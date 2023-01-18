Режиссер «Джона Уика» снимет сиквел «Без жалости» с Майклом Б Джорданом

Боевик с Майклом Б. Джорданом «Без жалости» (2021) по мотивам одноименного романа Тома Клэнси все-таки получит сиквел, а теперь у проекта есть режиссер. Согласно The Hollywood Reporter, постановкой продолжения займется создатель кассовой экшен-серии «Джон Уик» Чад Стахелски.

Как и планировалось на изначальном этапе, в основу шпионской ленты ляжет книга «Радуга шесть» (Rainbow Six), в которой продолжаются приключения оперативника ЦРУ Джона Кларка (Джордан) — второго по популярности персонажа Клэнси после Джека Райана. В «Без жалости» главный герой потерял любимую жену, в результате чего он развязал собственную войну без всякой надежды на победу. Что до сиквела, то в литературном первоисточнике, опубликованном в 1998 году, Кларк в составе антитеррористической группы пытался предотвратить угрозу массового уничтожения от смертоносного вируса, созданного фанатичной организацией ради спасения природы от людей.

За производство «Радуги шесть» отвечает студия Paramount Pictures, в свое время из-за пандемии перепродавшая «Без жалости» стрим-сервису Amazon Prime Video. Прокатная модель «Радуги шесть» пока до конца не ясна, но инсайдеры сообщают, что пока кинокомпания намерена организовать релиз на больших экранах, однако окончательное решение будут принято лишь в процессе производства. Вместе с Джорданом и Стахелски в многочисленную продюсерскую команду шпионского боевика входит Акива Голдсман («Игры разума»).

В разработке у Стахелски сейчас находится целый перечень проектов, в числе которых потенциальная пятая глава «Джона Уика» и ремейк «Горца», где к ведущей роли все еще прикреплен Генри Кавилл. Кроме того, кинематографист готовит экшен «Черный самурай» для Netflix, «Шибуми» для Warner Bros., сериал Sony о кайдзю «Проект «Немезида», экранизацию видеоигры Ghost of Tsushima, и это только часть его запланированных проектов.