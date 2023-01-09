Съемки сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом начнутся в феврале

Прошлогодний «Бэтмен» Мэтта Ривза оказался стартовой точкой не только для обновленного Темного рыцаря в исполнении Роберта Паттинсона, но и открыл дорогу новым проектам в рамках данной киновселенной. Первым из планируемых спин-оффов заслуженно станет «Пингвин», в котором Колин Фаррелл вновь преобразится в обезображенного гангстера Освальда Кобблпота. Съемки многосерийного ответвления начнутся уже в следующем месяце, но в процессе работы над лентой Ривза актер вовсе не предполагал, что все может зайти так далеко. Ниже приведена его цитата для издания Variety:

«Единственное, о чем я думал в тот момент, так это о том, что мне не удалось в полной мере исследовать персонажа, как мне бы хотелось. Вся эта экстраординарная работа была проделана мастером по протезированию и гриму Майком Морено, а также Майком Фонтейном и другими ребятами из команды… Тогда мне казалось, что это верхушка айсберга — простите за каламбур, я про свои сцены в фильме».

Фаррелл благодарен за работу в «Бэтмене», но ему хотелось большего, поэтому он поинтересовался на этот счет мнением продюсера Дилана Кларка, у которого, к удивлению звезды, были схожие взгляды. Главным источником вдохновения для артиста стали результаты невероятной работы гримеров, за что он не устает их благодарить:

«У меня было немного мыслей по поводу шоу, и я даже поделился ими с продюсером «Бэтмена» Диланом Кларком, он был со мной солидарен… Все мое рвение по отношению к этому сериалу было вызвано работой Майка Морено. С этим ведь столько всего можно сделать. Он гений, который меня вдохновлял».

«Пингвин» от DC Studios выйдет на HBO Max 2024 году.