Остросюжетный сериал «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом обрел дату премьеры

Потоковый сервис Paramount+ огласил официальную дату премьеры остросюжетного шпионского сериала «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом в главной роли. Восьмисерийный проект со звездой «24 часа» и «Последнего кандидата» стартует на цифровой платформе 24 марта сразу с двух эпизодов, после чего серии будут выходить в еженедельном формате.

В центре повествования окажется опытный оперативник из частной разведки Джеймс Уэйр (Сазерленд), вынужденный нырнуть в водоворот корпоративного шпионажа после обвинения в убийстве, которого он не совершал. Чтобы отчистить свое доброе имя, наказать коррумпированных дезинформаторов, а также сохранить мировую демократию, ему придется вывести на чистую воду могущественных манипуляторов из высших эшелонов власти.

Шоураннерами, исполнительными продюсерами и режиссерами шоу выступают Гленн Фикарра и Джон Рекуа, ответственные за прошлогоднюю финансовую драму Apple TV+ «Не сработало» и хит CBS «Это мы». В остальной актерский состав вошли Чарльз Дэнс, Мета Голдинг, Роб Янг, Джейсон Батлер Харнер, Энид Грэм, Александра Кастильо, Джонас Черник, Мэттью МакФадзин, Джоржа Каденс и Уэнди Маккена.

По словам Сазерленда, во съемки в этом проекте стали для него незабываемым опытом. Кроме того, он очень проникся своим персонажем концепцией шоу, напомнившей ему лучшие жанровые проекты, в числе которых триллер «Три дня Кондора».