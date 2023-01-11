Мини-сериал «Шпион среди друзей» с Гаем Пирсом и Дэмиэном Льюисом обрел дату премьеры

Кабельный канал MGM+, ранее известный как Epix, огласил официальную дату премьеры многообещающего мини-сериала «Шпион среди друзей» с Гаем Пирсом и Дэмиэном Льюисом в главных ролях. Шестисерийный конспирологический триллер выйдет 12 марта.

В экранизации одноименного бестселлера The New York Times за авторством Бена Макинтайра расскажут историю взаимоотношений подозреваемого в шпионаже Кима Филби (Пирс) с его другом из британской разведки Николасом Эллиоттом (Льюис). В начале 1960-х руководство MI6 заподозрило, что Филби «слил» засекреченную информацию КГБ, после чего Эллиотт решил самостоятельно добиться признания у товарища, поговорив с ним один на один. Когда выясняется, что второй оперативник очень долго был «кротом» СССР, это запускает целую цепочку событий, в результате которых на дружбе с двойным агентом Эллиотту приходится поставить жирный крест.

Режиссером сериала выступает Ник Мерфи («Рождественская песнь», «Последнее королевство»). Адаптацией литературного первоисточника занимался Александр Кэри («Родина», «Обмани меня»). В основной каст также вошли Анна Максвелл Мартин, Николас Роу, Карел Роден, Эдриен Эдмондсон, Стефан Канкен, Анастасия Хилл, Дженнифер Марсала, Моника Госсманн, Пую Мирча Ласкус и Люси Расселл.

На британском стриминге ITVX все эпизоды шоу вышли еще 8 декабря.