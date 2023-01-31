Следующим анимационным проектом Гильермо дель Торо станет экранизация «Погребенного великана»

Режиссер Гильермо дель Торо, на днях получивший очередную номинацию на «Оскар» за мультфильм «Пиноккио», поделился новостям по поводу своего следующего анимационного проекта. В интервью изданию The Telegraph создатель «Формы воды» и «Лабиринта Фавна» заявил, что его новым мультиком, выполненным в технологии покадровой кукольной анимации, должна стать экранизация фэнтези-романа Кадзуо Исигуро «Погребенный великан» (2015).

Дель Торо уже давно задумал адаптацию данного произведения, но в силу занятости был вынужден отложить этот проект. По словам кинематографиста, в настоящий момент он пишет сценарий вместе с Деннисом Келли («Утопия», «Матильда»). Несмотря на то, что работа продвигается, прежде режиссер планирует снять еще один игровой фильм:

«Моим следующим фильмом в технологии покадровой анимации будет адаптация «Погребенного великана» Кадзуо Исигуро, над сценарием которой я прямо сейчас работаю вместе с Денисом Келли. Приблизительно через два месяца мы приступим к проектированию. Но перед тем как вплотную взяться за этот проект, я сниму свой новый полнометражный фильм. Пока же мы разрабатываем лукбук, а примерно через два года, если, конечно, все будет идти хорошо, начнется полноценное производство».

Действие литературного первоисточника разворачивается в средневековой Англии в период правления короля Артура, а в центре повествования — пожилые супруги Аксель и Беатрис. Главные герои давно не слышали вестей от своего сына, поэтому они отправляются его искать в соседнее поселение. Проблема заключается в том, что все в округе накрыл таинственный туман, из-за которого люди теряют воспоминания и, соответственно, связь с прошлым.

К съемкам пока безымянного игрового фильма дель Торо собирается приступить ориентировочно в августе этого года.