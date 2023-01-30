Монстр из-под кровати пугает детей в трейлере хоррора «Бугимен» по рассказу Стивена Кинга

Компания 20th Century Studios представила первый трейлер хоррора «Бугимен», который является экранизацией рассказа «И пришел бука» Стивена Кинга 1978 года. Главные роли в фильме исполнили Софи Тэтчер («Шершни»), Крис Мессина («Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»), Вивьен Лира Блэр («Оби-Ван Кеноби»), Марин Айрлэнд («Ирландец»), Мэдисон Ху («Голдберги») и Давид Дастмалчян («Отряд самоубийц: Миссия навылет»)

В центре сюжета — старшеклассница Сэди Харпер (Тэтчер) и ее младшая сестра Сойер (Лира Блэр), недавно потерявшие свою мать. Из-за смерти близкого человека девочкам не только пришлось столкнуться со страшным горем, но и научиться жить в условиях натянутых отношений со своим отцом (Мессина). Через некоторое время после трагедии они начинают замечать, что в темных уголках их дома скрывается некое странное и пугающее существо, питающееся страданиями людей.

Режиссером картины выступает Роб Сэвидж, создатель фильмов ужасов «Астрал. Онлайн» и «Регистратор». Сценарий написал Марк Хейман («Черный лебедь») совместно с авторами дилогии «Тихое место» Скоттом Беком и Брайаном Вудсом.

Примечательно, что новый фильм станет уже не первой попыткой экранизации «И пришел бука». В 2005 году режиссер Стефен Т. Кэй выпустил фильм «Бугимен», однако картина не снискала большой любви ни у критиков, ни у зрителей. Позже лента получила два сиквела, которые вышли в 2007 и 2008 годах.

Премьера нового «Бугимена» состоится 2 июня этого года.