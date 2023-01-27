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Становление выдающейся актрисы: вышел трейлер биографического сериала «Раневская»

27 января 2023 12:36
Становление выдающейся актрисы: вышел трейлер биографического сериала «Раневская»

Советскую звезду сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук.

Онлайн-кинотеатр KION представил дебютный трейлер многосерийной биографической драмы «Раневская», где в образе легенды советского кино предстала Мариэтта Цигаль-Полищук. Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре 8 февраля.

Сериал представляет собой реконструкцию жизни знаменитой актрисы Фаины Раневской. Действие охватит различные периоды — от юности Раневской в Таганроге, когда она мечтала о сцене и всесоюзной славе, до одиночества в зрелом возрасте. Несмотря на строгий запрет родителей, юная Фанни Фельдман отправилась покорять театральную Москву, но столица встретила ее враждебно — каждый скромный успех сменялся крупной неудачей. Зрителей ждет яркий портрет человека, чья жизнь переполнена взлетами и падениями, однако, несмотря на все невзгоды, Раневская всегда упорно следовала за мечтой и оставалась верной самой себе.

Режиссером «Раневской» выступил Дмитрий Петрунь («Молчание», «Воскресенский»). Над сценарием работали Лариса Жолобова («Двойная жизнь»), Алина Семерякова («Преданная») и Юрий Мороз («Партизаны»). В остальной актерский состав вошли Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко, Мириам Сехон, Семен Стругачев, Виталий Егоров, Лика Нифонтова, Ольга Цинк и Максим Литовченко.

Фото: KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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