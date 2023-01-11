Фильм «Моя пиратская свадьба» выйдет в российский прокат в марте

Романтическая экшен-комедия с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем «Моя пиратская свадьба» выйдет в отечественный прокат. Согласно информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», компания-дистрибьютор Global Film приурочит российский релиз к Международному женскому дню — 8 марта. В США премьера состоится на полтора месяца раньше — ромком будет доступен для просмотра на стриминге Amazon Prime Video с 27 января.

В центре сюжета — Дарси (Лопес) и Том (Дюамель), собравшие на свою церемонию бракосочетания целую толпу шумных родственников. Незадолго до свадьбы между главными героями происходит размолвка, и мимолетное сомнение ставит под угрозу их совместное будущее, однако все внимание быстро переключается на другое — на банкет внезапно врываются вооруженные бандиты. После вторжения влюбленным придется забыть о своих разногласиях и попытаться вызволить гостей из беды, но, чтобы все получилось как надо, будущим супругам придется действовать как единое целое.

Снял фильм режиссер первого «Идеального голоса» Джейсон Мур. Сценарий написали Элизабет Меривезер («Больше чем секс») и Марк Хаммер («Любовь с первого взгляда»). Вместе с Лопес и Дюамелем в фильме снялись Ленни Кравиц, Чич Марин, Д’Арси Карден, Селена Тан, Десмин Боргес, Стив Култер, Соня Брага, Калли Эрнандес, Алекс Маллари и звезда сериала «Белый лотос» Дженнифер Кулидж.