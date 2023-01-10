Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Операция «Фортуна»: Искусство побеждать" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Остросюжетный сериал «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом обрел дату премьеры

Остросюжетный сериал «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом обрел дату премьеры

10 января 2023 16:16
Остросюжетный сериал «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом обрел дату премьеры

Актер сравнивает свой проект с триллером «Три дня Кондора».

Потоковый сервис Paramount+ огласил официальную дату премьеры остросюжетного шпионского сериала «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом в главной роли. Восьмисерийный проект со звездой «24 часа» и «Последнего кандидата» стартует на цифровой платформе 24 марта сразу с двух эпизодов, после чего серии будут выходить в еженедельном формате.

В центре повествования окажется опытный оперативник из частной разведки Джеймс Уэйр (Сазерленд), вынужденный нырнуть в водоворот корпоративного шпионажа после обвинения в убийстве, которого он не совершал. Чтобы отчистить свое доброе имя, наказать коррумпированных дезинформаторов, а также сохранить мировую демократию, ему придется вывести на чистую воду могущественных манипуляторов из высших эшелонов власти.

Остросюжетный сериал «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом обрел дату премьеры

Шоураннерами, исполнительными продюсерами и режиссерами шоу выступают Гленн Фикарра и Джон Рекуа, ответственные за прошлогоднюю финансовую драму Apple TV+ «Не сработало» и хит CBS «Это мы». В остальной актерский состав вошли Чарльз Дэнс, Мета Голдинг, Роб Янг, Джейсон Батлер Харнер, Энид Грэм, Александра Кастильо, Джонас Черник, Мэттью МакФадзин, Джоржа Каденс и Уэнди Маккена.

По словам Сазерленда, во съемки в этом проекте стали для него незабываемым опытом. Кроме того, он очень проникся своим персонажем концепцией шоу, напомнившей ему лучшие жанровые проекты, в числе которых триллер «Три дня Кондора».

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Читать далее 8 января 2023
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах Читать далее 11 января 2023
Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Читать далее 6 января 2023
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах «Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах Читать далее 10 января 2023
Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Читать далее 10 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Читать далее 6 января 2023
Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Читать далее 8 января 2023
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году 5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году Читать далее 5 января 2023
Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Читать далее 9 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Читать далее 7 января 2023
Related video