руби Гиллман»
Студия A24 перевыпустит классический концертный фильм рок-группы Talking Heads
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка
Дженнифер Лопес сыграет в фильме, который спродюсирует компания Бена Аффлека и Мэтта Дэймона
Стартовали съемки фильма «Майор Гром: Игра»
Вышел трейлер драмы «Наводнение» по повести Евгения Замятина
Комедийный сериал «Против всех» продлен на второй сезон
Бен Аффлек заявил, что не будет снимать фильмы DC под руководством Джеймса Ганна
Джулия Гарнер намекнула, что отмененный байопик о Мадонне все еще может состояться
В «Шазаме! Ярость богов» состоялось прощальное камео важного персонажа
В разработку запущен сериал на основе фантастического фильма «Гаттака»
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+
«Шазам! Ярость богов»: что показали в сценах после титров
Кровавый, жуткий и жестокий: появились первые отзывы о хорроре «Восстание зловещих мертвецов»
Барри Кеоган договаривается о роли в «Гладиаторе 2»
Роман Курцын становится свидетелем удивительных событий в трейлере комедии «Мальдивы подождут»
Иван Янковский вступает в поисково-спасательный отряд в трейлере сериала «Плейлист волонтера»
16 марта 2023
Сериал «Доктор Кто» получит спин-офф
Начались съемки фильма о Холокосте «Бау, художник на войне» с Эмилем Хиршем в главной роли
«Шазаму! 2» не удалось впечатлить критиков: «Молния не бьет дважды в одно и то же место»
Netflix отказался от производства дорогостоящего ромкома со Скарлетт Йоханссон и другими звездами
Зак Снайдер анонсировал загадочное событие, связанное со старой киновселенной DC
Фэнтезийный сериал «Уиллоу» закрыт после первого сезона
Комедийный сериал Пита Дэвидсона «Ничегошеньки» получил дату премьеры
Джек Блэк и братья Фаррелли готовят рождественскую комедию «Дорогой Санта»
В прокат выходит комедийный хоррор «Сергий против нечисти: Шабаш»
Стал известен сюжет и актерский состав хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл»
Инженеры-энтузиасты создают первый в истории смартфон в трейлере фильма BlackBerry
Гай Ричи поделился фото со съемок фильма «Министерство неджентльменской войны»
Драма, интриги, амбиции: вышел трейлер сериала «Актрисы» со Светланой Ходченковой
Стивен Ян и Али Вонг мстят друг другу в трейлере многосерийной черной комедии «Грызня»
Победителем второго фестиваля «ORIGINAL+» стал сериал Федора Бондарчука «Актрисы»
Тест: какой ты родитель из кино?
Христианин Михаил Пореченков восстанавливает церковь в трейлере фильма «Русский крест»
Официально: Джеймс Ганн лично снимет новый фильм о Супермене
Оскар Айзек, Эндрю Гарфилд и Миа Гот сыграют в фильме Гильермо дель Торо «Франкенштейн»
15 марта 2023
Закари Ливай высказался о будущем Шазама в обновленной киновселенной DC
Дорогостоящий шпионский сериал «Цитадель» продлен на второй сезон
Звезда «Форсажа» Натали Эммануэль сыграет с Омаром Си в ремейке «Наемного убийцы»
Режиссер «На Западном фронте без перемен» Эдвард Бергер снимет для Netflix шпионскую драму
Летающий Том Круз и семья Вина Дизеля: появились постеры «Миссии: невыполнима 7» и «Форсажа 10»
На Apple TV+ состоялась премьера третьего сезона «Теда Лассо»
Киану Ривз подтвердил, что у него будет камео в боевике «Балерина» из вселенной «Джона Уика»
Пилотный эпизод сериала «Бегущий по лезвию 2099» снимет один из режиссеров «Игры престолов»
Подросток спасает мифическое существо в трейлере приключенческого фэнтези «Чупа»
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон будут жить вместе на ранчо в новом комедийном сериале
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой
Монахиня противостоит злобному искусственному интеллекту в трейлере сериала «Миссис Дэвис»
Мила Кунис составит компанию Майклу Китону в актерском составе комедии «Гудрич»
В России выйдет фильм «Дурные деньги» с Полом Дано, Себастианом Стэном и другими звездами
Советские разведчики против немецких диверсантов: вышел трейлер военного сериала «Операция «Неман»
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо»
Джеки Чан снимется в «Новой полицейской истории 2»
Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд договариваются о ролях в забавном и трогательном фильме о любви
Любовь Аксенова играет в опасную игру с загадочным возлюбленным в трейлере сериала «Жить жизнь»
Квентин Тарантино определился со своим десятым фильмом
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях
14 марта 2023
Заключительный сезон мультсериала «Дом совы» получил дату премьеры
Сэм Рэйми хочет выпустить еще одну часть «Зловещих мертвецов» с Брюсом Кэмпбеллом
Создатели «Крика 6» рассказали об изменениях, которые повлек за собой уход Нив Кэмпбелл
«Человек-паук: Паутина вселенных» будет историей любви между Майлзом и Гвен
Роберт Родригес хотел бы снять третью часть «Мачете»
Хлоя Чжао по-прежнему работает над научно-фантастическим вестерном о Дракуле
Рыболовное судно Александра Робака попадает в шторм в трейлере фильма «Снегирь»
Стартовали съемки исторического фильма «Императрицы» во главе с Юлией Пересильд
Сериал «Лимитчицы»: сюжет, актерский состав, отзывы
Появился дублированный трейлер французского драматического триллера «Банды Парижа»
Детективный сериал «Три-Пайнс» с Альфредом Молиной ограничится одним сезоном
Дуэйн Джонсон высказался об уходе Генри Кавилла из киновселеной DC после камео в «Черном Адаме»
Заключительная серия первого сезона «Одних из нас» привлекла рекордные 8,2 млн зрителей
Телеаудитория церемонии «Оскар» 2023 выросла на 12% по сравнению с прошлым годом
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями
Мэттью Риз расследует большое и грязное дело в новом трейлере второго сезона «Перри Мейсона»
Для экранизации видеоигры «Одни из нас: Часть II» потребуется больше, чем один телесезон
Оскар Айзек договаривается о роли Курта Воннегута в сериале Helltown
13 марта 2023
Цифровой релиз «Чебурашки» состоится 16 марта
Энди Серкис готов сыграть в новых фильмах «Властелин колец», но при одном условии
Новая гвардия: среди студий лидерами по количеству побед на «Оскаре» 2023 стали A24 и Netflix
Пенн Бэджли хотел бы, чтобы сериал «Ты» завершился пятым сезоном
«Дзен» создал коллекцию одежды, приуроченной к номинированному на «Оскар» фильму «Выход»
Пятно и Стервятник: появились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных»
После триумфального возвращения: 5 фильмов с Бренданом Фрейзером, которые готовятся к выходу
Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»?
Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023»
Сценарист из студии DC сообщил, что Джеймс Ганн выступит режиссером нового фильма о Супермене
«Крик 6» имеет все шансы стать самым коммерчески успешным фильмом серии
Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингхэм получила роль в «Миссии: невыполнима 8»
Дженна Ортега хотела бы, чтобы во втором сезоне «Уэнсдэй» было меньше романтики и больше ужасов
Комедийная драма «Глупые деньги» со звездным актерским составом обрела дату релиза
Динамичный, смешной, хаотичный: появились первые отзывы о новом фильме «Подземелья и драконы»
На HBO Max состоялась премьера финальной серии первого сезона «Одних из нас»
Супруги находят прекрасное решение своей проблемы в трейлере мелодрамы «Меньшее зло»
Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль»
«Блондинка», Джаред Лето и Том Хэнкс получили антипремию «Золотая малина»
Вышел тизер фэнтезийного экшен-сериала с Мишель Йео «Американец китайского происхождения»
«Всё везде и сразу» стал самым титулованным фильмом в истории кино
Перерождение ресторанчика The Beef: вышел тизер второго сезона сериала «Медведь»
Холли Бейли очаровывается миром вне океана в трейлере игрового ремейка «Русалочки»
«Всё везде и сразу», Мишель Йео, Брендан Фрейзер: стали известны победители «Оскара» 2023
12 марта 2023
Тест: угадай оскароносный фильм по описанию
Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые
Что смотреть после «Крика»: 8 любопытных слэшеров
11 марта 2023
Даниэль Брюль сыграет «короля моды» Карла Лагерфельда в многосерийном байопике
Тест: угадай, есть ли «Оскар» у этого мультфильма?
