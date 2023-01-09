Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Операция «Фортуна»: Искусство побеждать" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Аватар: Путь воды» превзошел по мировым сборам «Короля Льва» и «Мир Юрского периода»

«Аватар: Путь воды» превзошел по мировым сборам «Короля Льва» и «Мир Юрского периода»

9 января 2023 10:03
«Аватар: Путь воды» превзошел по мировым сборам «Короля Льва» и «Мир Юрского периода»

Студия уже готова одобрить дальнейшую разработку следующих частей франшизы.

Согласно Deadline, за прошедшие выходные сборы блокбастера «Аватар: Путь воды» превысили $1,7 млрд в мировом прокате.

Увеличив свой заработок до $1,708 млрд в течение воскресенья, 8 января, блокбастер Джеймса Кэмерона стал седьмым самым кассовым фильмом в истории, превзойдя результаты фильмов «Король Лев» 2019 года ($1,663 млрд) и «Мир Юрского периода» 2015 года ($1,672 млрд). Кроме того, в прокате за пределами США картина уже стала самым успешным кинопроектом с момента начала пандемии коронавируса и пятой по сборам лентой за все время.

Согласно инсайдерам Variety, продюсеры «Аватара: Путь воды» установили планку «безубыточности» картины примерно на уровне $1,4 млрд, которые фильм уже собрал. Информацию о том, что лента начала приносить прибыль, подтвердил и сам Кэмерон, заявивший во время недавнего выступления на подкасте Who’s Talking to Chris Wallace?, что вскоре студия одобрит дальнейшее производство следующих частей франшизы:

«С той динамикой, которую сейчас показывает фильм, мы легко преодолеем необходимую планку уже в ближайшие несколько дней. Похоже, что я не смогу отвертеться от этой серии, и мне придется делать другие сиквелы. Я знаю, чем буду заниматься ближайшие шесть или семь лет».

После этого режиссер выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем он обсудит с руководством Disney план по окончанию разработки и выпуску «Аватара 3», который в данный момент находится на стадии постпроизводства. Также он вновь подтвердил, что команда уже отсняла часть сцен «Аватара 4».

Фото: 20th Century Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Читать далее 9 января 2023
Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Читать далее 8 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Читать далее 8 января 2023
Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Читать далее 6 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Читать далее 6 января 2023
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году 5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году Читать далее 5 января 2023
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах «Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах Читать далее 10 января 2023
Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Читать далее 10 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Читать далее 7 января 2023
Последствия буллинга: 8 знаменитостей, над которыми издевались в школе Последствия буллинга: 8 знаменитостей, над которыми издевались в школе Читать далее 5 января 2023
Related video