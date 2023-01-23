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Киноафиша Новости Marvel, «Звездные войны», Pixar: компания Disney распланировала свои кинорелизы до 2027 года

Marvel, «Звездные войны», Pixar: компания Disney распланировала свои кинорелизы до 2027 года

23 января 2023 11:14
Marvel, «Звездные войны», Pixar: компания Disney распланировала свои кинорелизы до 2027 года

Компания подтвердила, что выпустит экранизацию Стивена Кинга в кино, а не на стриминге.

Компания Disney обновила свой график релизов до 2027-2028 годов. Большинство проектов, попавших в расписание, так или иначе уже были представлены общественности, хотя место для нескольких анонсов в документе все же нашлось. Например, подствердилось, что хоррор «Бугимен» по рассказу Стивена Кинга «И пришел бука» Стивена Кинга выйдет в кинотеатрах, а не на стриминге.

Многие фильмы в графике на данный момент не имеют названия и обозначаются лишь, как «безымянные проекты», относящиеся к той или иной франшизе или студии. Начиная с 2025 года и до конца расписания большинство лент отмечаются лишь как «безымянные проекты» Marvel, Pixar, Lucasfilm или других компаний.

Судя по всему, Marvel планирует выпускать по три-четыре фильма в год как минимум до 2026 года. В этом году студия представит зрителям «Человека-муравья и Осу: Квантомания» (выйдут 17 февраля), «Стражей Галактики. Часть 3» (6 мая) и «Марвелов» (28 июля). 2024 год будет чуть более насыщенным: в нем фанаты супергеройской вселенной смогут увидеть «Капитана Америку: Новый мировой порядок» (3 мая 2024 года), «Громовержцев» (26 июля 2024 года), нового «Блэйда» (6 сентября 2024 года) и «Дэдпула 3» (8 ноября 2024 года).

Что касается франшизы «Звездные войны», то основная часть проектов в этой вселенной будет выпускаться на Disney+. Тем не менее, компания запланировала два безымянных фильма по «Звездным войнам» на декабрь 2025 и декабрь 2027 года. Хотя подробности этих проектов пока неизвестны, по информации из различных источников можно предположить, что речь идет о пока что безымянном фильме Тайки Вайтити и картине Rogue Squadron режиссера Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»).

Анимационная студия Pixar планирует выпускать один-два фильма в год. В список их будущих проектов вошли «Элементарно» (6 июня), «Элио» (1 марта 2024 года), «Головоломка 2» (14 июня 2024 года), а также еще три безымянных картины 2025–2026 годов.

Премьера одного безымянного анимационного фильма анимационной студии от Disney запланирована на конец этого года. Затем каждый ноябрь с 2024 по 2026 год студия будет выпускать по одной картине, их названия также неизвестны.

Кроме этого, в расписание попали фильмы Searchlight и 20th Century Studios. Самой далекой во временном плане премьерой компании стал «Аватар 5», его релиз намечен на 2028 год.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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