Доставка пиццы и падение Дженнифер Лоуренс: 8 самых смешных и нелепых моментов «Оскара» за всю историю премии
10 марта 2023
Режиссер «Рокетмена» и «Без ответа» снимет фильм о волшебном фонтане, дарующем бессмертие
Начались съемки третьего сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым
Сэм Уортингтон выслеживает опасных андроидов в трейлере фантастического триллера «Больше, чем люди»
Amazon возродит отмененный анимационный сериал Мэтта Ривза о Бэтмене
Майкл Б Джордан собирается расширять вселенную «Крида»
На HBO Max выйдет спецвыпуск «Одних из нас» о создании сериала
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей»
Глава Disney объяснил дальнейшую стратегию компании в отношении «Звездных войн» и Marvel
Вышел трейлер мини-сериала «Последнее, что он сказал мне» с Дженнифер Гарнер и Энгаури Райс
Отверженные Мелисса Баррера и Пол Мескал сбегают от мира в новом трейлере фильма «Кармен»
Когда ужасы – путевка в Голливуд: 10 звезд, начинавших карьеру с дешевых хорроров
Умопомрачительное приключение: появился финальный трейлер мультфильма «Супербратья Марио в кино»
Сериал «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом продлен на второй сезон
В сентябре выйдут четыре новые серии «Наруто»
Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара»
Дженна Ортега договаривается о главной роли в «Битлджюсе 2» Тима Бертона
Тест: сможешь ли ты выжить во франшизе «Крик»?
Напряжение нарастает: вышел трейлер второго сезона «Шершней»
Дженнифер Лоуренс пытается переспать с 19-летним парнем в трейлере комедии «Без обид»
9 марта 2023
Джулианна Мур и Сидни Суини снимутся в фильме от создателя «Мейр из Исттауна»
Деннис Куэйд и Хизер Грэм совершают подвиг за штурвалом самолета в трейлере фильма «На одном крыле»
Джонатан Мэйджерс снимется в фильме об актере, который готов убивать ради заветной роли
Боб Оденкерк сыграл главную роль в ремейке «Комнаты» Томми Вайсо
Художник Оуэн Уилсон теряет популярность и впадает в отчаяние в новом трейлере фильма «Живопись»
Вышли новые трейлеры фильмов «Крик 6» и «Подземелья и драконы: Честь среди воров»
Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому
Кто такие «Цикады» в сериале «Одни из нас»?
