Монстр из-под кровати пугает детей в трейлере хоррора «Бугимен» по рассказу Стивена Кинга
Фильм ужасов от создателя «Астрала. Онлайн» выйдет летом.
Компания 20th Century Studios представила первый трейлер хоррора «Бугимен», который является экранизацией рассказа «И пришел бука» Стивена Кинга 1978 года. Главные роли в фильме исполнили Софи Тэтчер («Шершни»), Крис Мессина («Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»), Вивьен Лира Блэр («Оби-Ван Кеноби»), Марин Айрлэнд («Ирландец»), Мэдисон Ху («Голдберги») и Давид Дастмалчян («Отряд самоубийц: Миссия навылет»)
В центре сюжета — старшеклассница Сэди Харпер (Тэтчер) и ее младшая сестра Сойер (Лира Блэр), недавно потерявшие свою мать. Из-за смерти близкого человека девочкам не только пришлось столкнуться со страшным горем, но и научиться жить в условиях натянутых отношений со своим отцом (Мессина). Через некоторое время после трагедии они начинают замечать, что в темных уголках их дома скрывается некое странное и пугающее существо, питающееся страданиями людей.
Режиссером картины выступает Роб Сэвидж, создатель фильмов ужасов «Астрал. Онлайн» и «Регистратор». Сценарий написал Марк Хейман («Черный лебедь») совместно с авторами дилогии «Тихое место» Скоттом Беком и Брайаном Вудсом.
Примечательно, что новый фильм станет уже не первой попыткой экранизации «И пришел бука». В 2005 году режиссер Стефен Т. Кэй выпустил фильм «Бугимен», однако картина не снискала большой любви ни у критиков, ни у зрителей. Позже лента получила два сиквела, которые вышли в 2007 и 2008 годах.
Премьера нового «Бугимена» состоится 2 июня этого года.