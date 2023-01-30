Анонсированы сиквел «Майора Грома: Чумной доктор» и дата выхода сериала «Король и Шут»

Премьера Продолжения супергеройского блокбастера состоится в следующем году, а сериала о рок-группе — этой весной.

«Кинопоиск» поделился новыми подробностями о своих крупных будущих проектах. Все анонсы были сделаны в рамках фестиваля гик-культуры Bubble Comics Con 2023, прошедшего в Москве 28 января.

Биографический сериал «Король и Шут» обрел дату выхода. Премьера шоу состоится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 2 марта этого года. Проект посвящен истории знаменитой российской панк-группы «Король и Шут». Его создатели описывают свой сериал как «панк-сказку»: часть действия шоу развернется в реальном мире, а другая часть — в фэнтезийном. Новостью о дате релиза поделился сам Андрей «Князь» Князев, солист «Короля и Шута», выступающий сопродюсером проекта. В конце своего выступления он также исполнил с ведущими актерами шоу песню «Прыгну со скалы», один из самых известных хитов группы.

Другой важнейшей новостью, объявленной на фестивале, стал анонс сиквела отечественного супергеройского блокбастера «Майор Гром: Чумной Доктор», получавший название «Майор Гром: Игра». К своим ролям в продолжении вернутся Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Александр Сетейкин и другие звезды оригинального фильма. Режиссером картины выступит Олег Трофим, постановщик первой части.

Действие фильма развернется через год после победы Игоря Грома над Чумным Доктором. Из-за событий оригинальной картины на героя обрушивается неожиданная популярность, и он становится настоящей звездой Санкт-Петербурга. Зрители увидят, как новообретенная слава повлияет на Грома, и узнают, сможет ли он с ней совладать. Кроме персонажей, уже показанных в «Майоре Громе: Чумной Доктор», в картине появятся и другие колоритные герои комиксов Bubble, а также совершенно новый злодей по прозвищу Призрак, который был придуман специально для фильма.

Премьера «Майора Грома: Игра» намечена на 2024 год. На «Кинопоиске» фильм появится после кинотеатральной премьеры.

«Кинопоиск» и студия «Союзмультфильм» также анонсировали мультфильм «Формула воды». Он расскажет о 18-летней девушке Дане, борющейся с преступностью на планете, поверхность которой почти полностью покрыта водой. Проект разрабатывается совместно с компанией Magic Factory на игровом движке Unreal Engine. Релиз запланирован на ноябрь этого года.