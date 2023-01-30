В прокат выйдет отреставрированная версия «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова

2 февраля кинопрокатная компания «Арткино прокат» при поддержке концерна «Мосфильм» выпустит в российский прокат отреставрированную версию знаменитой советской музыкальной комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Все показы пройдут в объединенной сети кинотеатров «Синема парк»/«Формула кино».

Классическая лента Рязанова впервые вышла на отечественные экраны в 1962 году. Главные роли в ней сыграли Лариса Голубкина («Трое в лодке, не считая собаки»), Юрий Яковлев («Ирония судьбы, или С легким паром!»), Игорь Ильинский («Эти разные, разные, разные лица»), Николай Крючков («Баллада о солдате») и Виктор Кольцов («Белый пудель»).

Сценарий «Гусарской баллады» основан на пьесе Александра Гладкова «Давным-давно» и одноименном спектакле на музыку Тихона Хренникова, который и вдохновил Рязанова на съемки картины. Проект был приурочен к 150-летнему юбилею Бородинского сражения. Фильм повествует о военных приключениях поручика Ржевского (Яковлев) и его бесстрашной невесты Шуры (Голубкина), переодевшейся офицером, чтобы сражаться с французскими захватчиками наравне с мужчинами.

Сразу после московской премьеры, состоявшейся 7 сентября 1962 года в кинотеатре «Россия», «Гусарская баллада» стала настоящим хитом отечественного проката, собрав у экранов свыше 48,6 млн зрителей.