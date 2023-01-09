«Аватар: Путь воды» превзошел по мировым сборам «Короля Льва» и «Мир Юрского периода»

Согласно Deadline, за прошедшие выходные сборы блокбастера «Аватар: Путь воды» превысили $1,7 млрд в мировом прокате.

Увеличив свой заработок до $1,708 млрд в течение воскресенья, 8 января, блокбастер Джеймса Кэмерона стал седьмым самым кассовым фильмом в истории, превзойдя результаты фильмов «Король Лев» 2019 года ($1,663 млрд) и «Мир Юрского периода» 2015 года ($1,672 млрд). Кроме того, в прокате за пределами США картина уже стала самым успешным кинопроектом с момента начала пандемии коронавируса и пятой по сборам лентой за все время.

Согласно инсайдерам Variety, продюсеры «Аватара: Путь воды» установили планку «безубыточности» картины примерно на уровне $1,4 млрд, которые фильм уже собрал. Информацию о том, что лента начала приносить прибыль, подтвердил и сам Кэмерон, заявивший во время недавнего выступления на подкасте Who’s Talking to Chris Wallace?, что вскоре студия одобрит дальнейшее производство следующих частей франшизы:

«С той динамикой, которую сейчас показывает фильм, мы легко преодолеем необходимую планку уже в ближайшие несколько дней. Похоже, что я не смогу отвертеться от этой серии, и мне придется делать другие сиквелы. Я знаю, чем буду заниматься ближайшие шесть или семь лет».

После этого режиссер выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем он обсудит с руководством Disney план по окончанию разработки и выпуску «Аватара 3», который в данный момент находится на стадии постпроизводства. Также он вновь подтвердил, что команда уже отсняла часть сцен «Аватара 4».