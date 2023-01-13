Съемки долгожданного сериала «Чужой» начнутся в этом году

Предстоящий сериал из вселенной «Чужого» стал еще на шаг ближе к стадии реализации. В рамках зимнего пресс-тура ассоциации телевизионных критиков (TCA) глава канала FX Джон Ландграф заявил, что съемки шоу стартуют в этом году. Сейчас создатель проекта Ной Хоули занимается подготовкой, параллельно работая над пятым сезоном «Фарго». Ниже приведена цитата Ландграфа, приведенная ресурсом Deadline:

«В настоящее время Ной работает над пятым сезоном «Фарго», но он также активно готовится к съемкам «Чужого» — пишет сценарии эпизодов. На выходных он встречается со своим художником-постановщиком в Остине, готовясь к производству в этом году после завершения пятого сезона «Фарго».

Действие сериала «Чужой» развернется на Земле в конце нынешнего столетия. Примечательно, что в сериале не будет фигурировать Рипли (Сигурни Уивер). Из знакомых персонажей в повествовании появится только лишь сам инопланетный монстр. Хоули собирается включить в грядущее шоу лучшие элементы легендарной киносерии — жуткую атмосферу оригинальной картины Ридли Скотта и экшен его сиквела от Джеймса Кэмерона. С помощью более приземленного подхода к материалу автор попробует раскрыть тему классового неравенства, что придаст франшизе необходимую свежесть.

В параллельной разработке сейчас находится новый полнометражный фильм по «Чужому», которым занимается создатель «Не дыши» Федерико Альварес. По слухам, работа над лентой стартует уже в следующем месяце.