Джон Бернтал вновь сыграет Карателя в сериале Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново»
Сестры по выживаемости: 7 главных «последних девушек» в истории фильмов ужасов
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар»
Шейлин Вудли пытается разгадать мотивы убийцы-психопата в трейлере триллера «Мизантроп»
Стало известно, когда начнутся съемки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном
Студия Lucasfilm остановила работу над «Звездными войнами» Кевина Файги и Пэтти Дженкинс
8 марта 2023
Запомните их имена: 8 главных женщин в индустрии кино прямо сейчас
7 марта 2023
Чарли Кауфман раскритиковал Голливуд за недооценку сценаристов
Режиссеры «Крика 6» надеются на выход «Крика 7»: «С нами или без нас»
В российский прокат выйдут «Четыреста ударов» и другие фильмы Франсуа Трюффо
Джонни Депп зарабатывает тысячи долларов, продавая написанные им портреты знаменитостей
Производство сериала «Дьявол в белом городе» от Мартина Скорсезе отложено на неопределенный срок
Sony готовит анимационный сериал о футболисте Лионеле Месси
Соавтор «Игры престолов» Брайан Когман назначен шоураннером сериала «Зорро» от Disney+
«Амедиатека» представила трейлер финского криминального сериала «Северная мафия»
Появился новый трейлер российского фильма «Вызов», съемки которого проходили в космосе
«Разделение» и «Всё везде и сразу»: объявлены победители премии Гильдии сценаристов США 2023
Ребекка Фергюсон подозревает, что живет во лжи в трейлере постапокалиптического сериала «Бункер»
Крис Эванс влюбляется в агента ЦРУ Ану де Армас в трейлере романтического боевика «Без ответа»
Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и другие звезды снимутся в комедийном блокбастере от Netflix
Ричард Мэдден и Приянка Чопра вступают в опасную шпионскую игру в трейлере сериала «Цитадель»
Эпический боевик: критики в восторге от «Джона Уика 4»
От подданной дьявола до иконы феминизма: как изменился образ ведьмы в кино за 100 лет
Маленькие шрэки из канализации: вышел трейлер нового мультфильма о Черепашках-ниндзя
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 8 Марта 2023 года
6 марта 2023
Появился новый трейлер комедии «Любовь-морковь: Восстание машин»
Роль Джоэла в сериале «Одни из нас» мог получить Махершала Али
За первые дни в мировом прокате «Крид 3» собрал свыше $100 млн
Начались съемки сериала «Сидоровы», сценарий котрого написала нейросеть
Преемники Эша Кетчума: вышел трейлер нового мультсериала «Покемон»
8 марта на стриминге состоится премьера российского фильма «Выход», номинированного на «Оскар»
Восходящая звезда Пол Мескал хочет и дальше сниматься в независимом кино
Создательница «Шершней» планирует завершить сериал пятым сезоном
Аманда Сайфред и Ариана ДеБос снимутся в комедии «Свадьба моей бывшей лучшей подруги»
Жена Брюса Уиллиса призвала папарацци оставить экс-актера в покое
Элли и Джоэл продолжают свой путь в тизере девятой серии «Одних из нас»
Джеки Чан, Пол Радд и Сет Роген озвучат персонажей нового мультфильма о Черепашках-ниндзя
Начались съемки второго сезона сериала Okko «Оффлайн»
Люк Уилсон и Дольф Лундгрен противостоят террористам в трейлере боевика «Шафер»
Клэнси Браун сыграет Сальваторе Марони в спин-оффе «Бэтмена» о Пингвине
В 15 городах России состоится ретроспектива фильмов Ларса фон Триера
Бывший коп Эдгар Рамирес возвращается в родные края в трейлере сериала «Человек из Флориды»
В разработку запущен байопик о лидере рок-группы «Сектор Газа» Юрии Хое
Аарон Тейлор-Джонсон получил роль в «Носферату» Роберта Эггерса
«Фильм заработает кучу денег»: первые зрители в восторге от «Крика 6»
Фрэнк Грилло поклоняется маньяку Чарльзу Мэнсону в трейлере хоррора «Паранормальное. Другой мир»
Фильм «Всё везде и сразу» стал главным триумфатором премии «Независимый дух» 2023
Новый «Чужой» получил синопсис, актерский состав и дату начала съемок
Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь
5 марта 2023
Тест: ты супергероиня или злодейка?
