Перипетии в канун Дня святого Валентина: вышел трейлер российского ромкома «Эта любовь»

В сети появился трейлер российской романтической комедии «Эта любовь». Центральные роли в фильме сыграли Герман Черных («Капельник»), Анфиса Вистингаузен («Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!»), Яна Чурикова («Жара»), Анвар Халилулаев («Балканский рубеж») и Ева Миллер («Зимние каникулы»).

Картина представляет собой пять историй о нескольких влюбленных парах. Действие разворачиваются в канун самого романтичного праздника в году, Дня святого Валентина, в уютном маленьком городке, стоящем у подножья горы. Главным героям предстоит разгадать тайны магии любви, найти свой собственный жизненный путь, разобраться с внутренними проблемами, и, конечно же, научиться любить и быть любимыми.

Режиссером теплой праздничной мелодрамы стала Элиза Мартиросян, ранее работавшая над комедийным сериалом «#Даняизвини» с Алексеем Лукиным в главной роли. Над сценарием работала целая творческая команда: помимо той же Мартиросян, в нее вошли Анастасия Расторгуева («#Даняизвини»), Денис Глотов, для которого этот проект стал дебютным, и Герман Черных («Штрафник»).

Фильм «Эта любовь» выйдет в российских кинотеатрах 15 февраля 2023 года.