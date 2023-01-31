Звезда «Озарка» Джейсон Бейтман снимет фильм о детективном агентстве Пинкертона

Звезда популярного сериала «Озарк» Джейсон Бейтман уже давно присматривает материал для следующего полнометражного режиссерского проекта и сейчас вплотную приблизился к цели. По сведениям Deadline, кинематографист планирует объединиться со студией Warner Bros. и компанией Джей Джея Абрамса Bad Robot для съемок многообещающей ленты «Пинкертон».

Детали предстоящей картины пока тщательно скрыты, но в жанровом плане ее позиционируют как мистический вестерн о мести. Стоит отметить, что это первый совместный оригинальный проект Warner и Bad Robot в рамках многомиллионного контракта на создание контента. Сценарий был приобретен еще в 2020 году у автора «Форсажа 9» Дэниэла Кэйси.

«Пинкертоны» — это частное детективное агентство, основанное в 1850 году Алланом Пинкертоном. Последний прославился тем, что сорвал заговор с целью убийства 16-го президента США Авраама Линкольна. В дальнейшем политический деятель использовал его агентов для личной охраны в период Гражданской войны.

Для Бейтмана «Пинкертон» станет уже третьим полнометражным проектом в качестве постановщика после черной комедии «Плохие слова» и детективного драмеди «Семейка Фэнг». На телевидении же Бейтман неоднократно снимал эпизоды сериалов со своим участием, а в 2019 году он был удостоит премии «Эмми» за режиссуру одной из серий «Озарка».