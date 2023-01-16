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Киноафиша Новости «Аватар 2» догоняет по сборам «Человека-паука: Нет пути домой»

«Аватар 2» догоняет по сборам «Человека-паука: Нет пути домой»

16 января 2023 12:12
«Аватар 2» догоняет по сборам «Человека-паука: Нет пути домой»

Сегодня блокбастер Джеймса Кэмерона преодолеет рубеж в $1,9 млрд.

«Аватар: Путь воды» продолжает, не сбавляя обороты, свое стремительное движение по лестнице кассовых сборов. По предварительным данным, к вечеру воскресенья футуристический блокбастер Джеймса Кэмерона довел свою глобальную выручку до грандиозной отметки в $1893,8 млрд. Таким образом, уже в ближайшие пару дней фильм превзойдет достижение «Человека-паука: Нет пути домой», заработавшего в прокате $1,916,3 млрд.

Обойдя кинокомикс Marvel и Sony, сиквел «Аватара» займет шестую позицию в списке самых кассовых лент в истории, а дальше под его натиском могут пасть «Мстители: Война бесконечности» ($2,048,3 млрд) и седьмой эпизод «Звездных войн» ($2,069,5 млрд).

В свой очередной уик-энд в Северной Америке сборы «Пути воды» снизились лишь на 32%, составив $31,1 млн — это второй результат пятого уик-энда после первого «Аватара» ($42,8 млн). Сейчас сиквел имеет в активе $562,9 млн, а к концу сегодняшнего дня Disney и 20th Century Fox рассчитывают, что американские сборы второй части вырастут до $570,3 млн.

Самым коммерчески успешным после США по-прежнему остается Китай, где сборы на этих выходных уменьшились всего на 24% — общая сумма там в данный момент составляет $211,8 млн. В Поднебесной «Аватар 2» стал самым кассовым голливудским релизом с начала пандемии, сумев обойти «Форсаж 7» и оригинального «Аватара» (2009).

Некоторые крупные российские киносети начали показывать «Аватар: Путь воды» с 12 января под видом услуги «предсеансовое обслуживание».

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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