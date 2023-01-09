Создатель «Йеллоустоуна» уже знает, как он хочет закончить сериал

Создатель сериала «Йеллоустоун» Тейлор Шеридан уже знает, как он хочет закончить свое сверхпопулярное шоу. Об этом рассказал один из главных актеров проекта Уэс Бентли, исполняющий роль Джейми Даттона, во время своего недавнего выступления на панели сериала в штаб-квартире Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе:

«Он [Шеридан] сказал мне, что знает, как хочет закончить сериал. Это случилось некоторое время назад. Я уверен, что раньше он не знал, как мы дойдем до финальной точки, но теперь он знает».

Когда актера спросили о том, умрет ли его персонаж в финале, тот ответил, что Джейми Даттон и так уже практически мертв:

«Я не думаю, что он видит сложившуюся ситуацию как игру. Он действительно хочет заработать наследство для своего сына. Я думаю, что он ощущает близость смерти еще до начала сезона. Он доигрался до тех событий, которые с ним происходят. Он знает, что его ждет, и пытается извлечь из этих обстоятельств максимум, используя все доступные возможности».

Точной информацией о том, как закончится сериал, ни Бентли, ни его коллеги по площадке пока не обладают. Команда планирует возобновить производство шоу в конце этого месяца, чтобы снять вторую часть пятого сезона, которая выйдет на экраны летом этого года.