4 марта 2023
Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов
44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит»
3 марта 2023
Сериал «Звездный путь: Дискавери» завершится пятым сезоном
Питер Динклэйдж и Джульетт Льюис исполнят главные роли в мрачном вестерне «Чаща»
Изабела Мерсед сыграет с Кэйли Спэни в новой части «Чужого»
Вышел трейлер финального сезона «Ривердэйла»
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка
Группа активистов готовит дерзкий «проект» в трейлере триллера «Как взорвать трубопровод»
Финальный сезон «Удивительной миссис Мейзел» обрел дату премьеры
Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто готовит многосерийный вестерн для Amazon
Дэйзи Ридли сыграет ведущую роль в драматическом сериале от студии Amazon
Когда и где фильм «Чебурашка» покажут по телевизору
Мультсериал «Крапополис» от автора «Рика и Морти» продлен на третий сезон еще до премьеры первого
Никита Михалков надеется, что евразийский аналог «Оскара» стартует в 2024 году
Главную роль в новом «Хеллбое» сыграет актер из «Дэдпула 2» Джек Кеси
Как снимался главный кинохит России: вышел трейлер фильма «Чебурашка. История новогоднего чуда»
Приближается ночь длинных ножей: вышел трейлер заключительного сезона «Наследников»
Розарио Доусон и другие звезды имеют дело с мистикой в трейлере фэнтези «Особняк с привидениями»
2 марта 2023
10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании
Netflix выпустил трейлер документального фильма о сайте Pornhub
Рэй Романо переживает за своего юного сына в трейлере сердечного фильма «Где-то в Куинсе»
Объявлена программа фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»
«Проклятие какое-то»: Крис Пайн расстроен отсутствием информации о «Звездном пути 4»
Искра между Шарлоттой и Александром: вышел трейлер третьего сезона сериала «Сэндитон»
Ноа Шнапп терроризирует своего учителя в трейлере триллера «Репетитор»
В Санкт-Петербурге начались съемки хоррор-сериала «Четвертый»
Постановщик сериала «Чернобыль» Йохан Ренк экранизирует роман «День триффидов»
Группа друзей играет в игру на выживание в трейлере сатирического хоррора «Потемнело»
Появился первый кадр с Беном Аффлеком из триллера Роберта Родригеса «Гипнотик»
Искусственный интеллект распространяется по миру в остроумном тизере сериала «Миссис Дэвис»
Сигурни Уивер сыграет с Майлзом Теллером и Аней Тейлор-Джой в экшен-фильме о любви «Ущелье»
Вышел первый трейлер многосерийной адаптации «Рокового влечения»
Король рок-н-ролла сражается с темными силами в новом трейлере мультсериала «Агент Элвис»
Netflix официально заказал производство мини-сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро
Третий сезон «Великой» получил дату премьеры
Warner Bros. намеревается превратить «Властелина колец» во франшизу по типу «Звездных войн»
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке
На «Кинопоиске» состоялась премьера сериала «Король и Шут»
Театральная постановка по «Очень странным делам» станет приквелом сериала
1 марта 2023
Героиня Джины Карано остается частью вселенной «Мандалорца», несмотря на увольнение актрисы
Режиссер нескольких частей «Форсажа» Джастин Лин возвращается к съемкам инди-кино
Apple TV+ представил трейлер документального мини-сериала о футбольном клубе «Реал Мадрид»
Специалист по хоррорам Майк Флэнаган мечтает взяться за «Кошмар на улице Вязов»
Сын Бэтмена объединяется с дочерью Джокера в трейлере сериала «Рыцари Готэма»
Домохозяйка Ирина Пегова обретает бойцовские навыки в трейлере сериала «Моя мама — шпион»
Хью Джекман намекнул, что в «Дэдпуле 3» будет не один Росомаха
Гай Ричи готов снять сиквел «Аладдина»
Производство сериала «Дюна: Сестричество» застопорилось из-за ухода режиссера и ведущей актрисы
Звезда «Офиса» Дженна Фишер сыграет в новой версии «Дрянных девчонок»
Новый харизматичный злодей: появился свежий кадр с Джейсоном Момоа из «Форсажа 10»
Диего Кальва, Дэйзи Эдгар-Джонс и другие молодые звезды сыграют в фильме «На быстрых лошадях»
Педро Паскаль ответил, начнутся ли съемки второго сезона «Одних из нас» уже в этом году
Жители многоэтажки погружаются в сущий кошмар в трейлере триллера «Мгла»
От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино
Певец The Weeknd дебютирует в полнометражном кино, снявшись в фильме с Дженной Ортегой
Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна?
Рэйчел Вайс переживает саморазрушение в тизере сериала «Связанные насмерть»
Тони Коллетт становится наследницей преступного бизнеса в трейлере комедии «Мафиозная мамаша»
Студия Disney представила трейлер игровой адаптации «Питера Пэна»
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
