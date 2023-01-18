Ложь во благо: 8 актеров, которым пришлось соврать, чтобы получить роль

Энн Хэтэуэй не смогла сдержать панику, Хлою Грейс Морец застали с поличным, а Идрис Эльба просто оказался слишком честным.

После роли Седрика в «Гарри Поттере и Кубке огня» в карьере Роберта наступил период затишья. В 2011 году вышло интервью издания The Mirror, в котором актер признался, что врал голливудским продюсерам о своем образовании:

«У меня не было ролей в течении длительного периода, и, когда я приехал в Лос-Анджелес, все начали спрашивать, чем я занимался последние несколько лет. Мне было немного неловко и я начал врать, что все это время учился в Королевской академии драматического искусства. В те годы вам все сходило с рук, если у вас был английский акцент, поэтому я спокойно пользовался ситуацией».

К сожалению, такая тактика просуществовала совсем недолго. Множество английских актеров начали переезжать в Лос-Анджелес, и Паттинсону пришлось раскрыть все карты.

Роберт Паттинсон

Удивительно, но даже актрисы с такой, казалось бы, идеальной репутацией тоже иногда врут ради ролей. В рамках съемок «Горбатой горы» Энн пришлось соврать о своих умениях. По совету родителей актриса солгала режиссеру Энгу Ли о своем опыте верховой езды. Она очень хотела получить эту роль и планировала научиться ездить верхом до начала производства картины.

Энн действительно упорно готовилась к съемкам, но ее маленький обман все таки раскрылся. Актриса была потрясена, узнав, что лошадь, предоставленная ей в фильме, реагировала только на определенные словесные команды, о которых актриса не имела никакого понятия. В итоге, правда о ее способностях к верховой езде была раскрыта еще во время репетиций.

Энн Хэтэуэй

Когда Пол проходил прослушивание для «Нормальных людей», агент актера утаил от кастинг директора шоу тот факт, что Пол не умеет водить машину.

В интервью Entertainment Weekly Пол рассказал об этой ситуации:

«Мой агент тогда предложил соврать продюсерам о том, что я не умею водить машину. Мы договорились, не рассказывать правду, но пока проходили все этапы кастинга, я начал тайно посещать уроки вождения».

Эта невинная ложь так и не раскрылась, Пол удачно сдал на права, а его персонаж в сериале много времени проводил за рулем.

Пол Мескал

Это удивительно, но 14-летняя американская актриса Хлоя Грейс Морец во время съемок фильма «Хранитель времени» в 2011 году смогла одурачить самого Мартина Скорсезе. Юная Хлоя соврала о своем происхождении и сказала, что она британка..

Дело в том, что актриса прожила в Лондоне пять месяцев во время съемок фильма «Пипец» и в конце концов освоила британский акцент. Казалось бы, все прошло гладко, но, когда Скорсезе наградил Хлою ролью, она поблагодарила его, совершенно забыв про британское произношение. Режиссер понял, что его обманули, но воспринял это не как ложь, а как талантливую актерскую игру.

Хлоя Грейс Морец

Во время прослушивания на роль Макс в «Очень странных делах» Сэди Синк сказала, что уверенно катается на роликах, чтобы компенсировать тот факт, что она не умеет кататься на скейтборде.

В 2017 году актриса поведала издательству Coveteur о своей маленькой шалости:

«Продюсеру искали девушку с опытом катания на скейтборде, а у меня такого и близко не было. Тогда меня спросили, умею ли я кататься на роликах, и я не думаю, ответила утвердительно. Технически это не было ложью, потому что я каталась на роликах в детстве. Но это было очень давно».

Сэди Синк

Чтобы получить роль Дайан Фэрроу в фильме «Любовный-элексир №9», Сандра Буллок солгала о своем возрасте. Позже она говорила об этой ситуации так:

«Продюсеры сказали, что им нужна актриса постарше. На тот момент мне было 27, но на кастинге я сказала, что мне 29. Это сработало, но впоследствии доставило массу хлопот. В какой-то момент я и сама забыла, сколько мне точно лет, а это сбивает с толку. Я всегда говорила, что никогда не буду лгать, но однажды, когда я этого не сделала, ситуация обернулась плохо. Так что, иногда ложь работает и во благо».

Сандра успешно получила эту роль, но больше никогда не врала о своем возрасте, объясняя это чрезмерной эмоциональной нагрузкой.

Сандра Буллок

Казалось бы, о чем может врать такой красавчик, как Крис Хемсворт? Неожиданно, но о своем росте. Обычно большинство мужчин говорят, что они выше, чем есть, но в случае Криса ситуация работала обратным образом.

В интервью Radio Times актер признался, что обычно занижал свой рост и, в целом, старался казаться меньше ради ролей. При своем крупном телосложении и 190 см роста актер пробовался на роли средних парней, что часто вызывало большой диссонанс у сотрудников кастинга. К счастью, для роли Тора в Marvel актер подошел идеально.

Крис Хемсворт

В 2019 году Идрис Эльба поделился с журналистами подробностями о сериале «Прослушка». По его словам, кастинг-директор посоветовал актеру притвориться американцем во время смотра на роль, так как создатели сериала хотели, чтобы в шоу участвовали только американские актеры.

Сначала Идрис послушал совета и начал говорить с американским акцентом. Но уже на четвертом прослушивании он не сдержался и во всем признался продюсерам:

«Мои родители учили меня не врать. Я всегда должен быть честным, когда смотрю кому-то в глаза. К сожалению, я солгал, я — вовсе не американец».

Видимо, такой честный подход зацепил создателей сериала, и Идриса все таки взяли на роль.