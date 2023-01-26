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Киноафиша Новости Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф

Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф

26 января 2023 12:00
Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф

Крушение самолета, смертельный вирус и наводнения – рассказываем о главных фильмах последних лет, в которых люди пытаются выжить любой ценой. 

Крушение (2023)

Бессменная звезда всех голливудских боевиков Джерард Батлер снялся в новом фильме-катастрофе «Крушение». По сюжету, из-за страшного шторма самолет терпит крушение на затерянном острове, населенном бандитами. Головорезы берут в заложники членов экипажа и пассажиров – всех, кроме Торранса и осужденного за убийство Луи Гаспара (Майк Колтер), которого ФБР перевозило на борту. Пилот и преступник, которому он доверился, попытаются сделать все, чтобы спасти невинных людей. «Крушение» – одновременно и фильм-катастрофа, и остросюжетный триллер, напряжение в котором не отпускает зрителя вплоть до финальных титров, и драма об искуплении грехов, и качественный боевик, да и просто отличное развлекательное кино, способное угодить любому зрителю, даже тому, кто обычно равнодушен к экшену.

«Крушение» можно посмотреть в кинотеатрах с 26 января.

Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф
Крушение

Черный краб (2022)

В Швеции много лет идет Гражданская война. Начало хаосу положила серия климатических катастроф, погрузившая страну во мрак. Выжившие разделились на группы и продолжают напряженную схватку, которая может полностью уничтожить человечество. Кэролайн Эд – бывшая чемпионка по конькобежному спорту, которой поручают важную миссию под кодовым названием «Черный краб» - команде из нескольких солдат предстоит перевезти по поверхности моря несколько капсул, которые смогут перевернуть ход войны. «Черный краб» - продукт шведского Нетфликса, а главную роль в нем сыграла актриса Нуми Рапас, известная по роли Лисбет Саландер в «Девушке с татуировкой дракона». Для режиссера Адама Берга фильм стал полнометражным дебютом – ранее он работал с рекламными роликами и клипами.

Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф
Черный краб

Ряд 19 (2021)

В детстве Катя пережила травмирующий опыт – она попала в страшную авиакатастрофу, в которой погибли все, включая ее мать. Эта трагедия подтолкнула ее к работе психологом – теперь Катя помогает людям справляться с их фобиями, ведь смогла побороть свою. Или думает, что смогла? Спустя много лет прошлое вновь нагоняет девушку, мешая реальность с воспоминаниями. Для исполнительницы главной роли Светланы Ивановой картина «Ряд 19» стала первым хоррором в карьере. Для съемок были построены декорации самолета: он легко разбирался, трансформировался из одной модели в другую, а отдельные его части вибрировали, позволяя имитировать турбулентность.

Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф
Ряд 19

Падение Луны (2022)

Увлеченным любителям конспирологии и научной фантастики должна быть хорошо знакома теория полой Луны. Согласно этой теории, единственный спутник Земли – искусственно созданный объект, либо полностью полый, либо содержащий в себе сложную конструкцию. Именно этой гипотезой вдохновлялся знаменитый режиссер фильмов-катастроф Роланд Эммерих при написании сценария для своей новой картины «Падение Луны». Молодой амбициозный астроном Кей Си Хаусман, сторонник теории «мегаструктур», получает данные об изменении орбиты Луны – спутник начинает стремительно сближаться с Землей, что может привести к глобальной катастрофе. Опытные сотрудники НАСА Брайан Харпер и Джасинда Фаулер отправляются в опасную экспедицию, чтобы остановить сближение и узнать новую правду о природе спутника.

Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф
Падение Луны

Гренландия (2020)

Вариант для фанатов «2012» – сюжет «Гренландии» неминуемо напомнит вам главные тропы из культового фильма. К Земле движется комета, способная уничтожить все живое. Когда первые осколки кометы столкнулись с Землей, инженер-строитель Джон Гэррити, который тем временем пытается сохранить свой брак, узнает о том, что ему и его семье досталось место в секретном бункере. Чтобы спастись, Гэррити нужно добраться до Гренландии. Изначально роль Гэррити должен был исполнить Крис Эванс, однако в итоге ее получил Джерард Батлер, незадолго до этого появившийся в апокалиптической картине «Геошторм». Съемки успели закончить до начала пандемии коронавируса, однако премьера прошла в период самоизоляции, что сказалось на общих сборах.

Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф
Гренландия

Поступь хаоса (2021)

Тодд Хьюитт (Том Холланд) живет в небольшом городе Прентисстауне – на планете, колонизированной жителями Земли. После войны все женщины в городе умерли, а мужчины были заражены неким вирусом, который имеет необычный симптом – люди начинают слышать мысли друг друга. Все идет своим чередом, пока Тодд не находит разбитый космический корабль, в котором обнаруживает выжившую женщину. Примечательно, что съемки фильма переносились несколько раз – из-за задержки сценария, плохого тестового показа и плотного графика актеров. Фильм был снят по одноименному роману Патрика Несса, и должен был стать трилогией в духе «Дивергента» и «Голодных игр». Однако первый фильм собрал настолько незначительную кассу, что компания вряд ли решится на продолжение.

Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф
Поступь хаоса

Одна (2022)

Сюжет нового российского фильма-катастрофы основан на реальных событиях, произошедших 24 августа 1981 года. В небе над Завитинском столкнулись два самолета - пассажирский авиалайнер компании «Аэрофлот» и самолёт-ракетоносец, выполнявший разведку погоды. Широкую известность эта трагедия получила в связи с одним невероятным фактом – через три дня после крушения, во время проведения поисковых работ была найдена единственная выжившая – 20-летняя Лариса Савицкая, пережившая падение с 5220-метровой высоты. Идея снять кино пришла режиссеру Дмитрию Суворову после того, как он узнал о Савицкой в одной из телевизионных программ. Сама Савицкая была консультантом на съемках, а также принимала участие в написании сценария.

Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф
Одна

Сила стихии (2020)

На берега райского Пуэрто-Рико обрушивается мощный ураган. Местные полицейские получают задание: отправиться в жилые кварталы и эвакуировать всех местных жителей в безопасное место. Однако местный коп Кардильо сталкивается с проблемой – в одном из домов он находит бывшего полицейского Рэя (Мэл Гибсон), который категорически отказывается покидать свой дом. В этот момент в истории появляются мародеры, цель которых – выкрасть деньги из сейфа одного из жильцов. Интересно, что власти Пуэрто-Рико были категорически против съемок фильма, поскольку он заигрывал с болезненной темой катастрофы 2017 года – ураган «Мария» унес жизни 3 тысяч жителей Пуэрто-Рико, став одним из самых разрушительных ураганов в истории острова.

Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф
Сила стихии

Мария Зайцева
Мария Зайцева
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