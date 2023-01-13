Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Отзвуки прошлого" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Съемки долгожданного сериала «Чужой» начнутся в этом году

Съемки долгожданного сериала «Чужой» начнутся в этом году

13 января 2023 12:28
Съемки долгожданного сериала «Чужой» начнутся в этом году

Сейчас создатель проекта параллельно занимается пятым сезоном «Фарго».

Предстоящий сериал из вселенной «Чужого» стал еще на шаг ближе к стадии реализации. В рамках зимнего пресс-тура ассоциации телевизионных критиков (TCA) глава канала FX Джон Ландграф заявил, что съемки шоу стартуют в этом году. Сейчас создатель проекта Ной Хоули занимается подготовкой, параллельно работая над пятым сезоном «Фарго». Ниже приведена цитата Ландграфа, приведенная ресурсом Deadline:

«В настоящее время Ной работает над пятым сезоном «Фарго», но он также активно готовится к съемкам «Чужого» — пишет сценарии эпизодов. На выходных он встречается со своим художником-постановщиком в Остине, готовясь к производству в этом году после завершения пятого сезона «Фарго».

Действие сериала «Чужой» развернется на Земле в конце нынешнего столетия. Примечательно, что в сериале не будет фигурировать Рипли (Сигурни Уивер). Из знакомых персонажей в повествовании появится только лишь сам инопланетный монстр. Хоули собирается включить в грядущее шоу лучшие элементы легендарной киносерии — жуткую атмосферу оригинальной картины Ридли Скотта и экшен его сиквела от Джеймса Кэмерона. С помощью более приземленного подхода к материалу автор попробует раскрыть тему классового неравенства, что придаст франшизе необходимую свежесть.

В параллельной разработке сейчас находится новый полнометражный фильм по «Чужому», которым занимается создатель «Не дыши» Федерико Альварес. По слухам, работа над лентой стартует уже в следующем месяце.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года Читать далее 12 января 2023
Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году Читать далее 11 января 2023
Делай добро и смотри кино: Киноклуб Киноафиши объединяется с благотворительным фондом «Нужна помощь» Делай добро и смотри кино: Киноклуб Киноафиши объединяется с благотворительным фондом «Нужна помощь» Читать далее 12 января 2023
«Мы ржали каждый день, работая на площадке»: эксклюзивное интервью с Гаем Ричи и актерами «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать» «Мы ржали каждый день, работая на площадке»: эксклюзивное интервью с Гаем Ричи и актерами «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать» Читать далее 11 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов Читать далее 14 января 2023
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года Читать далее 12 января 2023
Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году Читать далее 14 января 2023
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов Читать далее 13 января 2023
Выжить любой ценой: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет Выжить любой ценой: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет Читать далее 14 января 2023
Related video