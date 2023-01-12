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Киноафиша Новости Уильям Х. Мэйси получил роль в новой части «Планеты обезьян»

Уильям Х. Мэйси получил роль в новой части «Планеты обезьян»

12 января 2023 15:32
Уильям Х. Мэйси получил роль в новой части «Планеты обезьян»

Действие следующей главы киносаги развернется спустя много лет после истории Цезаря.

В актерском составе «Королевства планеты обезьян» произошло еще одно важное пополнение. Как сообщает Deadline, к исполнительскому ансамблю нового фильма известной научно-фантастической саги присоединился звезда сериала «Бесстыжие» Уильям Х. Мэйси. Какая роль отведена исполнителю, пока не уточняется, но он составит компанию ранее утвержденным Фрейе Аллан («Ведьмак»), Оуэну Тигу («Оно») и Питеру Макону («Орвилл»).

О содержании фильма пока информации нет. Известно лишь, что действие развернется спустя годы после развязки «Планеты обезьян: Война», где драматическим образом подошла к концу сюжетная арка Цезаря (Энди Серкис). Предполагается, что в предстоящем фильме появится новый примат-протагонист.

Постановкой очередной главы франшизы, вдохновленной культовым романом Пьера Буля, занимается создатель трилогии «Бегущий в лабиринте» Уэс Болл. Над сценарием вместе с ним работают Джош Фридман («Аватар: Путь воды»), Патрик Эйсон («Добыча») и соавторы прошлых частей киносериала в лице супругов Рик Джаффа и Аманда Сильвер. Также в фильме снимутся такие актеры, как Кевин Дюран, Сара Вайсман, Нил Сэндилэндс, Ика Дэрвилл, Лидия Пекхэм, Трэвис Джеффри и Рас-Сэмюэл Велд А’абзги.

Съемки блокбастера производства 20th Century Studios начались еще в октябре. Премьера «Королевства планеты обезьян» намечена на 24 мая 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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