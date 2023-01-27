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Киноафиша Новости Закари Ливай сражается с драконом Хелен Миррен в новом трейлере «Шазама! Ярость богов»

Закари Ливай сражается с драконом Хелен Миррен в новом трейлере «Шазама! Ярость богов»

27 января 2023 10:07
Закари Ливай сражается с драконом Хелен Миррен в новом трейлере «Шазама! Ярость богов»

Продолжение супергеройского блокбастера выйдет в марте.

Студия DC выпустила новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Шазам! Ярость богов», который является продолжением фильма «Шазам!» 2019 года.

Главные роли в сиквеле исполнили Закари Ливай («Мавританец»), Эшер Энджел («Классный мюзикл: Мюзикл»), Люси Лью («Убить Билла»), Хелен Миррен («Последнее воскресенье») и Джек Дилан Грейзер («Оно»). Персонажей второго плана сыграли Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история» 2021 года), Адам Броди («Девушка, подающая надежды»), Грэйс Фултон («Вышка»), Росс Батлер («13 причин почему»), Джимон Хонсу («Кровавый алмаз») и другие.

Действие второй части разворачивается через несколько лет после событий оригинального фильма. В центре сюжета — все тот же подросток Билли Бэтсон (Энджел), некогда получивший от волшебника (Хонсу) возможность превращаться в супергероя по прозвищу Шазам. Билли изо всех силы пытается найти тонкий баланс между обычной жизнью и супергеройскими обязанностями. К счастью, он сражается со злом не в одиночку — в неравной борьбе ему помогают его братья и сестры, с каждым из которых он поделился частью своей силы. На сей раз геройской семейке придется столкнуться с могущественными дочерями Атласа (Лью, Миррен и Зеглер), решившими поквитаться с Билли и его родственниками за то, что те злоупотребляют данным им способностями.

Режиссером сиквела выступает Дэвид Ф. Сандберг, создатель оригинального «Шазама!», а также фильмов «Проклятье Аннабель: Зарождение зла» и «И гаснет свет...».

«Шазам! Ярость богов» выйдет в мировой прокат 17 марта 2023 года.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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